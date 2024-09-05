「台中古蹟日」五感大冒險 歷史古蹟新玩法開跑

推薦鹿港美食「圓環頂麵食館」，老闆親自手作多樣食材，創業的路上艱辛但不寂寞，道地美食不僅用料實在滋味更是沒話說，在口碑的介紹下集結了許多美食愛好者，現在不僅是鹿港必訪美食店家，更在網路及各大超市通路販售冷凍包裝，想吃美食手指點點就能享受到。

2024-09-05 11:00