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被在地人推爆的鵝肉店！不只份量多，還有超限量「黃金燒鵝」，想吃請提前預訂

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

台中鵝肉料理你最愛哪一間呢～這間位在台中北屯的鵝庄是在地人推爆的鵝肉料理，使用農場直營的鵝肉，除了鵝肉切盤，還有超限量的黃金燒鵝，沒預訂想吃不一定吃得到，不僅外皮香脆，肉質更是鮮嫩多汁，還有這道深坑豆腐也是每桌必點～

鵝庄位置

鵝庄位在台中北屯區松竹路二段，近台中捷運松竹站、松竹車站、好市多北台中店，距離糖糖的愛店松竹路大麵羹也不遠。

鵝庄停車資訊

鵝庄的店面後方還有附設專屬停車場，有開車來的朋友不怕找不著停車位。

店門口處擺放著一隻隻煮好的鵝肉，還有超限量的黃金燒鵝，想吃的朋友建議早點來。

鵝庄環境

鵝庄的座位區有分一、二樓，一樓的座位區比較少，主要座位區在二樓，空間寬敞舒適，有方桌跟圓桌，非常適合多人來用餐呢

鵝庄菜單

鵝庄除了招牌鵝肉，還有黃金燒鵝及煙燻茶鵝，也有各式飯類、麵食及湯品，還可以吃到海鮮及深坑麻辣臭豆腐

黃金燒鵝 1/4 490元

1/4的黃金燒鵝大概是2-3人份，可以選鵝胸或是鵝腿，店家說第一次來推薦先嚐嚐胸的部位，所以糖糖點了鵝胸，1/4的份量看起來還不少呢，油亮亮的外皮看起來相當誘人，吃起來也非常脆口。

不只外皮香脆，肉質更是鮮嫩多汁，本身帶有甜味，不必佐醬單吃就很美味。

鵝米血 小 65元

鵝庄的鵝米血就不是糖糖愛的那種，吃起來不是軟爛的，而是有米粒口感的那種。

桂竹筍 小 65元

喜歡吃桂竹筍的朋友，糖糖還蠻推薦鵝庄的桂竹筍，每天新鮮現做，採用鵝汁下去熬煮入味，口感爽脆清甜，單吃美味也非常下飯。

鵝肉麵 100元

鵝肉麵是湯麵，裡頭的鵝肉份量還不少，湯頭喝起來相當清甜。

麵體是採用黃麵條，麵條不過爛，吸附著湯汁的精華，讓人一口接一口。

鵝肉店家已經貼心去骨了，肉質軟嫩，鵝皮吃起來也很Q彈。

鵝肉碎飯 50元

將鵝肉剁成碎肉模樣，一旁搭配白菜滷，吃的時候拌均勻，香氣迷人，如果想要吃到鵝肉片口感的朋友建議點鵝肉片便當，碎肉比較無法吃出鵝肉鮮嫩多汁的感覺。

深坑麻辣臭豆腐 小 65元

沒想到在鵝庄竟然可以吃到深坑麻辣臭豆腐，糖糖點了小份有兩塊，臭豆腐滷的相當入味，咬下去會爆汁，吃起來又臭又香，帶小辣風味，趁熱吃超讚。

茶葉鵝蛋 40元

吃過茶葉鳥蛋、茶葉雞蛋、茶葉鴨蛋，倒是第一次吃到茶葉鵝蛋，是說茶葉鵝蛋真的好大一顆，蛋白的部分超級Q，蛋黃綿密吃起來不會乾乾的，還不錯吃，是說這份量一顆可以抵兩顆茶葉雞蛋。

鵝丸湯 65元

鵝庄的鵝丸湯單價比較高一些，一碗65元有三顆鴨肉丸，菜單上頭寫說鵝肉丸用了30%的鵝肉製作而成，鵝丸Q脆彈牙，吃起來相當鮮甜。

喜歡吃鵝肉的朋友趕緊將這間鵝庄筆記起來，採用農場直營鵝肉，除了招牌鵝肉切盤，還有煙燻茶鵝及每日限量的黃金燒鵝，糖糖很推薦鵝庄的黃金燒鵝，尤其是胸的部位，外皮香脆，肉質更是鮮嫩多汁，還有專屬停車場，附近也有捷運，交通非常便利。

鵝庄

電話：04-22453666

地址：台中市北屯區松竹路二段36號

時間：平日15:30~23:00；假日11:00~22:00

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064325670097&locale=zh_TW

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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