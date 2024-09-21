自己的傢俱自己做，5 間台中木工教室體驗！

木工手作課程通常以製作較小的木製品為主，初學者也能在一天內順利完成作品，可以從頭到尾都靠一己之力完成，手工裁切、雕刻木頭等，想偷閒的人也可以僅僅是把已經裁切的木片組裝。不過無論如何，都是灌注自己心力的木質作品。

1. 陳彫刻處

圖 / 陳彫刻處

圖 / 陳彫刻處

💸價格：魚鱗紋杯墊 2 小時 $800，洋蔥手刻盤 4 小時 $1,200

🏠地址：台中市中區仁愛街8-7號

🕰營業時間：週一至週六 09:00-18:00，週日公休，預約制

創立於日治時期，至今已有 90 多年的歷史的陳彫刻處位在中區，鄰近仁愛醫院與第二市場，是著名的台中木工工作室。過去主要以木招牌、匾額及木作品訂製為主2018 年推出「手刻習作」計畫，並在重新修整的營業處進行木工手作課程。每個月推出不同木工體驗課程，由第二代的老師傅親自授課。

走進陳彫刻處可以感受到濃厚的傳統木造風格，工作室內連樓梯和天花板都是木工作品回收再利用，營造出有木頭香氣又別具特色的老宅建築。整堂木工課程下來，每個人雕刻出來的成品各有特色，現場也提供包裝紙袋，還可以將自己作品的木屑裝袋，回家依舊能繼續感受木頭特有的香氣。





2. 沁木手作

圖 / 沁木手作

圖 / 沁木手作

💸價格：文具 $2,400-$2,600

🏠地址：台中市潭子區中山路一段5-13號

🕰營業時間：週一至週六 10:00-18:00，週日 10:00-17:00，預約制

沁木手作位於台中潭子區，鄰近松竹火車站與 Costco 北台中店。這間台中木工教室在二樓，一樓有清楚招牌很好找，按了門鈴步行上二樓就是木工 DIY 教室。結合文創以及手作，提供多種木工體驗課程，其中又以手工筆最為出名。預約時須先選擇品項，現場會再確認樣式，直接試拿並挑選喜愛的木頭。

沁木手作雖然教室不大，但整體環境舒適，不需移動太多就能完成所有步驟，反而有種小小匠人的感覺，能更專注在木工體驗中。木筆製作前，會先準備好裝有木塊的盒子，裡面有每個步驟的木塊長相，介紹等等整個木工 DIY 的製作流程，講解搭配實品非常有感。





3. 木沐木創基地

圖 / 木沐木創基地

圖 / 木沐木創基地

💸價格：文具 $2,000-$2,500，餐具 $10,000-$11,000

🏠地址：台中市龍井區遊園南路130之8號

🕰營業時間：週一至週五 09:30-12:00、14:00-18:00，週六 10:00-12:00、14:00-18:00，週日公休，預約制

木沐木創基地位在東海大學附近，是由一群對木作有相同理念的達人所組成的台中木工體驗工坊，佔地約 500 坪。木工課程相當特別，由於每位達人專研的木工手作項目皆不同，像細木作、木雕及鳥類雕刻等等，因此在這裡能看到比其他台中木工教室更為專業的木作課程。

在木沐木創基地體驗製作木筆，會先讓學生試握現場範品，挑選寫起來較順的形狀，鑿到快完成時，也可再握握看進行細修，讓學員能夠真正做出一隻專屬且最適合自己的筆！體驗課程中，老師專業也很注意學生的安全，每個步驟都會仔細解釋該注意的地方，不用擔心用危險的器材受到傷害！





4. 木匠兄妹木工房

圖 / 木匠兄妹木工房

圖 / 木匠兄妹木工房

💸價格：餐具 $450-$1,680，文具 $1,080-$2,280，生活裝飾 $750-$1,680

🏠地址：台中市后里區舊圳路4-12號

🕰營業時間：週一至週日 09:00-17:00，週三公休，預約制，也可現場報名

木匠兄妹木工房是位在后里的台中木工觀光工廠，由一對兄妹為傳承家裡木工廠技術轉型而成。除了提供免費入園玩耍翹翹板、高蹺等充滿童趣的木製玩具外，也可購買木製商品或體驗木工 DIY 課程。提供的木工體驗課程種類多元，數量超過 20 種，從基本的食器，到生活小物應有盡有。

體驗製作檜木筷子時，老師會事先將木工 DIY 的材料及工具準備好；上課前會先介紹木匠兄妹木工房的由來及理念。木工課程開始後，每一個步驟除了會事前示範及提醒需留意的地方外，還會解釋每個步驟與細節背後的原因。整體來說，很適合親子旅遊以及三五好友一同前往，木工手作體驗搭配周邊的景點能串起一天有趣的行程。





5. 特力屋手創空間

圖 / 特力屋手創空間

圖 / 特力屋手創空間

💸價格：萬象桌燈 2.5小時 $699，寵物餐桌 2 小時 $899，折合置物架 3小時 $999

🏠西屯店：台中市西屯區台灣大道4段528號

🏠北屯店：台中市北屯區北屯路407-1號

🕰營業時間：10:00-21:00，預約制

特力屋手創空間成立於 2016 年，在台中有兩間分店，本次體驗的西屯店位在朝馬交流道附近，週邊有專屬停車場，報名木工 DIY 可折抵停車費。目前特力屋手創空間的木工手作課程共有四大類別：木作共遊、親子共學、毛孩共居。綠意共生等，共有超過 20 種木工體驗課程，種類相當豐富！

課程開始前，老師已提前準備好材料、木材切小塊，所以木工課程只需用電鑽組裝及黏合。很適合第一次接觸木工、想輕易上手完成作品的人，老師也會一邊分享木工課程的創作理念，並在木工 DIY 過程中，保留讓大家發揮創意的空間。此外，如果你對木工手作已有初步了解，也可直接線上購買木工 DIY 材料包，自己在家動手做🔧

延伸閱讀>>【台中木工體驗推薦】手作木工小物，5 間台中木工 DIY 課程評比

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