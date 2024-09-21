只吃一桶炸雞不夠看！食品大廠炸雞店「299元炸雞吃到飽」 鮮嫩雞腿、雞排無限吃 銅板價升級解鎖「4款炸物」飽到天靈蓋
台中人吃炸雞都直接吃到飽！食品大廠「卜蜂」旗下的連鎖炸雞品牌「六星炸雞」在台中設有多個據點，更有限定店推出「299元現炸炸雞吃到飽」，皮酥肉嫩又爆汁，一桶炸雞桶的價格就能爽爽嗑，被網友大讚「CP值好高」、「納入台中必去口袋名單」。
用特價炸雞桶的錢吃炸雞吃到飽！卜蜂食品旗下炸雞品牌「六星炸雞」以台中為大本營，累積不少在地人好口碑。更有老饕發現大里東榮店的隱藏版「299元現炸炸雞吃到飽（原價450元）」。只要299元就能享用鮮嫩現炸雞腿、雞翅、雞排、豆乳雞、小棒腿等多款涮嘴炸雞，用餐限時90分鐘，但會從第一批餐點送餐後才起算，十分貼心。
單吃炸雞不夠過癮的話，還能加價49元，解鎖綜合點心吃到飽，六星雞塊、雞肉圈圈、起司雞柳條到黃金薯條統統有。想前往探店記得前兩日先電話預約訂位，入場時段為週一至四11:00-18:30及週五11:00-19:00。
SIX STAR 六星炸雞 大里東榮直營店
地址：台中市大里區東榮路95號
營業時間：週一至四11:00-20:30、週五至日11:00-21:30
預訂專線：04-2487-6398
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