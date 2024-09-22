台中龍井圖書館新裝亮相！來一趟海線書香假期

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋日來場海線輕旅行吧！台中市龍井區除有希臘風情的「麗水漁港」、自行車道等特色景緻，現在還有全新的必訪景點「龍井圖書館」，是一座全齡友善的社區圖書館，近日重新開館，以簡約清新的設計吸引許多民眾前來駐足閱讀。台中市政府文化局（簡稱文化局）表示，圖書館書冊造型的外觀搭配溫馨內裝，營造出如咖啡廳般的舒適閱讀氛圍，相信不論是親子共讀還是獨自探訪，都能在這裡享受專屬的閱讀時光。

文化局指出，新裝亮相的龍井圖書館還有許多豐富活動，其中現正推出的「與龍共讀」系列活動，包含與嶺東科技大學媒體設計系合作策劃「來電讀取中！」和「青春鍛造所」主題展，融入台電與中龍鋼鐵的品牌元素；另也和太平區公所合作展出鐵工藝術節成果展「築鐵循環展鐵再造」鐵雕作品。此外，圖書館還以「養生食譜」為特色館藏，推出「美味廚房，讀家開張」書展，讓民眾從書中找回美味記憶，並在10月舉辦「低碳飲食享健康」講座，讓大家在閱讀中關注身心健康與環境永續。

▲台中龍井圖書館自開館以來獲得許多市民的熱烈好評。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

透過舒適的閱讀環境與精采多元的活動，龍井圖書館自開館以來獲得許多市民的熱烈好評，紛紛讚許「等待是值得的」，也有人開心地說「龍井終於有這麼棒的圖書館了！」其中有家長更提到，以前孩子常常跑去咖啡店閱讀，現在都窩在圖書館，圖書館的閱讀氛圍比咖啡廳還吸引人。

台中市立圖書館表示，歡迎市民朋友安排一趟龍井區秋季輕旅行，在享受海風與美景的同時，千萬別錯過龍井圖書館這個必訪的閱讀景點，無論是來尋找一本好書、參加一場講座，還是單純體驗寧靜氛圍，都能收穫滿滿的美好閱讀回憶。歡迎「龍」來讀冊，享受屬於您的生活「好書福」。更多活動訊息，請至「臺中市立圖書館龍井/龍井山頂/龍井龍津分館 」臉書粉絲專頁查詢。

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