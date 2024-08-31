狸匠拉麵最新品牌！ 台中「麵初心者 胭脂」第一間龍蝦湯、螃蟹湯拉麵店 湯頭充滿特色、配料極致享受

太厲害啦～～台中拉麵三大家之一的"狸匠拉麵"居然又有新品牌拉麵店推出了，算起來這已經是他們的第8間品牌店了，感覺都快要變成狸匠拉麵宇宙啦！！能開那麼多間品牌分店實在很了不起，但我覺得更令人佩服的是他們每個新品牌都有自己的風格特色，像這間新品牌的"麵初心者 胭脂"就是主打其他分店沒有的龍蝦清湯和螃蟹濃湯，應該也是台中拉麵界第一家螃蟹湯、龍蝦湯專賣店。目前試營運期間只有龍蝦清湯和螃蟹濃湯兩款拉麵，湯頭分別是用龍蝦和螃蟹熬煮而成，配料也會搭配龍蝦肉、蟹鉗肉，無論是視覺或是味覺上都讓人有著極致的享受，重點是價格也拿捏到位，沒有貴到讓人望菜單興嘆，喜歡狸匠品牌，不，應該說是喜歡吃拉麵的人，真的可以去嘗試看看喔。

"麵初心者 胭脂"就開在三民路三段，隔壁是狸匠另一品牌"吞山郎"，也就是之前"牛庵"的位置（牛庵已經搬去文心路三段了），感覺這點有點像"狸匠拉麵"新訓中心，狸匠新品牌會在這裡待一下然後才出去拓展成大間店面。

試營運期間營業時間是15:00-20:00，8/17正式開幕後會改為12:00-20:00，剛好可以中午吃完"胭脂"，晚上再吃隔壁的"吞山郎"。

顧客須知，建議要先看一下。

點餐機在外面，先點餐取單後再進入，目前試營運期間只有蟹老闆濃湯和鹽味龍蝦清湯兩款口味拉麵，各有兩種版本可以選擇，有點類似一般和大盛的意思，除了拉麵另外也有叉燒飯可以點。

麵的軟硬度還有湯的鹹度都能做調整。

店內空間小小的，座位只有10個，想要吃的一定要早一點來。

"胭脂"主打螃蟹湯和龍蝦湯，店裡有看到好幾鍋一般拉麵店沒有看過的湯頭，而且整間店感覺都充滿了龍蝦和螃蟹的味道XD，實在叫人好期待等等上桌的拉麵，對了，附帶一提，胭脂的店長可是麵本初的店長喔，所以處理這些海鮮相關的湯頭和食材可是他專門的呢。

鹽味龍蝦清湯/有龍蝦 $280

這個是有龍蝦版的，配置除了半隻青龍蝦之外還有雞胸肉和豬叉燒，以280元來說我覺得不會很貴耶。

龍蝦感覺很新鮮，蝦肉相當結實彈牙，有經過噴槍微微炙燒，吃起來格外的有味道。

肉類有雞胸肉和豬叉燒兩種，雞胸肉鮮嫩不柴，也是有稍微炙燒過，豬叉燒是以舒肥法料理，軟嫩又帶點微微咬勁，沒有豬肉臊味，兩種都不錯吃。

這個龍蝦清湯完全可以用神奇來形容了，感覺就像在喝手沖咖啡，熱熱喝和冷掉喝是截然不同的風味，熱熱喝時會感受到蝦風味油的蝦味，伴隨著微微的烤蝦香，最後尾韻是蝦鮮甜味；冷掉喝的話因為蝦油已經溶進湯裡，所以就沒啥蝦油味，但是烤蝦的香氣會非常鮮明強烈，最後也是一樣有鮮甜的尾韻；兩種不同風味我覺得各有特色耶，也不是說湯冷掉就不好喝，對了，我是點標準鹹口味喔，口味並不會說太重，相信不是吃很清淡的人應該都能接受。

店內麵條有細麵和中粗麵兩種，清湯給的是細麵，軟硬度有正常和硬可以選，我選正常，但感覺以一般拉麵店來說應該算是硬的，麵條口感還不錯，而且店家還在湯裡加了一些蘿蔔絲，連同麵條一起吃又更增添了層次感。

螃蟹濃湯/有肉有鉗 $300

一樣有兩種版本，推薦一定要點有肉有鉗的，會有附一支螃蟹鉗和些許的蟹肉，等於可以吃到兩種不同口感的螃蟹肉，真的挺爽的。

然後一樣會有雞胸肉和豬叉燒喔，有蟹肉又有雞豬叉燒，這樣300元我覺得很划算啊。

這個螃蟹濃湯和剛剛的龍蝦清湯完全是截然不同的風格，湯頭會用均質機讓它乳化，再加入螃蟹風味油，蟹味真的非常濃郁，尤其熱熱喝時味道格外的明顯，更特別的是它冷掉後湯頭會變得越發濃稠，會有種型態轉變的感覺，很有意思。

麵條搭配的是更具口感的粗捲麵，這搭配應該是固定的，建議也不要更換了，這種稠稠的湯頭和粗捲麵完完全全就是天生一對。

螃蟹濃湯真的好特別啊，一開始只有些許濃稠感，但是隨著時間會越來越濃稠，沒有趕快吃完的話最後會變成像是沾麵那樣，是說這樣其實也很屌耶，拉麵自行轉變成沾麵，根本是一麵兩吃了。

店家拉麵都可以免費加一次白飯喔，點螃蟹濃湯拉麵的尤其推薦一定要試看看，等於是拉麵變沾麵然後再變成螃蟹雜炊粥，一麵三吃了。

豪華白飯 $30

豪華版的白飯，也可以說是加強版的叉燒飯，上面除了炙燒過的叉燒肉還加了炸干貝絲，搭配也不是一般美奶滋，而是他們自製的蛋黃醬，整個充滿了特色。

雖然每一次吃"狸匠"新品牌都會讓我感覺很驚奇，但這次的龍蝦清湯和螃蟹濃湯所帶來的驚艷感真的是前所未有，沒想到湯頭的風味變化能那麼大，尤其是螃蟹濃湯，可以讓人從拉麵吃到變成沾麵，實在太厲害了，配料搭配也很用心，重點是價位也很合理，整體來說實在很值得推薦，有興趣的朋友可以去吃看看。

麵初心者-胭脂 台中公園

地址：台中市北區三民路三段75號

電話：無

營業時間：12:00-20:00(休息日以店家臉書粉絲頁公佈為準)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：麵初心者-胭脂 台中公園

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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