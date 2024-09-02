台中步道分級安心遊 營造優質登山健行環境

【旅奇傳媒/編輯部報導】近年來登山已成為民眾熱愛的活動，台中市政府積極打造優質登山健行環境，提供安全好走的登山步道，更為台中市轄管的登山步道依行走難易度及時間分為四個等級，分別為親子級、休閒級、健腳級及挑戰級，可針對自已的身體狀況和腳程選擇適合的登山步道。無論春夏秋冬，皆可依照自身需求，安排適合家人的登山步道旅行，安心享受登山步道之美。

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，市府將轄管的登山步道依行走難易度及登山所需時間分為四個等級，如「親子級」是平坦好走，老少咸宜，適合全家大小共遊；「休閒級」為少部分路段稍有難度，適合有經驗者；「健腳級」是難度較高且步行時間較久；「挑戰級」則是難度最高且需長時間步行，適合熱愛挑戰陡長坡度的專業山友。

在暑假尾聲，特別推薦親子級步道，如霧峰中心瓏登山步道、大坑觀音山步道、大肚知高圳步道等，其中位在霧峰區台灣省議會紀念園區後山的「中心瓏登山步道」，步道總長約1.8km，路線多為木棧道階梯或緩坡道路，途中景觀平台可俯瞰整個霧峰市區，適合全家上山運動伸展筋骨，調解疲累身心。

對自己腳力有自信的朋友們，陳局長也特別推薦稍有一點難度的休閒級步道，如大肚區萬里長城登山步道、潭子區新田登山步道及和平區雪山坑步道等，其中位在和平區桃山部落的「雪山坑步道」，是沿著泰雅族人既有狩獵獵徑，採用減量設計和環境永續的方式建置，第一期步道長度約400公尺，串聯「巨人之手」、「櫸木四兄弟」及入口石虎廣場等打卡景點；第二期步道目前規劃設計中，預計明年底建置完成，可進一步串聯山蘇森林、櫸木林及楠木林等既有生態景點，打造充滿自然生態和原住民歷史文化的登山步道。

觀旅局表示，台中市登山步道豐富多元，吸引全台山友前來朝聖，但也特別提醒民眾登山前務必考量身體狀況及腳程，選擇適合自已的登山步道。另市府也會持續提升整體登山環境，也讓民眾行走步道時找到屬於自己的寧靜與美好。更多景點與活動，請至「台中觀光旅遊網」查詢。

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