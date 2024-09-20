國慶假期秋遊趣！「帝糖慶典」環湖盛市、文藝展覽風華再現

嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！自己做金工飾品其實不難，而且還可以和另一半或好友擁有獨一無二的戒指，有時間絕對要體驗一次自己手作戒指。這次七分之二的探索要介紹 4 間台中金工 DIY 工作室，找出最適合你的台中金工課程。

2024-09-17 10:01