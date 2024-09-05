味道跟泰國一樣！台中第一間泰式甜點專賣「1公升泰奶桶」 曼谷街頭最夯「爆餡烤麵包、芒果糯米飯」都吃得到

一公升泰奶喝過癮！由泰籍行政主廚創立的泰式甜點品牌「邦邦小姐 miss. pang pang」最新推出「1,000cc桶裝泰奶」，不僅能一次喝到爽，超可愛的包裝桶還能用來回購享折扣，享用消暑飲品的同時也環保愛地球。

圖／邦邦小姐-泰式甜點專賣店粉絲專頁

圖／邦邦小姐-泰式甜點專賣店粉絲專頁

不用飛泰國也喝得到！台中首間泰式甜點專賣店「邦邦小姐 miss. pang pang」在地提供最道地、實惠的可口泰式甜品，現在最夯的「1,000cc桶裝泰奶」也買得到，每日限量，一桶只要149元，使用鮮乳坊和手標泰式茶葉調製成最香濃的泰式奶茶。一桶在手超吸睛，喝泰奶就要喝一公升的！

此外，邦邦小姐再加碼，凡持泰奶桶至門市回購，每桶現折15元，霸氣折扣深受在地人支持。

圖／邦邦小姐-泰式甜點專賣店粉絲專頁

圖／邦邦小姐-泰式甜點專賣店粉絲專頁

除了爆夯的一公升泰奶桶外，邦邦小姐還有多款曼谷街頭甜點，像是主打的泰國必吃「爆餡烤麵包」，有香蘭醬、椰子冰淇淋、泰奶醬等多達7種口味選擇；芒果糯米盒、摩摩喳喳、泰奶冰酥等也都是超人氣不容錯過。隔壁還有泰國美食打拋專賣店「嘎拋先生」，可以吃完主食再吃甜點，感受滿滿的泰國風情。

圖／邦邦小姐-泰式甜點專賣店粉絲專頁

圖／邦邦小姐-泰式甜點專賣店粉絲專頁

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邦邦小姐-泰式甜點專賣店

地址：台中市中區台灣大道一段322號

營業時間：平日12:00-19:00、假日11:30-19:00

電話：04-22254263

備註：現場候位無訂位