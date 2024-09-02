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咖哩控必收藏！南投破千則評論、4.9星「初煦咖哩」，熟成濃郁香料咖哩醬征服埔里人

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

以其獨特的咖哩料理和溫馨的氛圍，使用十六種香料，經過兩次炒香、兩次研磨，十四個日子的熟成，融入濃郁的日式咖哩醬汁，搭配新鮮肉類和蔬菜，帶點香料微辛感，會讓你一口接一口！

【初煦咖哩 truedish curry】

初煦咖哩 truedish curry介紹

南投埔里初煦咖哩是一家深受在地居民和遊客喜愛的餐廳，以其獨特的咖哩料理聞名，溫馨簡約的裝潢，用餐時間人潮絡繹不絕。

初煦咖哩 truedish curry預約訂位

餐廳提供網路預約訂位，網址為：https://reurl.cc/6dDx3V

初煦咖哩 truedish curry環境

初煦咖哩不僅僅是美食的享受，更是一種愜意的用餐體驗，餐廳的裝潢簡約而不失溫馨，讓人感到賓至如歸，柔和的燈光和舒適的座椅，使這裡成為一個放鬆身心的好地方。

初煦咖哩 truedish curry菜單

菜單在這，主要以咖哩為主，就單純賣咖哩飯為主食。

初煦咖哩 truedish curry餐點介紹

咖哩店家強調的是使用十六種香料，經過兩次炒香、兩次研磨，十四個日子的熟成，融入濃郁的日式咖哩醬汁。

【初煦牛肉咖哩：280元】

咖哩飯可以依照自己喜好加點小菜。

糖心蛋30元、柚子蘿蔔30元

本身咖哩飯就有半顆糖心蛋，如果不夠可以加點，柚子蘿蔔則是個可以解膩轉換口味的好配菜。

咖哩飯除了肉品外，還有玉米筍、杏鮑菇和南瓜等蔬果，牛肉的份量也滿多滿大塊的。

初煦厲害的就是他的咖哩醬，用了10幾種的香料去熬煮還有透過熟成手法，讓咖哩醬味道濃厚，但吃到後面會帶點香料的微辛感，對於大人來說普遍可以接受，但小朋友就可能要斟酌，總結咖哩醬是好吃的。

牛肉的部分，使用的是肉塊，所以口感紮實，有些帶有筋和油花的部分就滿軟嫩，而且很入味。

【酥炸綜合野菜盤：80元】

其他有一些單點的餐點，如果多人分享的話，也不錯，有玉米筍、櫛瓜、杏鮑菇、南瓜等等。

【初煦香料烤雞腿：120元】

使用香料醃製後烤炙雞腿，雞皮烤的焦香脆口，雞腿肉質軟嫩帶著香料的風味。

【日式昭和布丁：120元】

布丁的口感偏向比較紮實的，帶點苦味的焦糖，表面清晰可見很多香草籽，口味不錯。

初煦咖哩 truedish curry評價

個人覺得咖哩的風味上，比較偏向大人系，即便是不辣的口味，吃到後面還是有一點辛香料的微辣感，小小朋友可能不適合，但對於大人來說，我是覺得滿好吃的，牛肉也滿大塊而且滿多塊的，也算是埔里在地的咖哩美食，如果有來南投一帶，可以安排一波，推薦給大家。

初煦咖哩 truedish curry

營業時間：11:30~14:30；17:00~20:00

地址：南投縣埔里鎮信義路1065號

電話：049-291-7490

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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