台北人氣雞湯鍋插旗台中！「港式招牌花膠雞湯」每桌必點 附餐種類超多 竟然還吃得到「韓式醬蟹」

港式火鍋裡有好幾種讓我們愛吃的鍋物種類，除了常見的蛤蜊卜卜鍋、胡椒豬肚鍋之外，讓我們十分推薦的就是據說喝了可以養顏美容的花膠雞湯鍋啦！說到花膠雞湯鍋就一定要提到這家來自台北的人氣雞湯鍋物▸如嬌 花膠雞鍋物◂八月初在台中開了全台第三間分店，趁著和朋友約聚餐就來這裡大嗑美食啦！

如嬌 花膠雞．鍋物台中分店開設在美術館附近的存中街上，餐廳對面就有付費停車場，開車前來停車不用停太遠好棒棒欵。

如嬌花膠雞鍋物台中店│用餐環境

如嬌的台中店延續了台北二間店的風格，走一個新式古典的裝潢路線，看起來帶中國風但不會讓人覺得老派～

可以看到時不時在角落會出現的櫻花擺設，搭配燈籠帶出美侖美奐的古典氣質感。

一樓和二樓都有小包廂的圓桌空間，一家大子一起前來用餐也很適合！

二樓另一間包廂有二個圓桌，揪親朋好友一起來聚餐也很適合。

而我們這天是為了黃金花膠雞湯鍋來的啦！想先參考菜色的話請點我搶先看菜單。

還沒上菜前，先來看個醬料的搭配，基本會提供醬油、松露蔥油和胡椒鹽。很推薦松露蔥油哦，非常適合搭配雞肉人口！

如嬌花膠雞鍋物台中店│黃金花膠雞湯鍋

黃金花膠雞湯鍋

還沒回神過來，BAM！直接上桌花膠雞湯，看到一整隻已經去頭和脖子的玉米雞躺在鍋子裡，連屁股也都處理好了，再搭配金華火腿、瑤柱和珍貴的花膠熬後才能呈現出這鍋滿滿精華哦！

看看這個湯頭特寫！484感覺精華滿滿呀～喝起來口感很溫順濃郁又富含膠質，湯頭裡還加了紅棗和枸杞還會帶點自然的甜度呢。

再來show一下隨鍋附上的花膠，也就是魚腹中的魚鰾，本身含有豐富的蛋白質對身體也很滋補，除了食用，還有很大部份被拿來當作中藥材料哦！（吃鍋順便長知識也太棒

看著這全雞光滑又帶著油亮亮的表皮，真的好想大口啃下去呀！玉米雞不會很大隻但肉質很鮮美，我們當天一行3人直接嗑光～

雞湯上桌煮開後服務生會協助桌邊服務，把玉米雞直接去骨，然後剝好雞腿和雞翅、雞胸，讓客人可以方便食用，服務實在太貼心啦

由於燉煮時間很長因此整隻雞都煮到快化開了，只要輕輕一剝就骨肉分離啦！只是很燙所以需要戴著手套處理，再給辛苦的服務人員掌聲鼓勵一下

花膠的部份因為比較小，可以放在店家提供的不鏽鋼勺內下鍋煮才不會煮散囉！口感QQ軟軟的很好吃，滿滿的膠原蛋白吃了可以養顏美容，趕緊趁機多嗑二口

左／小女子黃金泡菜；右／如癡如醉如嬌醉雞卷

黃金泡菜是隨鍋附的開胃菜，也是我們的愛呀，清爽且微辣的口味搭配什麼主食都覺得好吃。右邊則是稍微帶點紹興酒味的醉雞腿卷，很香很Q十分好入口～

如嬌花膠雞鍋物台中店│菜盤&茶飲

聚寶綜合鮮蔬盆

主打完全沒有加工食品的鮮蔬盤，完全就是我們平常愛吃的組合呀！吃肉肉的同時別忘了補充足夠的纖維質才好消化嘿。

冷泡茶

左邊是馬告紅茶，右邊是四季春茶，都是冷泡茶中點枱率很高的茶品，尤其我們這一餐非常豐盛，搭配著喝可以同時去油解膩囉。

如嬌花膠雞鍋物台中店│肉品&海鮮

手切嚴選松阪豬肉

上桌時候嚇一跳呀～這個是什麼玫瑰花的擺飾品嗎？結果是強生最愛的肉品-松阪豬耶，QQ的肉質新鮮沒有豬腥味，當天兩朵都直接嗑光沒在剩下的啦！

美國無骨牛小排(半份)

哎呀看著這個油花，簡直就想把他裱框當作一幅畫來欣賞啊！厚薄度剛好有口感又兼具肉質鮮美，油花分佈十分均勻，下鍋涮不用太久後入口可以吃到最剛好的嫩口程度

海鮮雙拼

這盤的蛤蜊超大顆的呀！有在買菜的就知道現在蛤蜊貴的和什麼一樣，右邊是澎湖來的小卷本人，二者都是超優質又低熱量的蛋白質，肯定要吃光！

如嬌花膠雞鍋物台中店│火鍋料

手工頂級鍋料拼盤

喜歡吃火鍋料的也不用緊張，如嬌店內還是有提供而且選擇不隨便哦！從左到右分別是：手工芹菜脆丸、手工芋頭貢丸、雲林黃金鵝肉丸、廣東鮮蝦餛飩、手工豬肉蛋餃，連蛋餃個頭都比一般的大耶！小吠最愛芋頭貢丸，還能吃到芋頭塊哦～

