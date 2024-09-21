彰化「白色海豚屋」探索海洋奇境 「與海對話・鯨豚共舞」體驗大海魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】日前「與海對話．鯨豚共舞」海洋生態展的開幕活動於「白色海豚屋彰化縣自然生態教育中心」舉行，彰化縣縣長王惠美表示：「這次展覽以『與海對話、鯨豚共舞』為主題，全新風貌亮相，展期自即日起至10/31，展出原有的濕地生態、鳥類及中華白海豚，新增大翅鯨、抹香鯨、虎鯨等台灣海域的珍稀海洋生物展示，還設有沉浸式海浪沙灘體驗區，類海洋風，讓忙碌的民眾可以得到放鬆，感受海洋的寧靜，也提醒我們保護海洋永續的重要性，歡迎親子一起來探索海洋奇境，開啟彰濱永續新旅程。」

▲彰化縣縣長王惠美日前和嘉賓共同揭開「與海對話．鯨豚共舞」海洋生態展序幕。 圖：彰化縣政府／提供

展覽期間的每週六、日會有專業解說與戶外潮間帶導覽，並設計海洋教育學習單，讓小朋友透過互動學習的方式，培養海洋保育的觀念。且推出縣內五大永續旅遊行程，特別結合西濱自然景點、漁牧產業、在地伴手禮、手作體驗等等，帶領大家上山下海，從八卦山、鹿港、伸港到芳苑海空步道，深入在地文化歷史、食用當地食材，體驗彰化海洋資源特色，實踐海洋保育、永續城鄉等 SDGS 國際目標。

▲「白色海豚屋彰化縣自然生態教育中心」鯨豚造景裝置提醒人們保護海洋永續的重要性。 圖：彰化縣政府／提供

另外，縣府與台灣旅行業國民旅遊發展協會合作，共同推動五大永續旅遊行程活動，深入在地文化歷史、食用當地當令食材，在旅行中實踐 SDGS 保育海洋生態、陸域生態、永續城鄉、責任消費、多元夥伴關係等永續發展目標。特別感謝海洋委員會的支持，透過地方創生推廣觀光旅遊，及彰化濱海的魅力，感謝議長謝典林及議員們對預算的支持，期望一起努力，讓地方加好更進步。

▲「與海對話．鯨豚共舞」推出多項遊程。 圖：彰化縣政府／提供

立委謝衣鳯表示，感謝王惠美縣長帶領縣府團隊重視海洋文化舉辦「與海對話、鯨豚共舞」系列活動，感謝沿海鄉鎮各級民代對於縣府政策推廣的協助，感謝議長謝典林及所有議員對縣府政策預算的支持，感謝海洋委員會的支持，希望藉由活動帶動全國各地及世界各國旅客來彰化縣內觀光旅遊，並追求永續發展，這才是海岸線鄉鎮最期望展現的力量，以達成 ESG「永續發展」的目標。

彰化縣政府城城市暨觀光發展處表示，五大永續旅遊行程活動自即日起至2024/10/31共有50梯次，歡迎有興趣的朋友至「彰化縣旅遊資訊網」報名參加。

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