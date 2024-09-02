尋找爌世英雄～「彰化爌肉飯節」開跑！來呷透透抽大獎

「2024彰化爌肉飯節」宣傳記者會。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處 ／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化爌肉飯名聲響亮，彰化縣政府特舉辦「2024彰化爌肉飯節」，日前舉辦宣傳記者會，縣府特別發揮創意巧思，將現場布置成拳擊擂台，象徵彰化爌肉飯制霸擂台，彰化縣長王惠美與爌肉飯店家、各級民代與會，且邀請藝人白雲身穿冠軍套裝扮成爌世英雄登場，一起為即將到來的爌世盛宴揭開序幕。

王縣長表示，「2024彰化爌肉飯節」開跑，自9/1-10/31為期二個月，辦理尋找爌世英雄數位集章活動，歡迎大家來彰化吃爌肉，參與集章活動，集3個章還能參加摸彩，此外，9/29結合在田尾怡心園的「彰化豚肉節」活動，現場有快閃集章活動；10/12在卦山村有大胃王比賽；11/2在延平公園有爌肉飯嘉年華，只要100元就可以品嘗到在地小吃，限量1,000份，歡迎大家一起來參與。

▲「2024彰化爌肉飯節」記者會邀請藝人白雲身穿冠軍套裝扮成爌世英雄登場。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處 ／提供

王縣長提到，彰化爌肉飯從早到晚24小時都可以吃的到，美味不打烊，很多鄉親早上起床都要吃一碗爌肉飯來「通血路」，在新出爐的全台500碗美食名單中，彰化的爌肉飯占有一席之地，深受老饕的喜愛。這次縣府以尋找爌世英雄為主題，舉辦「彰化爌肉飯節」系列活動，邀請全國饕客來品嘗彰化在地好滋味。

王縣長說明，爌肉飯最多的城市非彰化莫屬，彰化爌肉有肥一點的、有瘦一點的，口感不一，各個店家口味獨特，縣府今天公布50家店家，在7月由鄉親及神秘客，推薦深受喜愛的爌肉飯店家，100多家，選出50家，且製成 Google 美食地圖供大家參考，這50家店家，參與數位集章活動，自9/1起至10/31 17:00止，鄉親凡到活動店家消費，即可透過「愛玩彰化」官方LINE（@playchanghua）帳號集章，集滿3個章可參加抽獎，獎品包含 iPhone 15、Switch、氣炸鍋等好禮；累計5個章可兌換限量版「爌肉小子」鑰匙圈，累計20個章則可換取限量彰化古城紀念碗；累積最多章數的民眾，將獲得一年份365碗的免費爌肉飯餐券，成為本次活動的「爌世英雄」，第二名的也有100碗免費爌肉飯餐券，第三名的則有50碗免費爌肉飯餐券，集章越多，成為「爌世英雄」的機會就越高。

王縣長更強調，彰化是全國第三大養豬產地，藉由這次爌肉飯節，也推廣「彰化健康豬」品牌，縣府會到畜牧場抽驗飼料、血液及肉品藥物殘留、最後還要有獸醫師把關，符合國家衛生標準、豬肉來源合法，讓大家吃得安心、買得放心。現在到彰化消費滿額還可以參加「2024彰化GO購」活動，最大獎是百萬油電車，來彰化既能吃到美味的彰化美食又能抽大獎，可說是一舉數得，誠摯邀請全國鄉親來趟彰化爌肉飯美食之旅。

城市暨觀光發展處表示，本次活動紀念品特別結合學生的創意，以本府2023年 AI創意發想競賽－彰化 IP 組優選「爌肉小子」作品的標語文字，製作成爌肉鑰匙圈宣傳品；另外，彰化隨時隨地可吃的爌肉飯，乃因舊時彰化古城商業繁華、飲宴需求大，培養許多辦桌師傅，後將飲宴菜餚精緻化，轉賣給市井小民演變而來的，故本次活動彰化古城紀念碗，以彰化建城四大城門意象製作，象徵彰化300多年來的文化底蘊，藉以邀請民眾來彰化，探索這些歷史悠久的城門，並享受地道的爌肉飯饗宴。

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