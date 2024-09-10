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CP值不輸台南！台中低調小吃店「餛飩麵35元」吃得到紮實肉餡 全店單價最高「牛肉麵」也只要60元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／部落客果果愛 Fruitlove授權
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這次不在台南了！在地銅板美食「35元餛飩麵」竟吃得到5顆紮實餛飩，就連深受台灣人喜愛的牛肉麵也只要60元！難怪讓人看到都驚呼「價格表彷彿停在了過去」、「第一次遇到這麼實在的店家」。

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台中人吃這麼好！挖掘各地銅板美食是不少吃貨的樂趣，位於台中市太平區的在地小吃店「老李小吃」被在地人讚為良心店家，網友們大推的「餛飩麵」裡至少有5顆飽滿餛飩，價格只要35元。而菜單中最高價的牛肉麵竟也只要60元，經濟實惠又大碗，銅板價肉燥飯和滷味也都受到饕客推薦，整體CP值非常高，還有網友分享連續好幾天都去光顧。

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雖然「老李小吃」在Google的評論數僅百則，但大多都是「便宜好吃」、「物美價廉」的正面評價，造福許多在地月光族與學生黨。值得一提的是，店家只有提供外帶、沒有內用喔。

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老李小吃

地址：台中市太平區中山路一段372號

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00（以店家實際營業為準）

電話：04 2392 1100

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