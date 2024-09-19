台中這間自助餐好狂，進去竟然要先安檢！ 菜色多樣、夾好夾滿的「月底救星」 重點是價格佛到不行
udn走跳美食／糖糖
堪稱台中最強自助餐非這間莫屬啦！地點超神祕，就在台中地方法院地下室的自助餐，是說進去吃自助餐竟然還要先通過安檢，厲害的是台中地方法院自助餐不僅菜色多樣化，價格更是佛到不行，整個夾好夾滿也不會覺得心痛，根本是月底的救星。
台中地方法院自助餐位置
台中地方法院自助餐就在台中地方法院裡頭，入口處就在台中司法大廈的右手邊，是說附近比較難停車，雖然有多個收費停車場，不過時常停滿，找車位真的要碰點小運氣。
進入台中地方法院要先進過安檢，所有攜帶在身上的物品都要先經過安檢唷。
一走進台中地方法院，往郵局那邊走去，正面對有個樓梯往下走就可以直達福利社及餐廳。
糖糖這天是平日十一點來，現場已經人潮滿滿，聽說太晚來很多菜都夾不到了，想要菜色豐富的朋友建議早點來。
比起其他間自助餐，台中地方法院自助餐的菜色超級豐富，光是餐檯就有四、五台，一台餐車有15樣菜，加上素食近百種菜色可以選，蔬菜、肉品、海鮮應有盡有，還有超多自助餐外面少見的菜色。
熱炒店才看得到的炒生腸，沒想到在台中地方法院自助餐也可以吃得到。
台中地方法院自助餐的飯食有白飯跟紫米飯可以選，糖糖還蠻喜歡他們家的紫米飯，吃起來很香，口感也很Q彈。
糖糖這次夾了兩盤菜，有五樣蔬菜、肉品兩樣，還有豬肚、豬舌、豬肝及水晶餃，共十一樣菜色，本來估計這樣下來應該是三百塊，沒想到結帳竟然只要兩百元，真的超佛。
這個糖醋排骨糖糖超推，糖糖夾了十幾塊，感覺外面這樣的量就貴到不行，吃起來口感紮實，鹹香中帶有微甜滋味，吃上一塊就會讓人越來越涮嘴。
你有在自助餐吃過豬肚嗎，糖糖是第一次看到自助餐竟然有賣豬肚，吃起來帶有中藥香氣，口感Q嫩不會不好咬。
豬肝也是只有小吃店才會看到的涼拌菜，在這裡也可以吃的到，滷的很入味，口感很軟嫩，吃起來不會有腥味。
接下來這個可厲害啦，滷味才會出現的豬舌竟然在台中地方法院自助餐也可以吃得到，口感及味道可不輸給滷味店呢。
台中地方法院自助餐真的很厲害，不僅菜色豐富，價格更是親民，店員也相當親切，糖糖覺得菜色表現得還不錯，這次夾的都覺得蠻好吃的，吃完可以保兩頓，月底救星，想要菜色多樣化，記得早點來卡位。
台中地方法院自助餐
電話：04-22232311#6508
地址：台中市西區自由路一段91號（地下一樓）
時間：07:00~14:00；16:00~18:00；假日店休
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