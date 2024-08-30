全台首創！ 台中逢甲宵夜美食新開幕 「夯爐」主打麻辣烤鴨鍋 大豬蹄膀鍋浸泡畫面超邪惡

逢甲商圈又出現新奇有趣的美食餐廳了，這家"夯爐 麻辣烤鴨鍋"主打的是台中罕見的"麻辣烤鴨鍋"，把烤鴨與麻辣火鍋結合在一起，在大啖麻辣鍋的同時還能吃到烤鴨，非常有意思，最特別是他們還有全台首創的麻辣豬蹄膀鍋，這個真的是超浮誇的，店家居然將辦桌用的那種大豬蹄膀整顆丟到麻辣鍋裡面去，肥Q的豬蹄膀會在滾燙的麻辣鍋內不斷"ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ"的彈動，實在是有夠誘人。他們家麻辣鍋份量還蠻大的，裡面的鴨血豆腐都可以無限續，另外店內也有提供冰淇淋吃到飽，非常適合多人一起來吃，營業時間到半夜1點喔，來逢甲吃宵夜又多了一個新選擇啦。

"夯爐"的位置在福星路上與福上巷的交叉口，三角窗店面看起來非常顯眼，不過它是面朝河南路二段路口那邊，所以如果你是從文華路那方向過來會完全看不到店家，像我第一次來就是繞了好一會才找到。營業時間只有晚上時段，從下午5點開始到半夜1點，逢甲吃宵夜的地方又多了一個新選擇。

店面在2樓，剛走上樓梯就已經能感受到一股夜店的氣氛了。

店裡頭裝潢真的很有夜店風那種迷幻的感覺，年輕人應該會蠻喜歡的，桌子是四人桌，也有合併成一整排的，無論是兩三人或是一群人來用餐都蠻適合的。

自助區雖然沒有免費飲料，但是有提供冰淇淋吃到飽，也算有誠意了。

店家主打麻辣烤鴨鍋，是將烤鴨煮到麻辣鍋內，另外也有麻辣豬蹄膀鍋以及烤鴨加豬蹄膀的豪華綜合鍋，不敢吃麻辣鍋的，他們也有不辣的老火湯，或是也能+200元升級成兩種湯都有的鴛鴦鍋，每桌至少開一鍋，基本會收鍋底費150元，沒有服務費。

店家一端上桌我們差點就忍不住尖叫起來，這鍋子未免也太浮誇了吧，兩邊把手是龍頭造型，重點是還會噴煙，實在有夠吸睛。

麻辣鴨封夯爐 $1588

我們點的是麻辣鴨封夯爐，裏頭同時有豬蹄膀和烤鴨，另外還有其他配料，包含鴨肉丸、米血、玉米、箭筍、大白菜和可以無限續的鴨血和豆腐，整鍋看起來非常的彭湃，白飯方面基本會附一碗，吃不夠的話需要再額外加點。

豬蹄膀無疑就是主角了，店家用的是台灣辦桌必吃的那種大封，真的有夠大顆的，大到都必須用兩支湯匙才撈得起來。

豬蹄膀在鍋內煮過後外皮已經非常的軟爛，用筷子輕輕一掰，裡頭白嫩的肉肉瞬間就蹦了出來，看起來真的好誘人，連一向對豬腳有恐懼症的我居然也有好想吃的感覺。

我不敢吃豬腳皮，只有吃豬腳肉，真的好好吃喔，肉非常的軟嫩，而且泡在麻辣湯裡面後也沒啥豬肉味，我生平第一次吃豬腳吃那麼爽的就在這裡了~~哈哈。

烤鴨的部分會有半隻，當中也包含了鴨腿，鴨肉本身就有獨特的味道，再吸附了爽辣的麻辣湯汁後吃起來更加夠味，這可是一般吃烤鴨時感受不到的喔。

店家的麻辣鍋湯頭還蠻厲害的耶，麻辣香料的香氣很濃郁，而且裡面還有加了大量牛油，整個香氣的層次感非常豐富，辣度方面基本都是固定的，吃了後覺得不夠辣、太辣都可以要求加辣或是稀釋，我是覺得這辣度剛剛好，大概就一般正常人的中辣吧。

底料的鴨血豆腐是可以無限續的，他們的鴨血豆腐真的不錯，豆腐軟嫩可口，鴨血更是令人驚豔，沒啥腥味而且超多汁，在吃的時候一定要小心，像我就不小心被噴出來的麻辣湯汁給濺到褲子。

其他配料我特別推薦米血，軟軟糯糯有點黏又不會太黏，吸收了麻辣湯後吃起來很有味道。

水蓮 $78

麻辣鍋裡面青菜很少，想要多吃一點青菜類的話推薦可以加點水蓮，爽脆的水蓮和麻辣鍋真的還蠻搭的喔。

響鈴卷 $148

我們還加點了響鈴卷，這也是搭配麻辣鍋的好朋友，煮起來會有點類似油條，尤其是煮太久軟軟爛爛的樣子。

覺得湯頭太辣都可以請店家加湯稀釋，他們加的是大骨清湯，加下去後不只可以讓辣度稍稍降低，還會增添少許原本麻辣鍋沒有的鹹味，對不敢吃太辣的人來說真的還蠻不錯的。

夯炸鳥蛋 $150

這個炸鳥蛋是已經煮好的，可以直接吃也能煮到麻辣鍋內，我們是直接吃，其實是因為一口一顆實在太涮嘴了，等我們發現到時已經都快吃光了。

炸翻天烤鴨鴨 $499

覺得麻辣鍋的烤鴨吃不過癮的話他們還有有炸過的烤鴨，吃起來非常酥香，口感和一般烤鴨不太一樣，還挺好吃的，不過因為是炸的有裹上了粉皮，表面會看不太到是骨頭還是肉，所以建議咬的時候不要太大力。

吃完爽辣麻過癮的麻辣鍋再來上幾球冰淇淋實在太舒服啦~~~。

這間"夯爐 麻辣烤鴨鍋"真的是太有意思了，餐點充滿特色，味道也非常的有水準，整個吃下來我們是滿滿的驚喜感，烤鴨、豬蹄膀、麻辣湯頭、炸烤鴨，全都好好吃啊~~如果要說缺點，大概就是燈光比較不好拍照吧，不過整體來說真的蠻值得推薦的，喜歡麻辣鍋的朋友一定要去吃看看。

夯爐-麻辣烤鴨鍋

地址：台中市西屯區福星路613-2號2樓

電話：0908-672696

營業時間：17:00-01:00

消費方式 ：現金

店家臉書粉絲頁：夯爐-麻辣烤鴨鍋

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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