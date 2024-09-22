台中養生系美食懶人包！健康料理、特色甜品、伴手禮盡收





現代人三餐老是在外，加上養生健康飲品觀念逐漸提升，想找到健康、營養兼具的美食著實需要費些功夫，為了讓饕客們能更加快速知曉相關美食資訊，特別精選台中養生系美食，不論是便當、正餐、鍋物、甜品、伴手禮盡收其中，讓有相關需求的民眾找到符合需求的美食。





｜強尼兄弟健康廚房





【強尼兄弟健康廚房】主打高纖、低脂、低GI、高蛋白的餐盒，並融合創意與巧思，研發出像是七味子滑蛋鯛魚、泰式酸辣巴沙魚等坊間少見的主食選擇，透過營養滿分、風味獨特的健康餐盒，】為學生、上班族提供營養、養生的健康餐盒，主食、配菜口味經過不斷測試與研發，在「少油、少鹽」的基礎下，設計出多款口味獨特的創意餐盒，好味道更是讓人一吃成主顧。

▲七味子滑蛋鯛魚丼。店內人氣No.1的特色餐盒，是其他健康餐吃不到的口味，以日式經典料理親子丼為靈感，將鮮嫩鯛魚片配上滑順蛋液、洋蔥一同燉煮，讓雞蛋的香味與洋蔥的甜味融入魚肉裡，最後撒上些許七味粉提味，溫潤順口的味道令人驚艷不已，魚肉的鮮味更是毫不掩飾在口腔裡打轉，好滋味值得細心品嚐。

｜覓蠶健康餐盒





健康餐盒也能很有創意！【覓蠶健康餐盒】嚴選優質食材，為各個族群提供多樣化的主食餐點，除了雞肉、豬肉、魚肉外，還有素食主餐可供選擇，雙層的大容量餐盒搭配多達10樣的配菜，讓顧客可以補足所需的營養，既健康又有飽足感，廣受學生、上班族喜愛。

▲臺式青蔥醬雞胸肉。選用台灣在地溫體雞，經過低溫舒肥處理後，將台灣特選蔥搭配店家自製的醬料抹在雞胸肉上，豐富像是健康清爽版的鹹水雞，肉質鮮嫩嫩香氣足，青蔥香更讓人胃口大開。

｜屾沐Sunmood





藏身在商辦大樓內的超人氣景觀餐廳「屾沐Sunmood」，不僅座擁高樓層的景緻，搭配森林系的裝潢顯得格外吸睛，搭配店家精細設計的輕食餐點、特色飲品以及健康代餐，讓你享受輕盈卻又富含營養的正餐新選擇。

▲綺麗飽食瓶─藍眼淚。輕卡、豐富蛋白質、膳食纖維的「綺麗飽食瓶」，不僅有顏有料又好吃！不論長輩小孩皆能放心享用，適合正在控制體態、沒時間吃飯、趕時間上班上課的人最適合來上一杯作為代餐！冷凍過後的藍莓打成冰沙般的口感，也能打成果汁全看個人喜好，莓果酸甜感完美融入飲品中，天然穀物的滋味增添飽足感，可謂營養均衡代餐選擇！

｜野菜共合国





素食不一定很單調！【野菜共合国】將義大利麵、披薩、燉飯等義式餐點，以素食風格重新呈現，呈現出創意異國蔬食料理，不只能滿足許多素食者的味蕾，連許多不吃素的饕客也不禁被著迷人的風味吸引，不僅讓素食者能有更多元的選擇，同時也深受許多非素食者喜愛。

▲元氣滿滿芝士披薩（蛋奶素）。以番茄披薩醬為基底，放上水煮蛋、玉米、植物培根及乳酪絲，迷人的奶香、蛋香，與餅皮迷人的麵粉香氣相互交織，搭配酸甜的番茄披薩醬，吃起來清爽又有飽足感，整片吃完也不罪惡！

｜念十六鍋物





外食族注意！想要吃的健康又吃的滿足嗎？那就來【念十六鍋物】，品牌以每日使用新鮮蔬菜熬煮的鮮甜湯頭為招牌，搭配新鮮現切的優質肉品，五花八門的吃到飽嚴選自助吧蔬菜與鍋料等，溫馨的氣氛、用料實在、嚴謹把關的食材，讓顧客吃得安心健康，是店家的首要理念。

▲蒜香蛤蜊鍋。重口味愛好者與養生者最愛！滿滿的蒜頭與新鮮蛤蜊，香嗆的蒜頭風味直衝腦門，蛤蜊的鮮甜滋味緊接在後，健康的蒜頭蛤蜊湯有效提升免疫力，是養生又美味的最佳湯頭選擇！

｜住家湯港式原味煲湯





【住家湯港式原味煲湯】以一鍋到底的方式嚴選溫補中藥材淬鍊各式煲湯，防疫潤肺、季節轉換好湯、給你滿滿膠原蛋白、補充元氣增強抵抗力、美顏桃膠甜湯等系列，其中則又以「蟲草花淮山排骨湯」、「蓮藕雞爪去濕湯」、「花膠川貝鮮雞湯」、「蜜蘋果桃膠甜湯」最為招牌。濃縮食材滿滿精華的港式煲湯，不分四季都是現代人滋補養身的神隊友，還推出冷凍包讓大家即便在繁忙之餘也能輕鬆進補！

▲蟲草花淮山排骨湯。集結蟲草花、淮山、甘荀、無花果、枸杞、螺片、排骨等食材精華的「蟲草花淮山排骨湯」，因含有蟲草花所擁有的豐富B群可提升免疫力，整體風味清爽甘甜且口感層次分明，讓人越喝越加順口還可滿足各式口腹之欲。

