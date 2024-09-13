這間飲料店好酷！ 台中潭子「沫丘小山遊茶記」竟然有米漿豆漿凍、草仔圓奶茶，嚼感控必喝推薦
udn走跳美食／糖糖</h2>
嚼感控快看過來！糖糖最近在台中潭子喝到一間頗厲害的手搖飲，店名叫做沫丘小山遊茶記，主打嚼感系飲品，除了常見的珍珠、寒天、椰果外，這裡竟然有豆漿凍、米漿凍及草仔圓，還有手工布丁及綠茶凍也好好吃，不僅料好吃，飲料也好喝。
沫丘小山遊茶記雅潭店位置
沫丘小山遊茶記雅潭店位在台中潭子區雅潭路上靠近中山路二段，距離潭子國小不遠，外觀以墨綠色系為主，裝潢看起來相當有質感
第一次來沫丘小山遊茶記雅潭店的朋友們可以參考人氣推薦的榜單。
沫丘小山遊茶記雅潭店菜單
豆漿凍紅茶 45元
大家喝過豆漿紅茶，那你有喝過豆漿凍紅茶嗎，沫丘小山遊茶記雅潭店的豆漿凍是自己手工熬製而成，本身帶微甜，搭配招牌熟成紅茶，因豆漿凍本身有甜，所以紅茶糖糖點了無糖，喝起來不苦澀，裡頭的豆漿凍相當Q彈，交織著迷人豆香味，尾韻還帶有獨特焦香，喝過一次就愛上這杯。
豆米雙凍鮮奶茶 70元
沫丘小山遊茶記雅潭店除了豆漿凍，還有米漿凍，採用光泉米漿製作而成，一樣做微糖風味，搭配熟成紅茶及啃啃鮮奶，香醇順口的紅茶拿鐵，每一口都嘗得到Q嫩的豆漿凍及米漿凍，微甜不膩，好喝又有飽足感。
紅柚翡翠綠茶凍 75元
喜歡鮮果系列的朋友，糖糖很推薦這杯紅柚翡翠綠茶凍，以碧螺春綠茶為基底，加入採用NFC技術的鮮榨葡萄柚，搭配自製綠茶凍，一入口就能感受到綠茶的清新香氣，除了滿滿的葡萄柚果肉，還可以吃到Q嫩的綠茶凍，建議甜度是微糖，如果點無糖會偏酸一些。
青檸芭樂 80元
另一鮮果系列是新鮮鮮榨的台灣紅心芭樂，搭配些許檸檬汁及青茶，喝的時候拌均勻，紅心芭樂的香氣很濃厚，尾韻帶點微酸，整體喝起來相當清爽。
芝芝碧螺春綠 55元
沫丘小山遊茶記雅潭店的奶蓋使用了起司、動物性鮮奶油、煉乳及玫瑰鹽製成的鹹香奶蓋，搭配碧螺春綠茶，奶蓋口感綿密細緻，奶香濃厚尾韻還帶微鹹滋味，搭配無糖綠茶好喝又順口
草仔圓鮮奶茶 70元
喜歡嚼感系飲品的朋友，沫丘小山遊茶記雅潭店這杯草仔圓鮮奶茶你一定要試試，採用客家草仔粿做成的粉圓，帶有艾草的清香，吃起來不會有草腥味，口感軟糯，搭配鮮奶茶，香濃好喝又有飽足感，比起一般珍珠鮮奶茶，糖糖更推沫丘小山遊茶記雅潭店這杯草仔圓鮮奶茶。
沫丘小山遊茶記雅潭店優惠資訊
即日起至10月底來沫丘小山遊茶記雅潭店，點醇香乳系列享兩杯85折，鮮果百香綠第二杯享8折優惠。
沫丘小山遊茶記雅潭店的飲品不只用料實在也好喝，糖糖很愛他們家的豆漿凍及米漿凍，喝過一次就會愛上，另外還有手工布丁及手工杏仁凍也是人氣推薦，喜歡嚼感十足飲品的朋友快筆記。
沫丘小山遊茶記雅潭店
電話：04-25358860
地址：台中市潭子區雅潭路一段1-2號
時間：09:00~21:00
臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=61557665307909
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