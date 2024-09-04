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沒耐心也願意排！3個不夠吃 台中爆紅「爆餡甜甜圈」每日限量100個 聲量最強「甜甜圈版檸檬塔」必搶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@pinky2823授權
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這個必排！各式甜點引爆話題，台中這間排隊甜甜圈店更是超人氣，每日限量100個很容易搶不到，不論是有餡還是無餡都很涮嘴，開賣後約20分鐘就售完不誇張，但吃過的人都說「排很久 值得啦」、「好吃到不行！」

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喜歡甜甜圈的朋友在哪裡？位於台中北屯的甜甜圈專賣「PONUT DONUT」在IG引發討論，很多人都被甜甜圈的爆餡照片燒到，找時間去排隊朝聖這款台中超夯的必吃甜點。

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「PONUT DONUT」販售多種口味甜甜圈，原味現炸甜甜圈無餡但十分有魔力，讓人一吃停不下來；包餡的則有卡士達、榛果巧克力、檸檬等選擇，其中「檸檬甜甜圈」聲量最大，內餡飽滿夠味，有網友分享像是甜甜圈版的檸檬塔，喜愛酸甜味的一定要拿下。

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而售價部分，一個甜甜圈約50-60元不等，每日限量100個、每人限購3個，想要每種口味都嘗一點的話，可以揪友一起排隊一起分食。值得注意的是，每月營業日不固定，建議探店前先到店家IG查詢，以免白跑一趟喔。

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PONUT DONUT

地址：台中市北屯區大連西路6巷11號

營業時間：13:30～售完（每月營業日請見店家IG）

備註：每日限量100個、一人限購3個

店家IG：https://www.instagram.com/ponut_donut/

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