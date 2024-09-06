員林古早味茶飲首選！懷舊香氣每日熬煮 揪團買5送1更划算





位於彰化員林，鄰近員林火車站的【白水泉軒堂】為當地頗富盛名的茶飲品牌，創立至今已有6年多的時間，開在新興街上的店面為品牌創始店，從舊店搬到現址，始終有不少粉絲追隨而至！不僅擁有在地人都讚不絕口的好口碑，更有許多外地遊客到附近旅遊時會特意造訪的飲料店之一。

▲店面那與記憶中的懷舊、傳統飲料店風格是給人的第一印象，總人瞬間聯想到古早風味的茶飲能帶來的經典香氣。

店家提供的茶飲品項以原茶為主軸，推出招牌的白水風味系列、懷舊風味系列、鮮奶＆豆漿系列、檸檬風味系列、柳橙風味系列、養樂多系列，以及口感滿分的店長推薦系列，與冬季限定的熱飲系列等形形色色的飲料選擇任君挑選，每一種茶飲都是每日依古法熬煮而成，好喝的程度值得愛喝飲料的你訪再訪！

│古早味紅茶

廣受好評的古早味紅茶，喝起來香氣濃郁、入口柔順，品嘗起來毫無乾澀的滋味，是店內的經典之作！大人小孩都愛不釋手！

│古早味綠茶

古早味綠茶則是充滿兒時記憶的泡沫綠茶滋味，清新回甘的風味讓人憶起喝茶的美好，每一口都令人懷念。

│洛神花茶

洛神花茶採用天然中藥材與新鮮洛神花熬煮，淡雅芳香在口中餘韻不絕，健康天然的風味值得一再回味，搭配餅乾、蛋糕一同享用，定能為悠閒的下午茶時光添上美好的一筆！

│紅茶鮮奶

選用古早味紅茶融合純正鮮乳，不僅喝的到濃郁的奶香，招牌的紅茶茶香與之結合的絕妙滋味，簡直渾然天成。

│柳橙綠茶

新鮮柳橙汁搭配古早味綠茶製成的柳橙綠茶，是許多人酷熱夏日裡必點飲品之一！不僅清爽解渴，入口後迎來的自然果香與沉穩綠茶香調，相當順口。

│手工仙草凍

除了飲品外，店內還有手作甜點可供挑選，獨家風味的手工仙草凍，吃過的都說讚！不只有仙草的甘甜清香，還有滑嫩無比的口感，令人一吃就愛上！

▲手工仙草凍為每日限量，晚來就買不到！

【白水泉軒堂】以其獨特的懷舊特色和古早味茶飲風味，贏得了顧客的心。他們嚴選食材，遵循古法製造，每一杯茶飲都充滿了對品質的堅持與對顧客的用心。價格實惠，服務親切，讓每一位前來的顧客都能感受到家的溫暖與傳統茶飲的魅力。

▲店家為了回饋鄉親一直以來的支持，除了推出20飲品買3杯只要55元的活動之外，更提供全品項買5送1的福利活動，讓你揪團買飲料還能享優惠！





【白水泉軒堂】

營業地址：彰化縣員林市新興街98號

營業時間：10:30–21:45

店家電話：0909069649

粉絲專頁：bit.ly/3zdPQGh





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