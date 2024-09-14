30元豬肉餡餅買十送一！ 彰化超人氣銅板美食「珍北平餡餅」，還有奶油跟芝麻甜口味

珍北平餡餅彰化 | 彰化市南郭路旁這家珍北平餡餅是彰化市超人氣銅板美食，上門購買的顧客幾乎沒有停下來過，另外在大埔路跟花壇橋頭公園都有設置路邊攤車，秀水、員林也有攤位可以購買，山東大餅、豬肉餡餅、韭菜盒子都很好吃，還有甜口味奶油跟芝麻，午後來塊平價美味餡餅真的是簡單的小確幸。

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珍北平豬肉餡餅（南郭店），很多人會以為是總店，我詢問了一下闆娘總店算是大甲店，不過彰化店也經營很多年了，年輕時販售餡餅到現在已經35年，這家餡餅應該是彰化最強餡餅店，我最愛的其實是韭菜盒子！加上他們家的甜辣椒醬更好吃，而且還買十送一，很多人一買就是十個起跳。

珍北平豬肉餡餅（南郭店）就在南郭路旁，附近很多學校，也是許多學生下課點心首選，我特別提早來等待拍照，沒想到還沒兩點半就開始販售了，闆娘說通常會提早準備好，真的很骨力！（勤勞）

珍北平豬肉餡餅菜單

豬肉餡餅30、韭菜盒子30、山東大餅35、奶油餡餅15、芝麻餡餅15。

雖然花壇的珍北平餡餅攤車就在我家附近，不過我還是跑來南郭店面拍攝，我最喜歡他們家的紙袋，有可愛的圖案區分口味，不會搞混口味，豬肉餡餅是他們的招牌，還有台灣豬標章。

半煎炸的餡餅到手吃起來酥脆不油膩，靠的就是經驗的累積。

山東大餅很大一張，吃的就是餅的酥脆口感跟麵粉香氣，撒上胡椒粉就很美味，剁的過程還能聽到相當酥脆的聲音，口水都快流下來了。

山東大餅吃起來酥脆厚實，吃完這份真的會很飽，而且很香，越咀嚼越能吃到麵粉的香氣。

豬肉餡餅是他們的招牌商品，拿到時很燙，裡面有肉汁請小心燙嘴，所以我拿回家再吃，還是很多汁，蔥味很香，冷掉一點也無腥味，加上甜辣椒醬更夠味。

奶油餡餅則是像吃車輪餅的奶油內餡，旁邊是豬肉餡餅內餡，吃起來很多汁。

韭菜盒子是我的最愛，因為我本身就愛吃韭菜，裡面有粉絲跟豆干，吃起來不會太鹹，味道剛剛好。

其實我很常買珍北平餡餅，因為花壇的攤車就在我家附近，他們每一款都很好吃，不虧是賣了35年以上的餡餅品牌。

珍北平餡餅南郭

電話：04-724-4085

營業時間：14:30~19:30

地址： 彰化縣彰化市南郭路一段139號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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