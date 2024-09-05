鹿港懷舊小吃美食！親自手作美味滿分 滿滿人情味更加分





圓環頂麵食館位於博愛路上，分有本館及第二春兩個內用區，店內販售古早味小吃，像是滷肉飯、意麵、紅油抄手、餛飩及各式台式小菜都是來店必點招牌。

▲二館就在本館對面，建議先前往本館拿取菜單再服務人員帶位為主。

招牌滷肉飯

肥瘦參半的滷肉飯，鹹香中還帶點甜味，搭著小菜一起吃滋味更是一絕。

招牌乾意麵

意麵蒜香濃厚超帶勁，而且店家獨創新吃法，按照步驟一步步調整口味，加入油潑辣籽後帶點焦香，使辣香在尾韻，再加入「孟婆辣椒湯」後鹹香辣度更上層樓，香醇可口外不死鹹，多步驟慢慢調整層次，讓這古早美味變得更加貼合客人的喜好。

▲在不同階段加入不同作法的辣椒，讓辣椒與醬香間的香氣互相交乘，滋味更加獨特。

紅油抄手

紅油炒手麵皮Q不軟爛，嗜辣者加上自製的辣椒油拌勻後享用滋味更是無敵，店家的辣椒從小辣到大辣通通各有擁護者，全部混搭後更有一番新風味。

▲孟婆辣椒湯及辣台妹辣油子也有提供網路訂購。

餛飩湯

手作的餛飩香Q彈牙自帶鹹香美味，每顆餛飩都飽滿又多汁，想吃鹿港美食在家也能靠宅配訂購喔，店家提供手作赤肉羹、抄手、餛飩及高麗菜水餃冷凍包裝寄送服務。

赤肉羹湯

赤肉羹也是店家驕傲之一，採用後腿肉製作讓口感更加美味。

手工福州丸湯

來鹿港肯定就是要吃懷舊餐點，手作福州丸專屬的肉汁香味可是別處找不到，店家為了推廣這古早美味特定廣設通路，全台家樂福，大潤發，愛買，Mia頂級超市等等你想得到的大型超市都能買到冷凍包裝。

白切肉、小菜類（招牌滷蛋、豆乾、豬頭皮、米血）

古早味小菜也是來店必點，尤其是招牌滷蛋鹹香夠味，配著意麵一起吃蛋香更加明顯。

圓環頂麵食館主打一個能手作的食材皆由店家自製，這樣製作出來的美食不僅有故事而且還穩定並具有高品質，不論是在現場吃或是在超市通路、網路訂購都能享用到一致的美味，店家不定期的在粉絲專頁分享美食資訊，喜歡美食的朋友一定不能錯過，動動手指加入追蹤名單，就能即時掌握最新資訊。





圓環頂麵食館

店家地址：彰化縣鹿港鎮博愛路42號

店家電話：04 775 5345

營業時間：週一至週五10:30~19:00 週六及週日 08:30~19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/49cN40t

停車資訊：路邊停車





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