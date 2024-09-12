一次就買10顆！ 彰化有名小吃「瘦肉香菇涼圓」，蒜汁濃郁、外皮透明冰涼

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

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彰化涼圓 | 彰化小吃推薦，彰化涼圓在彰化市經營一甲子以上，除了彰化特色炸的肉圓之外，這家彰化涼圓相當有名氣，就在南郭路美食戰區裡，十多年前我個人就很喜歡吃這家涼圓，常常一買就是十顆，冰涼透明的涼圓皮搭配瘦肉跟香菇，淋上特製蒜汁，吃起來相當夠味。

彰化市小吃推薦

肉圓一般都是吃熱的，彰化涼圓卻是冷的肉圓，淋上特製的蒜頭醬汁，吃起來風味很好，是炎熱夏天最好的點心，從十多年前我就很喜歡這家涼圓，鹹鹹甜甜的口味，加上醃製入味的瘦肉塊，透明外皮，很輕鬆就能入口，而且太晚來還容易售完，想吃記得早點來購買。

彰化涼圓就在南郭路旁，被一堆綠色植物遮擋著，斜對面就是一排美食老店，之前介紹的珍北平餡餅就在斜對面，原山拉麵也在附近，聚集了相當多美食小吃。

據說這家店一開始是賣花生糖，但因為夏天是淡季，所以研發出跟印象裡油泡肉圓不同的「涼肉圓」，沒想到一舉成名，而且成為彰化市特色涼圓美食，涼圓是蒸熟後放涼再進冰箱冷藏，外皮柔軟透明，使用的是番薯粉製作，肉餡則是豬後腿肉加上香菇。

彰化涼圓還榮獲2023年的500碗推薦。

小盒2顆一盒50，大盒10顆250元。（以前一顆是20元，還是不敵通膨）

咖啡色的外皮讓涼圓看起來相當有食慾感，地瓜粉經過熱水燙過糊化再加入彰化白醬油增添風味，攪拌後成為黏稠的粉漿，再將醃製一天的瘦肉跟香菇包進去，進蒸爐裡蒸熟。

兩顆涼圓會附上一包特製的蒜香味十足醬汁，這包也是讓這涼圓好吃的關鍵。

涼涼吃很清爽，蒜水很濃郁，外皮則是吃起來塊入口即化感，瘦肉跟香菇都很好吃，聽說有人可以一口氣吃十顆涼圓呢。

彰化涼圓

營業時間：09:00~18:00

電話：04-724-4810

地址：彰化縣彰化市南郭路一段182號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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