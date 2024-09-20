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台中國際動漫博覽會9月21日開展 《火影忍者》配樂原班團即將登台演出

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「2024台中國際動漫博覽會」9/21-29盛大登場，9/28還有規劃令人熱血沸騰的動漫音樂會。　圖：台中市政府新聞局／來源
「2024台中國際動漫博覽會」9/21-29盛大登場，9/28還有規劃令人熱血沸騰的動漫音樂會。　圖：台中市政府新聞局／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024台中國際動漫博覽會」今年以「勇鬥漫魂」為主題，9/21-9/29在文化部文化資產園區盛大登場，9/28規劃令人熱血沸騰的動漫音樂會，邀請《火影忍者》配樂原班團隊高梨康治與樂團「刃-yaiba-」登台演出；9/29還有曾為《光之美少女》、《佐賀偶像是傳奇》配音的人氣聲優田野麻美親臨現場與粉絲見面，兩位動漫大師皆是首度登台演出，陣容強大，與台灣動漫愛好者同樂！

台中市政府新聞局（簡稱新聞局）說明，台中國際動漫博覽會今年邁入第八屆，為加強台日動漫交流，邀請正在世界巡迴中的日本知名動畫作曲家高梨康治大師來台表演，他曾五度榮獲日本音樂著作權協會（JASRAC）所舉辦的年度獎項 JASRAC 獎，以融合熱血激昂的搖滾樂、民俗音樂及古典音樂的獨特風格聞名，創作許多膾炙人口的動畫音樂作品，成為動漫迷心中經典。

《火影忍者》御用樂團「刃-yaiba-」則以搖滾樂混搭日本傳統邦樂如「三味線」、「和太鼓」等樂器著名，包括樂團「Bass手」満園庄太郎、「鼓手」實成峻、「吉他手」藤澤健至、「三味線」KIJI、「電子音樂合成器」Funta7 都是流行樂界中的佼佼者；此外，日本知名搖滾樂團「和楽器バンド」的「太鼓手」黒流 kurona、「小提琴家」星野沙織、「Aerophone」中村有里也將同台獻技。 除了日本演出者，此次音樂會也邀請台灣動漫圈頗負盛名的獨立樂團「Ring 誓約之聲」及「Coca-Koala 可樂熊樂團」，讓民眾可欣賞到編制方式截然不同的獨立樂團熱血音樂；另外，金鐘歌王邵大倫也將與「刃-yaiba-」跨國合作進行全球首演，為動漫樂迷們帶來前所未有的視聽饗宴。

另一項活動亮點則是邀請人氣聲優田野麻美舉行見面會，她曾飾演《光之美少女》的晴朗天使日野茜、《佐賀偶像是傳奇》的二階堂咲、《LoveLive! Sunshine!!》的鹿角聖良，將與高梨康治大師一同分享日本動漫主題曲的創作秘辛，民眾參加活動還有機會抽中兩位日本大師的親筆簽名。

新聞局表示，延續推廣台灣原創漫畫風格，此次將展出獲得金漫獎大獎的作品《大仙術士李白》、《閻鐵花》、《一刀傳》及《冥戰錄》等11部充滿勇氣及熱血的台灣英雄漫畫，台灣V Tuber圈重大賽事「金V獎」2023年的最佳得獎者、台中原創漫畫補助作品與玩具設計，以及原型師將共同參展，展場將陳列近10年金漫獎得獎作品讓民眾閱讀，周末還有動漫大師講座、動漫文創市集、動漫偶像音樂肥皂箱及日本姐妹市鳥取特設舞台等活動。

新聞局強調，台中國際動漫博覽會活動全部免費，開幕當日11:00將舉行「開幕快閃彩蛋活動」贈送限量早鳥禮；活動期間還有「記錄你的動漫時刻」活動，只要在活動現場拍攝照片或影片，上傳至個人社群網站，並標註「台中國際動漫博覽會」，即可到服務台索取1張摸彩券，有機會抽中高梨康治與田野麻美的親筆簽名；活動詳情請上「台中國際動漫博覽會」FB粉絲專頁查詢。

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