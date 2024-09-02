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鹿港人掛保證！在地下午茶「隱藏版12元水煎包」吃過必回訪 CP值高到再低調都藏不住

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權
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鹿港人的銅板價下午茶！麵食控必收藏，鹿港一顆12元的水煎包不簡單，外皮鬆軟不吃油，份量十足且料多實在，網友們吃過分享讚「高CP值」、「一定會回訪」。

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12元的下午茶！以高CP值在地小點聞名的「電子秤水煎包」位在鹿港鎮民權路上，內餡吃得到豬肉、韭菜和高麗菜，肉量給得大方，外皮煎到金黃酥脆，不僅保留了原本麵體的嚼勁，還能吃出麵香，令人忍不住一顆接一顆。

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有網友評價「皮薄餡多」、「吃完唇齒留香」，更被網友強調是「鹿港當地人在買的水煎包」，還有網友分享是從小吃到大，看來這間水煎包對鹿港人的意義不凡，買起來更是不手軟，很多都是一袋10顆、10顆的買喔。

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電子秤水煎包

地址：彰化縣鹿港鎮民權路222號

營業時間：13:00-18:00（週一、四公休）

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