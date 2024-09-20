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國慶假期秋遊趣！「帝糖慶典」環湖盛市、文藝展覽風華再現

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：飛爾市集
▲圖片來源：飛爾市集


「帝國製糖廠」今年邁入89週年，為延續館舍歷史痕跡，譜寫屬於這個時代的新帝糖，攜手「LaLaport Taichung」、「飛爾市集」共同舉辦「帝糖慶典」，10/10至10/13從雙十國慶至週末假日連續4天，一同見證歷史新生的帝糖與繁華再現的東區，展現出不同的新生活風采。


▲圖片來源：飛爾市集
▲圖片來源：飛爾市集


今年以環湖市集結合帝糖慶典為主軸，將有電影放映、音樂節目、文藝展覽等活動，並邀請眾多質感品牌店家，各式鹹甜小食、香氛選物、植栽美學、職人手做等參與本次帝糖慶典，


▲圖片來源：飛爾市集
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▲圖片來源：飛爾市集
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【2024帝糖慶典─環湖盛市】將帝國製糖廠與湧泉公園搖身一變成為動物們的大型樂園，從歷史建築出發沿著星泉湖畔，快來尋找變成白鷺鷥的機長在哪裡！搭配多種精彩藝文活動，打造臺中城市專屬的「湖畔心適好生活」，帶大家一探深臺中的生活態度！


▲圖片來源：飛爾市集
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▲圖片來源：飛爾市集
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現場還有其他好康等著你，指定地點打卡即獲得限量精美小禮乙份，遊玩「可口可樂大型充氣彈珠檯」也能獲得小禮物，數量有限送完為止喔！


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【2024帝糖慶典─我們的幸福散策「環湖盛市」】

活動日期：2024/10/10-10/13

活動時間：11:00-18:00

活動地點：歷史建築帝國糖廠臺中營業所(台中市東區樂業路𝟯𝟬號)


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