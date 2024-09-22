台中養生系美食懶人包！健康料理、特色甜品、伴手禮盡收
現代人三餐老是在外，加上養生健康飲品觀念逐漸提升，想找到健康、營養兼具的美食著實需要費些功夫，為了讓饕客們能更加快速知曉相關美食資訊，特別精選台中養生系美食，不論是便當、正餐、鍋物、甜品、伴手禮盡收其中，讓有相關需求的民眾找到符合需求的美食。
【強尼兄弟健康廚房】主打高纖、低脂、低GI、高蛋白的餐盒，並融合創意與巧思，研發出像是七味子滑蛋鯛魚、泰式酸辣巴沙魚等坊間少見的主食選擇，透過營養滿分、風味獨特的健康餐盒，】為學生、上班族提供營養、養生的健康餐盒，主食、配菜口味經過不斷測試與研發，在「少油、少鹽」的基礎下，設計出多款口味獨特的創意餐盒，好味道更是讓人一吃成主顧。
健康餐盒也能很有創意！【覓蠶健康餐盒】嚴選優質食材，為各個族群提供多樣化的主食餐點，除了雞肉、豬肉、魚肉外，還有素食主餐可供選擇，雙層的大容量餐盒搭配多達10樣的配菜，讓顧客可以補足所需的營養，既健康又有飽足感，廣受學生、上班族喜愛。
藏身在商辦大樓內的超人氣景觀餐廳「屾沐Sunmood」，不僅座擁高樓層的景緻，搭配森林系的裝潢顯得格外吸睛，搭配店家精細設計的輕食餐點、特色飲品以及健康代餐，讓你享受輕盈卻又富含營養的正餐新選擇。
素食不一定很單調！【野菜共合国】將義大利麵、披薩、燉飯等義式餐點，以素食風格重新呈現，呈現出創意異國蔬食料理，不只能滿足許多素食者的味蕾，連許多不吃素的饕客也不禁被著迷人的風味吸引，不僅讓素食者能有更多元的選擇，同時也深受許多非素食者喜愛。
外食族注意！想要吃的健康又吃的滿足嗎？那就來【念十六鍋物】，品牌以每日使用新鮮蔬菜熬煮的鮮甜湯頭為招牌，搭配新鮮現切的優質肉品，五花八門的吃到飽嚴選自助吧蔬菜與鍋料等，溫馨的氣氛、用料實在、嚴謹把關的食材，讓顧客吃得安心健康，是店家的首要理念。
【住家湯港式原味煲湯】以一鍋到底的方式嚴選溫補中藥材淬鍊各式煲湯，防疫潤肺、季節轉換好湯、給你滿滿膠原蛋白、補充元氣增強抵抗力、美顏桃膠甜湯等系列，其中則又以「蟲草花淮山排骨湯」、「蓮藕雞爪去濕湯」、「花膠川貝鮮雞湯」、「蜜蘋果桃膠甜湯」最為招牌。濃縮食材滿滿精華的港式煲湯，不分四季都是現代人滋補養身的神隊友，還推出冷凍包讓大家即便在繁忙之餘也能輕鬆進補！
【福田居漢方食補】店內的湯品不僅口味眾多，更有許多肉質可以選擇，讓顧客可以根據自己的喜好，挑選山雞、山雞腿、烏骨雞、烏骨雞腿等肉品入湯。將多種口味的補湯做成個人份量，更推出個人套餐、商業午餐等品項，讓顧客不被份量綁架，隨時想溫補一下都能有個好去處。
【海福鹽滷豆製所】透過獨家鹽滷工法製成的白玉豆漿、豆干和豆花，只要吃過一次，如同沉浸在海洋中的驚喜感，定能讓你回味無窮！希望通過多樣的豆類天然產品，將令人安心的味道傳遞給一位又一位的顧客，將這份美好純粹的風味注入當地，成為全新的健康、養生系美食。
【真饌軒綠豆湯】以綠豆、紅豆、薏仁為主，夏天有綠豆沙冬天則有紅豆湯圓跟紫米紅豆粥可以選擇，紅豆湯配客家麻糬，不僅養生又有飽足感，很適合當下午茶享用。遵循古法製作，嚴選每一個食材，店家每一碗甜湯都是真材實料，堅持天然無添加化學香料，就是要給饕客們提供最好最健康的餐點，保留最正統的古早味在每個人的心中。
保養系飲品【茶聚CHAGE】提供了熟藏奶茶、熟藏鮮奶、熟藏特調、遇茶好料、熟藏茶、熟藏奶蓋等豐富的品項，其中招牌的「美麗配方」更是許多饕客來店必點的系列，使用優質的茶葉基底，搭配不同風味的膠原配方，迷人的茶香加上獨特的咀嚼系膠原凍，令許多饕客魂牽夢縈。
網路宅配人氣雞絲麵，主打健康養生低負擔的天然食材製作的麵條，並遵循古法，自然發酵，更推出多元風味供顧客選購，舉凡各式雞絲拌麵、神力雞絲麵、素食雞絲杯麵等都有，沖泡即可享用的便利性也成為家庭及小資族的熱門回購商品。
【申皇芝麻醬】主打無糖零添加、新鮮現磨的100%純芝麻醬，店內販賣品項以芝麻製品為主，包含黑/白芝麻醬、芝麻糕、芝麻醬拌麵等商品，亦有販售堅果、果乾、國寶茶等天然養生食品。純芝麻醬可以用來拌麵、抹吐司、泡牛奶或豆漿，讓平淡無奇的食材碰撞出另一種不同的新滋味，提供你美味又健康的選擇！
【幸運一路】是由兩位大師級的專家聯手，不僅使用了獨創「無罪惡」配方，打造出低糖低油的健康燕麥酥，搭配精心設計繪製宮廷貓風格的鐵盒包裝，如此高品質的美味饗宴，送禮自用兩相宜！更是近年宅配美食的首選。
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