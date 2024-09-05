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「台中古蹟日」五感大冒險 歷史古蹟新玩法開跑

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台中州廳。　圖：台中市政府文化資產處／提供
台中州廳。　圖：台中市政府文化資產處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024「台中古蹟日」9月盛大展開！台中市文化資產處（簡稱文資處）響應全國古蹟日，特別推出「ｘ古蹟日」聯名系列，以「漫步的修辭．文化資產的日常實踐」為主題，由「梧棲老街奇幻旅行ｘ古蹟日」揭開序幕，串聯各式多元活動及文資場館，持續至10/27，帶給遊客涵蓋聽覺、觸覺、視覺、味覺、嗅覺的五感古蹟新體驗。

▲放送局。　圖：台中市政府文化資產處／提供
▲放送局。　圖：台中市政府文化資產處／提供

文資處表示，台中古蹟日「ｘ古蹟日」聯名系列活動邀請民眾探索台中的歷史路徑，感受文化資產的活力與魅力，活動內容包含咆嘯年代音樂時光、膠捲底片拍古蹟、考古遺址探險、木胎漆盤、漆筷及藺草編工藝實作、走讀清水社口楊宅的記憶、導覽石岡文史輕旅行、聲音解謎、陶藝創作展、走訪古蹟尋甘味等。

▲林懋陽故居－三合院。　圖：台中市政府文化資產處／提供
▲林懋陽故居－三合院。　圖：台中市政府文化資產處／提供

此外，活動也同時串連文化場館－林懋陽故居、頂街派出所、原梧棲警察官吏派出所及宿舍群、台灣府儒考棚、台中放送局、台中驛鐵道文化園區、台中市立圖書館清水分館及石岡分館等，兼具趣味、深度與廣度，邀請大小朋友一起讓文化資產成為日常生活的一部分，透過五感體驗打造屬於自己的文化路徑。

▲原梧棲警察官吏派出所及宿舍群。　圖：台中市政府文化資產處／提供
▲原梧棲警察官吏派出所及宿舍群。　圖：台中市政府文化資產處／提供

文資處指出，9/21、9/22全國古蹟日期間，文化部「全國文化資產行動博覽會」將在台北市空總台灣當代文化實驗場盛大展開，台中市文化資產處配合全國古蹟日活動主題「路徑、網絡與連結的遺產」，也會在博覽會現場推出「古蹟路徑串串看」互動遊戲，完成任務即可獲得精美小禮物，歡迎前往同樂。

▲頂街派出所。　圖：台中市政府文化資產處／提供
▲頂街派出所。　圖：台中市政府文化資產處／提供

文資處說明，台中市十分重視文化資產的保存與活化，積極推動再利用，從單一的文資活化保存進展至更大規模的連結共構，隨著台中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群、台中刑務所官舍群等修復工程陸續完成，盼透過古蹟日活動的辦理，讓市民能更加認識文化資產，體驗豐富的古蹟之美。相關活動詳情內容及報名方式，可至「台中市政府文化資產處」網站或「台中古蹟日」臉書粉絲專頁查詢。

▲惠來遺址。　圖：台中市政府文化資產處／提供
▲惠來遺址。　圖：台中市政府文化資產處／提供

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