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秋登卦山遊「半線」完走步道送好禮！「卦山大縱走」健行、吃美食、集章抽大獎

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「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動大合照。　圖：彰化縣政府／提供
「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動大合照。　圖：彰化縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣政府辦理「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，日前在縣府中庭辦理活動宣傳記者會，彰化縣長王惠美、活動代言人藝人王燦與民代等人與會。王縣長表示，今年「卦山大縱走」活動邁入第3年，以「小山怪挑戰」為主題，自9/7-11/30登場，精選縣內8條景色優美步道，規劃三部曲系列活動，並推陳出新加入3D小山怪動畫、美食小吃等亮點，歡迎遊客來挑戰。

8條登山步道，包括彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭中央嶺及十八彎古道、田中森林公園步道及二水坑內坑森林步道，且於活動期間安排8場次的千人健行活動，完登禮有涼感巾、袖套、小方巾等，很適合登山時使用，歡迎參加卦山大縱走、吃美食、集章、抽大獎！

▲「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動啟動儀式。　圖：彰化縣政府／提供
▲「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動啟動儀式。　圖：彰化縣政府／提供

王縣長強調，活動有三部曲，第一部曲「登山健行抽好禮」，9/7-11/30只要參加8條步道健行，即可透過「愛玩彰化」官方LINE 帳號參加數位集章抽獎，走完4條就有1次抽獎機會，走完8條有2次機會，獎品包括 iPad Air、Apple Watch、50吋電視等豐富獎項；且只要完登一條登山步道就享有37家特約店家優惠或滿額贈禮。

第二部曲「健走美食之旅」，10/12在八卦山天空步道，將與彰化爌肉飯節－大胃王比賽結合，只要報名參加並完登步道者，即可免費兌換爌肉飯。

第三部曲「千人齊步走」活動，8條路線規劃於9/7、9/14、9/28、10/5、10/12、10/26、11/9、11/16共舉行8場次的健行活動，民眾只要上網完成報名並加入「愛玩彰化」LINE 參與卦山大縱走活動，每條路線完成2枚數位集章任務，即可兌換步道完登禮，每場次送的東西不同，有袖套、登山襪、小方巾、涼感巾、爌肉飯、保溫瓶等；其中在10/5在社頭清水岩寺將舉辦主場活動，現場有摸彩活動及在地特色市集展售；而社頭「中央嶺步道」更是這幾條步道中風景美麗且難易度最高，被列為台灣必訪百大步道之一，歡迎大家來挑戰。

▲每條路線完成2枚數位集章任務，即可兌換步道完登禮。　圖：彰化縣政府／提供
▲每條路線完成2枚數位集章任務，即可兌換步道完登禮。　圖：彰化縣政府／提供

王縣長提到，同時在活動這段期間有「2024彰化 Go 購」抽獎活動，來到彰化消費滿500元，有機會中大獎，另外，「2024彰化爌肉飯節」集章活動自即日起至10/31為期2個月，不僅可以滿足口慾，又可以達到健康的需求。

▲「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動。　圖：彰化縣政府／提供
▲「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動。　圖：彰化縣政府／提供

城市暨觀光發展處表示，今年「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動為期將近3個月，新增3D小山怪動畫、美食小吃等活動亮點，在「愛玩彰化」臉書分享你最愛的八卦山步道美景照片，就有機會獲得好禮。記者會中邀請知名藝人元氣暖男王燦與王惠美縣長分享八卦山步道之美，好吃又好玩的彰化，快揪家人好友一起來參加，邀請大家上網報名參加「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動。

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