手打澎湖鮮花枝滑

這個手工打的新鮮澎湖花枝滑，真的有夠滑～搭配上魚卵一起下鍋，煮熟了好好吃哦！裡面真的吃的到大顆花枝塊耶，而且份量蠻多，多人用餐的話可以點來分食哦～

如嬌花膠雞鍋物台中店│主食選擇

左／炙燒比目魚干貝蔥油丼飯；右／柴魚紅蔥雞油飯

兩個丼飯都是我們的愛耶！尤其強生很愛比目魚，左邊完全是他的愛不囉嗦直接整碗扒完；右邊柴魚加上紅蔥頭也很香，上方肉燥再加上雞油簡直香得不得了！

炙燒比目魚干貝蔥油丼飯裡的鮭魚卵的部份也是給得很豐沛呀，沒有腥味之外也提供不同口感層次，整碗真的讓人一開吃就停不下來欵！

海膽XO醬乾拌麵

乾拌麵的部份就連現場的服務人員都推薦，尤其是這種寬麵吃起來很Q很有韌性，搭配炒得很香的XO醬還有新鮮海膽實在對味呀！重點是底下看起來好像很辣的醬料，竟然是小小辣而已對不吃辣的朋朋也很友善耶！超喜歡～

小女子辣油炒手

稍微帶點辣度的在這裡，同行的女生朋友也很喜歡這道耶！四顆大size的剛好，稍微麻麻的感覺在嘴裡，爽快！

如嬌花膠雞鍋物台中店│熟食附餐

玥沐嚴選-經典生醃醬蟹佐松露

如果沒有機會去韓國吃醬蟹，那就來如嬌吃吧！我們第一次吃醬蟹的經驗就獻給如嬌啦，醬蟹是用醃漬手法，讓生的螃蟹在醬料中浸泡後再加入香料等製作而成，原本的吃法是可以直接生吃或是拌著白飯吃，不過如嬌的享用方式是配旁邊的海苔和飯成醬蟹海苔飯糰，這口味也超棒的唷～

重點是完全不用自己動手！服務人員會戴著手套在桌邊服務，還是交給專業的來吧我們直接張口吃就好。

會把蟹黃都挖出來後再和白飯與海苔包成一口大小，再加上一點松露當作點綴，一口塞入超好吃！醬蟹的海味和鮮味直接在嘴裡爆開，而且沒有腥味唷這道大推～

小女子封神勁辣雞腳

雖然看不見辣椒，但這道辣度頗高哦！喜歡吃辣的可以吃，不行的要斟酌哦！鹹香中帶辣度除了下飯也非常適合當下酒菜

嬌炸芋香春捲

這個裡面竟然有包芋頭泥的炸春捲，爆炸好吃啊，直接點來大家一起share吧！

左／嬌鹽炸日本山藥；右／嬌甜招牌炸玉米

左邊炸山藥一定要點。因為椒鹽簡直讓山藥變成鹽酥雞的口味，強生個人超尬意！右邊的炸玉米也是非常好吃，鹹甜的口味也是接受度百分百哦

椒麻炸雞腳踝

雞腳踝部份搭配不會辣的辣椒餅乾，脆脆的腳踝口感好特別～

紫金流沙包

流沙包是強生的最愛的港式甜點，如嬌的流沙包造型處理的好有富貴感哦！

稍微撥開以後讓金黃色的鹹蛋黃流出再慢慢品嚐，要小心燙口但真是好好味呀～

解膩小飲

用餐過程中還會送上楊桃汁可以清除口中多餘的味道，清甜的口味讓人私心覺得還想多喝一杯！哈哈，最後還會送上一碗桂花仙草蜜做為飯後甜點，完美

如嬌花膠雞鍋物台中店│港式辣味牛油雞白湯鍋

來到如嬌台中店不能不提到他們台中店限定的港式辣味牛油雞白湯鍋，鍋裡除了娃娃菜面還有超Q彈的魚蛋，整體湯頭是香辣中帶麻勁的風味還摻了胡椒香氣，整體是好喝的完全是可以喝的麻辣湯頭哦！喝完舌頭會有些微麻感，辣度小偏中辣，也十分推薦給喜歡吃辣的朋朋們～

以上就是在8月新開幕的如嬌吃飯食記，覺得如嬌精美的菜色不止適合邀請長輩前來用餐，和朋友約來聚餐也很適合捏！好拍的場景再搭配好吃的餐點，加上當天如果有壽星還有幫忙慶生的小活動超專業的啦！平時常來西區走跳、同時想吃個好吃的中式鍋物的話，推薦一定要來如嬌飽餐一頓哦！

如嬌 花膠雞．鍋物 台中三店

地址：台中市西區存中街13號

電話：04-2377 0777

營業時間：平日17:00-23:30、假日12:00-23:30

FB：https://www.facebook.com/rujiao.tc

如嬌 花膠雞．鍋物 民權一店

地址：台北市中山區民權東路三段60巷9號1樓

電話：02-2509 4588

營業時間：平日17:00-23:30、假日12:00-23:30

如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄12號

電話：02-2701 7777

營業時間：平日17:00-23:30、假日12:00-23:30

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」