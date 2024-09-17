加入約會口袋名單，4 間台中手作戒指工作室！

嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！自己做金工飾品其實不難，而且還可以和另一半或好友擁有獨一無二的戒指，有時間絕對要體驗一次自己手作戒指。這次七分之二的探索要介紹 4 間台中金工 DIY 工作室，找出最適合你的台中金工課程。

1. ART64

圖 / ART64

圖 / ART64

🏠地址：台中市東區復興路四段186號2F

🕰營業時間：平日 11:00-22:00，假日 10:30-22:00

💸價格：戒指（11 款）$1,900-$2,200，手環（寬／窄 2 款）：$2,900／$4,900

全台都有據點的 ART64，台中金工櫃位在大魯閣新時代的二樓，店裡有賣一些銀飾，也有提供金工 DIY 課程。現場有兩區共七個位置的金工教學桌，一個時段會有兩位老師，每個位子設備齊全，焊槍是其他台中金工體驗少見的腳踏鼓風爐。

整體教學耐心完整，其中最特別的是，老師會準備一組相同品項、銅質的材料，在每個步驟說明時，用銅材操作一遍作為示範，銀飾材料則全部讓學員自己做！上課日算起的兩週內可以免費修改戒圍一次，保養費另計。推薦給想要自己動手部分多一點的朋友來體驗。





2. 昕室 Sunny Side Studio

圖 / 昕室 Sunny Side Studio

圖 / 昕室 Sunny Side Studio

🏠地址：台中市西區忠明南路245號2樓

🕰營業時間：週三至週日 10:00-17:00，週一二公休，預約制

💸價格：純銀戒指 $2,600-3,300，K18 香檳金疊戴線戒 $9,500

昕室 Sunny Side Studio 在日本、新加坡、台灣三地均有分店，台中店位於西區忠明南路上，靠近向上市場。工作室位於二樓，環境寬敞舒適，且教室有一面大窗戶，上金工課程時會有暖陽撒入很舒適。除了銀飾外，亦有 K18 香檳金及鉑金結婚戒指製作等，且鑽石鑲嵌會由工坊職人直接加工，最快當天即可將成品帶回！

這間台中金工很推薦給手作戒指的新手，在其他地方手作戒指，其中最害怕的就是打磨戒指，因為很害怕會摩擦到自己，但是昕室的老師會教導很方便上手的姿勢及該如何操作，經過老師的協助讓，輕鬆將滿意的成品帶回家。





3. Daz.work 達子金工工作室

圖 / Daz.work 達子金工工作室

圖 / Daz.work 達子金工工作室

🏠地址：台中市西屯區精明路33號

🕰營業時間：10:00–20:00，週三公休，預約制

💸價格：銀戒 $1,980 起，手環 $2,790 起

Daz.work 達子金工工作室位於西屯區，鄰近東興立體停車場，步行四分鐘即可抵達。

金工體驗課程時間約 2-2.5 小時，1 人即可開課，就算是零基礎也能在老師的引導下輕鬆上手。多達 28 種的戒指和手環款式可供挑選，更有高度客製化的雷射刻字、指紋刻印和鑽石鑲嵌服務。

體驗的熱門款「漣漪波光純銀戒指」，水波紋戒面看似複雜，但在老師細心的教學示範下，十泱的先生歷經敲字、退火、塑形、鋸切、焊接最後拋光，雖過程中充滿挑戰性，但實際上超有成就感！戒指穿戴時的舒適度也是達子金工工作室工十分注重的，最後會在老師的協助下一一細調。





4.福器飾物工作室

圖 / 福器飾物工作室

圖 / 福器飾物工作室

🏠地址：台中市南區復興路三段362號

🕰營業時間：10:00-18:00，週一公休

💸價格：銀戒（6 款）$1,980，銀墜飾 $1,980，手環：$3,980

福器飾物工作室位於台中文創園區內，偌大的玻璃落地窗可一覽店內飾品及體驗區。店內除金工課程外，還有多種複合媒材創作課程，從茶具、皮革小物、寶石鑲嵌 DIY 到蠟雕教學，教室內約可容納八位學員同時體驗。

老師上課很仔細，會直接用另一個銀條做示範，除了非常困難精細的動作老師會協助外，剩下的全交由學員親自操作。從完全無修飾的銀條開始，退火、壓厚度、銼刀初磨、砂輪機細磨、刻字、造型設計、切割到焊接，整堂課的手作度非常高。完成時超有成就感。推薦給喜歡自己動手來的人，把專屬於你的風格好好烙印在手上！

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