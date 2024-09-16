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很耐吃的火炭大桶餅！彰化市巷弄裡老麵糰製作烤餅，來自浙江的好口味

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

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火炭大桶餅 | 彰化市巷弄裡老麵糰製作烤餅，老闆很熱情跟每個客人都會介紹這種大桶餅的吃法，有些人喜歡吃熱的口感，也有人喜歡吃放冷後的嚼勁，看外型很像甜燒餅，但吃起來口感更為扎實，餅的嚼勁十足，老麵糰越嚼愈香甜，五種口味可以挑選，吃過會讓人想再購買。

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火炭大桶餅店面在彰化市永興街跟永樂街交叉處，轉進去永興街就找的到，販售比較少見的浙江燒餅，砂糖餅、原味、起司、起司梅干扣肉、梅干扣肉，其中梅干扣肉是招牌口味，一賣就賣了好幾年，老麵製作的麵團燒烤起來越咀嚼越香。

火炭大桶餅口味

砂糖餅30、原味30、起司40、起司梅干扣肉50、梅干扣肉50。營業時間週二至週五09:00～17:00，六日在台中大慶夜市營業。

老闆看我拿著相機，很大方讓我拍照，看著老闆迅速擀好鬆弛好的麵糰，直接貼在爐壁旁。

看老闆迅速烤餅，手起刀落的，他說賣這個餅一天工作十幾個小時，來學技術的人通常做不到幾天就跑了。

老闆說這種外省餅，外省人都喜歡吃冷掉的口感，台灣人則比較偏好熱的口感，烤好的餅很燙，要我一分鐘之後先咬一口看看。我買了砂糖餅跟起司這兩種。

剛到手的砂糖餅真的很燙，一口咬下很脆，餅的厚度還挺足的，我原本以為是甜燒餅薄的那種，結果是比較厚實的餅皮，吃起來咀嚼感很強，越咬越香，內層則是砂糖自然的甜味，拿回家後變涼也好吃，我反而比較喜歡吃冷的口感。

紙袋後面還有回家加熱方式，這種餅是吃老麵的香氣。

起司比吃起來帶一點鹹鹹的風味，我覺得這種餅是很耐吃的，老麵越吃越香，下次會再買看看梅干扣肉口味嚐嚐。

火炭大桶餅

營業時間：09:00~17:00(六日在大慶夜市)週一休息

電話：0961-188-891

地址：彰化縣彰化市永興街7號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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