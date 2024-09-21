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部落客心中的第一名湯包！皮薄餡多，有如水球般的爆汁「小籠湯包」

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

這家「蒸心手工小籠湯包」真的是我超愛的一間小籠湯包店，心中第一名湯包就是這家，皮薄餡多湯汁爆多，夾起來根本就跟水球一樣，吃起來滿滿蔥香、肉香，建議一定要先打電話預訂，湯包手工現包現蒸，不然用餐時間真的要等很久。記得之前寫的第一篇「蒸心手工小籠湯包」是在三年前，那時候只能外帶不能內用，就算帶回家吃也好吃得不得了，內用當場吃真的更好吃！

蒸心手工小籠湯包 位置｜環境

「蒸心手工小籠湯包」位於長安路二段上，介於捷運文華高中站與文心中清站間，開車來的話附近不是很好停車，這次好運在文心路上找到路邊停車格。晚餐餐期一到，陸續湧入很多客人來買小籠湯包，很多都是有事先打電話預訂的客人，後來結帳時大約下午五點半而已，有客人想要現場點餐，老闆直接就說要等大概三十分鐘，每籠都是現蒸出爐，店內還有工作人員正在包湯包，生意真的很好！

蒸心手工小籠湯包 菜單

除了小籠湯包外還有賣鴨血跟小菜，飲料可以搭配紅茶、奶茶，另外還有玉米濃湯，小菜自行去冰箱選取，點餐完餐後結帳，餐具醬料自取，一籠湯包七顆80元，價格很合理，還比一籠賣到上百元的還要好吃很多。

蒸心手工小籠湯包 餐點

豬耳朵、豬肝

小菜的份量不少，一份40元，豬肝跟豬耳朵都很入味，只是冰箱有店太冰，一拿出來直接吃口感會沒那麼好，要解凍一點再吃比較好吃。

麻辣鴨血

之前沒吃過，這次點來試試，味道其實還好，鴨血是蠻大塊的，不過單吃有點太鹹，很夠味是沒錯，但是感覺要搭白飯比較好。

鮮肉湯包

單吃就好吃的鮮肉湯包，湯包大顆，外皮非常薄透，用筷子夾起會像水球狀般的垂下但皮還不會破掉，蠻厲害的，之前去宜蘭吃湯包好幾家還沒夾起來就破的亂七八糟，肉餡非常新鮮沒有肉腥味，還有清甜蔥香，真的不用沾醬料就很好吃，記得要用湯匙裝好湯包，湯汁才不會漏光光。

「蒸心手工小籠湯包」的小籠湯包便宜又好吃，只是現場買真的要等很久，直接內用可能會好一點，如果要外帶一定要打電話預訂唷，台中小籠湯包真心覺得這家最好吃！

蒸心手工小籠湯包

評分： 4.6

地址：台中市西屯區長安路二段125號( 地圖 )

電話：0901 300 365

營業時間：星期一 10:00 – 13:30, 17:00 – 20:30,星期二: 休息,星期三～星期日: 10:00 – 13:30, 17:00 – 20:30

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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