｜福田居漢方食補





【福田居漢方食補】店內的湯品不僅口味眾多，更有許多肉質可以選擇，讓顧客可以根據自己的喜好，挑選山雞、山雞腿、烏骨雞、烏骨雞腿等肉品入湯。將多種口味的補湯做成個人份量，更推出個人套餐、商業午餐等品項，讓顧客不被份量綁架，隨時想溫補一下都能有個好去處。

▲湯品風味多樣又不失美味，靠的就是老闆一手「混湯」的手藝，每天除了熬煮雞高湯底之外，還需另外以特選中藥材熬出不同的風味湯頭，帶客人點單後再將兩者混合、加入主菜，以種種用心成就每一滴美味的湯品。

｜海福鹽滷豆製所





【海福鹽滷豆製所】透過獨家鹽滷工法製成的白玉豆漿、豆干和豆花，只要吃過一次，如同沉浸在海洋中的驚喜感，定能讓你回味無窮！希望通過多樣的豆類天然產品，將令人安心的味道傳遞給一位又一位的顧客，將這份美好純粹的風味注入當地，成為全新的健康、養生系美食。

▲花生雲海。深海鹽滷系列的豆花品項一推出便好評不斷！由老闆喜愛的宜蘭花生捲為發想，選用來自深海的優質鹽巴混合製成，增添花生糖增添甜韻與風味，恰到好處的香菜味讓豆類的原味更加突出，與眾不同的豆花滋味，讓人一吃就愛上！

｜真饌軒綠豆湯





【真饌軒綠豆湯】以綠豆、紅豆、薏仁為主，夏天有綠豆沙冬天則有紅豆湯圓跟紫米紅豆粥可以選擇，紅豆湯配客家麻糬，不僅養生又有飽足感，很適合當下午茶享用。遵循古法製作，嚴選每一個食材，店家每一碗甜湯都是真材實料，堅持天然無添加化學香料，就是要給饕客們提供最好最健康的餐點，保留最正統的古早味在每個人的心中。

▲【真饌軒綠豆湯】選用毛綠豆比較有口感，遵循古法熬煮，將綠豆煮到綿密但不能軟爛，綠豆帶股微微焦味，綠豆湯甜度較低，綠豆顆粒會帶股天然甜味，兩者結合後口味很和諧，不會過甜且十分順口，加上古法製作的粉角為整碗甜湯增添口感，是你夏日消暑退火的必吃的甜品。

｜茶聚





保養系飲品【茶聚CHAGE】提供了熟藏奶茶、熟藏鮮奶、熟藏特調、遇茶好料、熟藏茶、熟藏奶蓋等豐富的品項，其中招牌的「美麗配方」更是許多饕客來店必點的系列，使用優質的茶葉基底，搭配不同風味的膠原配方，迷人的茶香加上獨特的咀嚼系膠原凍，令許多饕客魂牽夢縈。

▲沐雲金萱+茶膠原。茶香、花香與奶香的絕妙搭配，溫潤順口的茶湯搭配滑嫩的茶膠原凍更是層次滿滿，清爽的風格讓喝完後的嘴中只會殘留淡淡的茶香，而覆蓋在其上的鹹香奶霜更是堪稱點睛之筆，讓人久久難以忘懷。

｜妙師傅麵博士





網路宅配人氣雞絲麵，主打健康養生低負擔的天然食材製作的麵條，並遵循古法，自然發酵，更推出多元風味供顧客選購，舉凡各式雞絲拌麵、神力雞絲麵、素食雞絲杯麵等都有，沖泡即可享用的便利性也成為家庭及小資族的熱門回購商品。

▲雞絲拌麵椒麻風味、香蔥風味。嚴選傳統釀造醬油，搭配食材紅蔥、蒜頭、花椒、辣椒、純麻油等自行熬煮的椒麻醬包，嗜辣者必嚐椒麻風味，醬料充滿辛香料的風味，辣度適中，使得麵條風味更有層次，不敢吃辣的朋友則可挑選香蔥口味，香蔥的鹹香更能勾出麵條的風韻。

｜申皇芝麻醬





【申皇芝麻醬】主打無糖零添加、新鮮現磨的100%純芝麻醬，店內販賣品項以芝麻製品為主，包含黑/白芝麻醬、芝麻糕、芝麻醬拌麵等商品，亦有販售堅果、果乾、國寶茶等天然養生食品。純芝麻醬可以用來拌麵、抹吐司、泡牛奶或豆漿，讓平淡無奇的食材碰撞出另一種不同的新滋味，提供你美味又健康的選擇！

▲黑芝麻醬。嚴選頂級芝麻粒，以低溫烘焙的方式新鮮現磨，成分天然無糖且無添加任何色素與防腐劑，尤其芝麻醬內蘊含了豐富的鈣質、鐵質、油酸、膳食纖維等，不但健康還可以補充到每日身體所需的營養。

｜幸運一路





【幸運一路】是由兩位大師級的專家聯手，不僅使用了獨創「無罪惡」配方，打造出低糖低油的健康燕麥酥，搭配精心設計繪製宮廷貓風格的鐵盒包裝，如此高品質的美味饗宴，送禮自用兩相宜！更是近年宅配美食的首選。

▲燕麥酥則是依靠慢火烘焙逐漸去除水分，產生酥脆口感，再搭配精心設計、氣密性十足的包裝，即使不添加防腐劑、改良劑，保值期也至少長達90天，就算有稍微軟掉，也只需要回烤一下便能重拾酥脆口感，網購、宅配更是不在話下，方便又健康的風格，讓許多外縣市的饕客也忍不住上網訂購嚐鮮。





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