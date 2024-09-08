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「4米巨萌怪獸」台中人搶拍！2024「台中國際動畫影展」10週年 加碼戶外看皮克斯動畫超Chill

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台中市政府提供
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療癒巨型裝置快拍！2024「TIAF台中國際動畫影展」迎來10週年，今年特別設置限定「4米巨萌怪獸」，只要站在遠處就能望見可愛身影。還有影展前夕的暖身放映活動，邀請大小朋友一同坐在草皮上觀賞皮克斯經典動畫《腦筋急轉彎》和《汽車總動員》。

圖／台中市政府提供
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2024「TIAF台中國際動畫影展」將於10/18至10/27在大魯閣新時代威秀影城盛大登場。本次特別打造分別代表台中名產太陽餅與台中發跡的珍珠奶茶的全新角色IP「餅餅」和「涼涼」，於PARK2草悟廣場驚喜亮相到10/31，吸引不少台中人搶快打卡。高達4公尺的超巨氣球設置「巨萌怪獸」，置於高台總高度超過10米，加上鮮明色彩與可愛模樣格外療癒。

圖／台中市政府提供
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即日起至10/17，凡至PARK2草悟廣場捕捉「餅餅」、「涼涼」超萌身影，上傳社群平台、標記＠tiaf.taichung，並在TIAF粉專指定貼文留言「TIAF十週年生日快樂」，還有機會抽中2025限定桌曆。

此外，台中市影視發展基金會更規劃了影展前夕暖身放映活動，9/21、9/22將於市民廣場放映皮克斯經典動畫《腦筋急轉彎》及《汽車總動員》，邀請大人小孩蒞臨這場專屬夏日慶典的視覺盛會。更多活動詳情可關注台中國際動畫影展官方網站

圖／台中市政府提供
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