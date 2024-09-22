台中新開幕的厲害早午餐！份量超多 套餐鍋煮紅茶免費續，親子友善超推薦

台中又有厲害早午餐囉！這間位在台中西區的樂醬LOVE JAM早午餐是台中最近新開幕的人氣早午餐店，擁有五星好評，不僅餐點份量多，套餐鍋煮紅茶還可以免費續，除了人氣早午餐，還有香濃咖哩飯、溫沙拉碗及兒童餐，是間親子友善早午餐店。

樂醬LOVE JAM位置

樂醬LOVE JAM早午餐位在台中西區大墩十二街上，靠近精誠路這邊，距離勤美誠品及草悟道不遠，純白色的外觀加上圓弧形的造景門面，看起來相當有質感。

樂醬LOVE JAM環境

樂醬LOVE JAM早午餐店裡頭採樓中樓設計，空間寬敞舒適，裝潢也很有質感，糖糖很喜歡這裡的用餐氛圍，可以很放鬆很自在地享用美味的早午餐。

除了一樓的座位區，還有樓中樓的座位，不過一樓客滿時才會開放二樓的座位。

樂醬LOVE JAM菜單

樂醬LOVE JAM除了人氣早午餐，還有滑蛋咖哩蔬食飯、溫沙拉碗、兒童餐、甜點、飲品等品項，選擇性非常多樣化，主餐均附鍋煮紅茶可以免費續杯，還可以加價升級套餐。

果醬麵包／牛肝菌濃湯

A、B、C、D套餐均有附牛肝菌濃湯，糖糖選了89元的A套餐，包含牛肝菌濃湯及110元內的飲品，牛肝菌濃湯先加入蕈菇炒過再熬成牛肝菌濃湯，湯頭濃郁好喝，除了蕈菇的鮮甜還多了迷人奶香味，裡頭還可以吃到滿滿的蕈菇，另外點早午餐的朋友麵包可以選擇手作樂胖燒或是樂醬手作果醬麵包，果醬麵包的果醬是採季節水果製成的果醬，搭配歐式軟法，糖糖今天吃到的是鳳梨果醬，酸酸甜甜的還可以吃到鳳梨的細緻果肉。

洋釀辣炒雞腿排 佐泰式醬 290元

樂醬這次早午餐系列中這款洋釀辣炒雞腿排佐泰式醬是與人氣甘甘好 Gan Gan Hao聯名推出，糖糖搭配的樂醬手工麵包拼盤，內容包含綜合生菜沙拉、炙焦糖水果、美式炒蛋、果醬麵包及醬炒野菇，看起來相當澎派呢。

主餐洋釀辣炒雞腿排採用溫體去骨雞腿肉，先醃製過再加入甘甘好香麻辣椒粉炒製，肉質細緻鮮嫩，炒的也非常入味，香辣帶麻，讓人越吃越香。

炙焦糖水果這次吃到是香蕉口味，將新鮮香蕉對半切，再撒上糖粉下去炙燒，除了香蕉的香甜，還多了焦糖的清脆口感。

秘製鹹香客家豬 佐蒜醋醬 320元

這個秘製鹹香客家豬的發想是來自主廚媽媽的味道，採用屏東客家鹹豬肉作法，先將溫體豬醃製三天再下去香煎，搭配滿滿大蒜，香氣超迷人，這次早午餐糖糖搭配的是手作樂胖燒拼盤，裡頭包含綜合生菜沙拉、季節水果、優格杯、醬炒野菇及樂胖燒。

樂胖燒是歐式麵包製作，採用無鹽奶油下去煎，中間夾入嫩蛋，外層再撒上雪白細緻的糖粉點綴，麵包軟綿帶有淡淡的起司香及奶油香氣，搭配嫩蛋，連小朋友都愛不釋手。

這個鹹豬肉糖糖也超尬意，肉質醃製的相當入味，肥肉Q彈不油膩，瘦肉軟嫩不乾柴，鹹香迷人，單吃也超涮嘴。

鐵板嫩肩牛小排溫沙拉碗 360元

喜歡吃溫沙拉碗的朋友在樂醬也吃得到，糖糖選了鐵板嫩肩牛小排，取用精修紐西蘭板腱牛，香煎至約七八分熟，肉質軟嫩多汁，富有濃郁的牛肉香氣，旁邊生菜沙拉附上的是柚子和風醬，吃起來酸酸甜甜的，帶有柚子的香氣，另外還有胡麻醬汁可以選，除了生菜沙拉，來有義式蕈菇、栗子地瓜及新鮮水果。

日式老唐揚雞腿 佐滑蛋咖哩蔬食飯 320元

除了早午餐，還有糖糖最愛的滑蛋咖哩飯，採用溫體去骨雞腿肉，先醃製再裹粉下去炸至金黃色澤，外皮香脆，肉質更是鮮嫩多汁，搭配以蔬果熬煮的高湯為基底，加上辛香料熬製的香濃咖哩，香濃不辣，連小朋友也可以吃。

兒童派對 199元

除了大人，樂醬也有推出小朋友的兒童派對，內容物也超澎派，裡頭有樂胖燒、唐揚雞腿塊、季節水果、美國脆薯、牛肝菌濃湯及果汁，瞧瞧小蘋果看到有多開心，還吃的津津有味呢。

燕麥優格杯 80元

樂醬的燕麥優格杯看起來也好好吃，最底下是蔓越莓釀，搭配職人鮮奶製成的手作優格，搭配麥片及季節水果，酸甜交織，口感超豐富，另外加點139元的D套餐除了牛肝菌濃湯及110元內的飲品，還多了燕麥優格杯。

夏桔西西里咖啡 150元

以黑咖啡為基底，加入金桔醋及檸檬汁，喝起來有點像西西里咖啡的感覺，除了檸檬的酸甜，還多了金桔的香氣。

焦糖脆餅拿鐵 140元

以香醇拿鐵為基底，搭配微微焦糖醬、焦糖脆餅及自打綿密鮮奶，喝的時候攪拌均勻，讓香濃拿鐵咖啡多了焦糖的香甜，微甜不膩，喜歡焦糖風味的朋友一定要點。

蔓越莓氣泡飲 130元

採用蔓越莓釀搭配氣泡水，喝起來酸酸甜甜的，清爽又消暑。

桂花蜜蕎麥鮮奶茶 130元

將蕎麥粒先烤過再經過手炒讓蕎麥變得更香，搭配桂花釀及鮮奶，一入口就感受到濃郁的桂花香氣，交織著濃郁奶香，尾韻帶有迷人的蕎麥香氣，層次相當豐富。

台中厲害早午餐再推一間！於八月份新開幕的樂醬早午餐，堅持手作醬汁，除了早午餐，還有滑蛋咖哩飯、溫沙拉碗及兒童餐，用料實在，份量十足，除了內用及外帶，還有提供外送服務，喜歡吃早午餐的朋友趕緊筆記起來。

樂醬 LOVE JAM

電話：04-23260885

地址：台中市西區大墩十二街20號

時間：09:00~16:00

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563824828977

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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