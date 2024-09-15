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深夜吃拉麵最過癮！「北海道最強豚骨拉麵」台灣2號店全新開幕 主打「4種口味豚骨拉麵」都超絕

跟著華少吃吃吃／ 文、圖／華少甫

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位於台中勤美商圈的MEN EIJI TAIWAN 2號店，是來自北海道的知名豚骨拉麵品牌MEN EIJI的全新分店。這家店在北海道已經享有盛名，曾被《拉麵Walker》評為北海道最佳店家第一名，更榮獲米其林指南北海道的必比登推介獎。

事實上，距離MEN EIJI TAIWAN 1號店的開幕，也才僅僅不過數個月的時間，他們能那麼快就開二店，是真的讓人有點驚訝！

MEN EIJI TAIWAN 2號店跟1號店的差別

MEN EIJI 2號店就位於勤美商圈內，相距1號店僅僅只有100公尺，看似差不多的內容，其實在餐點跟營業時間都有做出明顯的區隔。

MEN EIJI 2號店主打四種口味的日式豚骨拉麵，營業時間從傍晚到深夜，可以說是深夜拉麵愛好者的天堂，MEN EIJI 1號店則是主打鴨湯系拉麵，營業時間較屬於傳統上定義的正餐用餐時間。

MEN EIJI TAIWAN 2號店用餐環境介紹

MEN EIJI 2號店的門口有著一片燈籠牆，從鳥居走進去後，便可看到自助的點餐機台，再往內走則是紅色底為主的用餐空間。

目前的裝潢風格，延續了北海道本店的簡約日式風格，環境舒適且現代感十足。座位區域規劃合理，從吧台區到2-4人的小桌，無論是單人用餐還是三五好友的聚會，都能享受隱私與舒適的用餐體驗。

MEN EIJI TAIWAN 2號店－菜單介紹

MEN EIJI TAIWAN 2號店的拉麵主打的是豚骨拉麵，共有四種口味可選擇，分別是極黑蒜豚骨拉麵、極紅豚骨拉麵、極黃咖哩豚骨拉麵與極白豚骨拉麵，分別主打重口味的黑蒜湯頭、辛香感十足的辣味湯頭、非常濃郁的咖哩湯頭，以及用大火熬煮10小時的豚骨湯頭。

MEN EIJI TAIWAN 2號店－極黑蒜豚骨拉麵 280元

這道極黑蒜豚骨拉麵是MEN EIJI 2號店的招牌之一。濃郁的黑蒜醬汁與乳白色豚骨湯底完美結合，湯頭濃厚卻不油膩。

搭配上兩片肥瘦相間的豬五花、自製絞肉、木耳、青蔥、腰果、蒜碎片等配料，讓每一口都充滿蒜香的誘惑，是蒜香愛好者的首選。

MEN EIJI TAIWAN 2號店－極黃咖哩豚骨拉麵 280元

這道極黃咖哩豚骨拉麵將日式咖哩與豚骨拉麵巧妙結合，濃郁的咖哩風味與豚骨湯頭交融，讓人一碗兩吃的快感。

配料與極黑蒜豚骨拉麵相同，如果覺得不夠飽，建議加點白飯，瞬間變成一道濃郁香氣的咖哩飯，滿足味蕾的多重享受。

MEN EIJI TAIWAN 2號店－日式手作煎餃 110元

這道日式手作煎餃以100%北海道十勝小麥粉與台灣溫體豬肉製成，堅持使用最好的材料，不添加任何化學調味料。

煎餃外皮酥脆、內餡多汁，每一口都能品嚐到食材的原汁原味，是豚骨拉麵的最佳搭檔。

飲品

店裡除了可樂跟可爾必思之外，也有SAPPORO的生啤喔～但大家還是要注意開車不喝酒，喝酒不開車喔！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

結論

MEN EIJI TAIWAN 2號店以其高品質的豚骨拉麵和精緻的手作配菜，成功地將北海道的美食文化帶到台中。不論是極黑蒜、極黃咖哩的創新口味，還是日式手作煎餃的傳統風味，都讓人流連忘返。如果你晚上在勤美商圈徘徊，不妨到這裡來享受一碗屬於北海道的濃厚豚骨拉麵吧！

MEN EIJI TAIWAN 2號店

電話：04-23010753

地址：台中市西區向上北路137號

營業時間：星期一已關閉；星期二～星期日pm 6:00 – pm 9:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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