南投兩天一夜行程可以怎麼排？南投《經典TOP10》景點懶人包一次看！

南投四面環山的特殊地形，使得它有許多壯闊的自然景觀，許多遊客會選擇安排兩天一夜的南投遊，利用假期好好享受與世隔絕的寧靜氛圍，不只有自然的風景可以欣賞，南投也有許多觀光工廠、茶園和農場非常適合親子旅遊。這篇文章幫大家整理了南投兩天一夜行程該怎麼排？南投觀光景點地圖和南投《經典TOP10》景點懶人包，讓假日想脫離塵世喧囂的你更有頭緒！

南投兩天一夜行程可以怎麼排？

南投親子與觀光兩天一夜最佳行程推薦＃1

DAY1：日月老茶廠-伊達邵老街-日月潭纜車體驗

DAY2：台灣麻糬主題館-落羽松森林-南投縣文化園區-有衫咖啡

南投親子與觀光兩天一夜最佳行程推薦＃2

DAY1：小瑞士花園 > 清境農場 ＆ 清境高空觀景步道 > 翠峰農場卡爾小鎮天文教育園區

DAY2：石門山步道 > 合歡山群峰 >合歡山暗空公園鳶峰遊客中心

2024南投《經典TOP10》景點推薦

南投景點推薦＃1清境農場

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清境農場位於南投縣仁愛鄉，海拔1748公尺，四周群山環繞，景色壯觀，被譽為「小瑞士花園」。這裡非常適合親子旅遊，不僅擁有迷人的風景，還設有多個園區，供遊客觀賞綿羊秀和馬術秀，可以享受精彩的表演和有趣的互動活動。但南投的景點分布相對較廣，自駕遊覽會非常方便，讓你能夠靈活地安排行程。然而，如果你只想好好放鬆，不想擔心開車的麻煩，也可以選擇包車服務。這樣，你可以輕鬆享受旅程，省去駕駛的困擾，專注於探索南投的美麗風景。

南投景點推薦＃2大崙山觀光茶園

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大崙山觀光茶園在起霧時猶如人間仙境，提供了360度的寬廣視野，茶園步道中還穿插著金黃的銀杏，景色迷人。隨著海拔升高，青翠的山巒層層疊疊，景色壯麗。如果不熟悉路況，建議包車前往會比較安全。尤其是假日車流量較大，建議早點出發以避免塞車。

南投景點推薦＃3合歡山

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合歡山位於南投縣與花蓮縣的交界，由七座山峰組成，分別是主峰、東峰、北峰、西峰、石門山、石門北峰和合歡尖山。這裡四季分明，各具不同的美景。如果你想挑戰人生中的第一座百岳，合歡主峰步道、合歡東峰步道和石門北峰步道是很好的選擇，這些步道難度相對較低，非常適合新手。

南投景點推薦＃4日月潭

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日月潭是全台灣最大的天然內陸湖泊。許多人會選擇在日月潭騎自行車，一邊騎行一邊欣賞沿途的美景。日月潭自行車步道甚至被美國CNN評選為全球十大最美自行車步道之一。此外，你還可以乘坐日月潭纜車，從高空俯瞰日月潭壯麗的景色。

南投景點推薦＃5 日月町複合式商場

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南投的新景點「日月町複合式商場」上個月正式開幕啦！它被譽為最美的休息站，位於前往日月潭的必經之處。商場內有特色餐車、展覽空間等多種設施，無論是用餐、看展、拍照還是放鬆心情，都是很好的新選擇。

南投景點推薦＃6杉林溪森林生態渡假園區

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杉林溪森林生態度假園區是夏天避暑的好去處，因為步道旁的樹冠可以遮陽，即使在炎熱的天氣中也感覺涼爽。如果你不擅長運動，也可以選擇較輕鬆的松瀧岩瀑布區步道，這條路線既簡單又不耗體力，能讓你放鬆並享受芬多精。但比較可惜的是現在杉林溪正在修繕中，預計2024年9月中完成修繕。

南投景點推薦＃7落羽松森林

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南投除了奧萬大，還有一片壯觀的落羽松森林，這裡是許多網美打卡的聖地之一。令人驚喜的是，這麼漂亮的美景竟然是免費的！除了美景，還設有木馬、吊床和水池，非常適合情侶和親子前來放鬆、享受時光。

南投景點推薦＃8九族文化村

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南投最受親子歡迎的遊樂園非九族文化村莫屬！這裡不僅有精彩的遊樂設施，還有深具魅力的原住民部落文化。對於國外來的旅客來說，這裡提供了獨特的文化衝擊體驗。除了各種遊樂設施，九族文化村還有許多原住民部落的體驗活動，包括傳統表演、手工藝品和美食販售，讓遊客可以全方位感受原住民的文化風情。

南投景點推薦＃9竹山紫南宮

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竹山紫南宮是台灣第一座土地公廟，因為台灣的習俗中，很多人會在這裡向土地公借發財金，希望能賺大錢，然後再回來還願，因此紫南宮聲名遠播，擁有許多信徒。對於想要體驗台灣寺廟文化的外國旅客來說，這裡是一個不容錯過的好去處。雖然紫南宮的廟宇不算很大，但其廁所卻非常乾淨明亮，這也成了它的一大特色。

南投景點推薦＃10雙龍瀑布七彩吊橋

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雙龍瀑布七彩吊橋位於南投縣信義鄉，是台灣最長最深的吊橋，橫跨壯闊的山谷，挑戰性十足。最引人注目的是其雙龍造型的橋頭雕塑，象徵吉祥如意。吊橋附近有許多登山步道和觀光景點，適合健行和享受自然美景。建議穿舒適鞋子並注意天氣變化，假日遊客較多，平日造訪會比較清靜。

總結

看完本篇是不是也讓你迫不及待想來一場說走就走的台灣之旅呢？然而，交通方面往往是許多人覺得困擾的地方。不想要人擠人，但又不想自駕只想好好放鬆出去玩，該怎麼辦呢？這時，包車服務可以幫你輕鬆解決這些問題。橘子貓包車提供專業的客製化包車服務，不僅幫你輕鬆規劃旅遊行程，還能提供舒適的旅行體驗，讓你在每個旅程中都能好好享受當下，不再為交通煩惱。

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