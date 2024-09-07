現吃才過癮！ 台中「涮嘴酥皮煎包」驚人半煎半炸酥脆口感，鮮甜高麗菜煎包超推薦

青海路上的「涮嘴酥皮煎包」，真的是目前吃過史上最脆的煎包，半煎半炸的方式，外皮酥脆到不行，而且吃起來不會油膩，酥脆度很驚人，一定要現吃才過癮！

涮嘴酥皮煎包 位置

「涮嘴酥皮煎包」位於青海路一段，靠近重慶路的位置，一個煎包小攤在騎樓，下午時間很多客人特地過來買煎包，攤位乾乾淨淨，老闆很年輕耶！

涮嘴酥皮煎包 菜單

酥皮煎包都是純素口味，有植物肉一顆35元跟高麗菜一顆20元，看評價說植物肉也好吃，不過個人還是偏好高麗菜，植物肉沒有很想要嚐試，現場煎的酥皮煎包聲音真的很療癒，聽聲音看顏色就知道一定脆！

涮嘴酥皮煎包 品項

清甜高麗菜

剛起鍋的脆皮煎包非常燙，吃的時候要注意，咬開還會有熱氣竄出，一不小心就容易燙到。醬料可以加醬油膏或辣椒，第一次吃覺得原味不加醬就好吃。

煎包的外皮非常酥脆而且薄透，咬起來有卡滋卡滋的酥脆感，煎包皮好薄，裡頭包著脆口清甜的高麗菜，還帶著一點粉絲、胡蘿蔔以及豆皮，調味很清淡，而且高麗菜口感非常清脆，加上酥脆至極的外皮，真的太好吃了！！

之前吃過的煎包都沒有這家「涮嘴酥皮煎包」的口感從頭到尾都酥到不行，內餡也非常優秀，不同以往口感的超脆煎包，推薦大家一定要吃吃看！

涮嘴酥皮煎包

評分：4.9

地址：台中市西屯區青海路一段51號

電話：0930 263 893

營業時間：星期一～星期六 14:00 – 19:00；星期日 休息

每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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