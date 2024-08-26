老靈魂注入新口味！台中必吃手工冰淇淋：古早味「 豐仁冰」、超好拍「冰淇淋浴缸」

「成美手工冰淇淋」改裝重新開幕啦！

許多年前介紹過的「成美手工冰淇淋」(原成美豐仁冰)，前陣子經過發現在施工中，終於在今年夏天嶄新出發啦！由第三代接手，除了經典的台中古早味「豐仁冰」之外，店家招牌的手工冰淇淋與水果冰也相當受歡迎。全新店面不但多了有冷氣，室內座位更舒適，菜單同樣升級了~

「成美手工冰淇淋」主打新鮮水果製作的「手工冰淇淋」，堅持用各種當季水果和牛奶的天然原料，不添加任何色素與人工調味劑，吃得到新鮮水果的香甜風味，還有造型可愛的冰淇淋浴缸，好吃又好拍。

這裡的的「豐仁冰」一樣吃得到傳統的好味道，而且老靈魂注入新口味，基底的綿綿冰增加季節水果的冰沙可選擇，例如：百香果冰沙、芒果冰沙；上面那球手工冰淇淋球提供多種口味能試吃挑選，搭配變化非常豐富，常吃也不怕膩～

成美手工冰淇淋 地址位置

成美手工冰淇淋地址「台中市東區力行路239號」，左側是「台體體育場」、對面是「雙十國中」，距離「力行國小、孔廟、臺中一中、中友百貨」步行都在 15 分鐘內很近，逛街逛累了可以來吃碗冰。

成美手工冰淇淋 用餐環境

成美手工冰淇淋改裝後的店面，除了騎樓座位外，更多了有冷氣的室內座位，可以愜意地吃冰吹冷氣很舒適~

全新「成美商行」 Logo 是正在打招呼的冰淇淋究古椎a。「成美手工冰淇淋」創始於 1981 年至今，已經有 40 多年歷史了。

「成美手工冰淇淋」店內，左側是櫃檯與當日冰淇淋，右側則是內用座位。我喜歡牆上的標語「LIFE IS BETTER WITH ICE CREAM」，炎炎夏日的高溫，只要來碗冰淇淋，生活瞬間變得更美好呀~

內用座位約有十多個，為長形的靠牆座位，一個人吃冰一樣很自在。

角落可以看到成美手工冰淇淋舊店面照片，以前滿滿水果的模樣，就是小時候常買的現打果汁冰店好懷念～

成美手工冰淇淋 試吃

成美手工冰淇淋的手工冰淇淋有 11 種口味很豐富，水果都是採用當季水果新鮮製作，所以每次來口味不一定相同。跟我一樣選擇障礙的話，可以請店員推薦，或是選想吃的口味請店員提供試吃。我試了芭樂、草莓，都吃得到新鮮水果的自然香甜。

「亞麻仁籽」這個口味平常太少見了，所以也特地試吃了一下，入口瞬間有種擂茶的 feel ，就是種…濃郁堅果香氣，蠻好吃的耶！

成美手工冰淇淋 菜單

成美手工冰淇淋的全新菜單如下，除了冰淇淋、豐仁冰、冰沙、飲品之外，也有「蛋菜泡麵、手工水餃」與「吃飽套餐(蛋菜泡麵+手工水餃)」的點心系列，據說因為附近學生來吃冰的時候，都會跟老闆說肚子餓可以幫忙煮個泡麵、水餃嗎？！久而久之就變店內的固定菜單了XD 吃飽後再來碗冰很幸福呀～

成美手工冰淇淋 餐點

冰淇淋浴缸，一份130元。超級可愛的浴缸一直讓我想到波妞，彷彿魚尾變成冰淇淋甜筒餅乾相當俏皮，呆萌的眼神很討喜呀。

浴缸可以選兩個口味，店家會隨機贈送一個口味。因應冰淇淋不同口味，還會灑上不同配料。每次來都能換不同口味變化～

冰淇淋我們選「草莓」與「芒果」兩種口味，隨機贈送了一球「養樂多」，灑上爆米花與薄脆的米脆片口感更有層次。

▸ 「草莓冰淇淋」除了有加草莓之外，另加了火龍果果肉，所以看起來特別粉嫩，但其實並沒有加色素，而是水果的天然顏色。吃得到草莓淡雅果香與牛奶的濃醇，香甜好吃。

▸ 「芒果冰淇淋」冰淇淋的乳脂融合了芒果的果肉果汁，香濃不膩口，

▸ 「養樂多冰淇淋」冰淇淋質地細膩綿密，增添了養樂多的酸甜更消暑爽口。

吃了兩口驚喜地發現，浴缸裡竟然還有透明的寒天晶球，有我喜歡的 QQ 口感且低卡少負擔。

水果冰，一份120元。水果冰不同於其他冰店以”挫冰”為基底，成美手工冰淇淋是以”鳳梨冰沙”為基底，所以不怕吃到後面冰沒味道或太甜太淡，每一口都是清爽的鳳梨酸甜，甜而不膩，下次要來買杯「鳳梨冰沙」，一定也很好喝～

上面跌倒的甜筒冰淇淋口味一樣可以任選，我們選了「檸檬冰淇淋」，冰淇淋口感綿密、入口即化，綜合了檸檬的清香酸爽，以及冰淇淋乳香濃郁，冰甜順口。

水果都是當季的新鮮水果，切成一口大小，真材實料也很大方，搭配鳳梨冰沙脆甜好吃！

豐仁冰，一份50元。成美手工冰淇淋基底選擇特別多，除了梅子、鳳梨、紅茶冰沙之外，還有期間限定的季節性水果冰沙，所以聽老闆說，常客來的第一件事就是問：「老闆基底冰沙今天有什麼？」。我們這次都是選鳳梨冰沙，下次想來換換梅子或季節性的百香果冰沙。

冰淇淋口味我們選了「西瓜」，剛入口是真材實料的西瓜香甜，尾韻有著牛奶的香濃提味，搭配清甜的鳳梨冰沙與入味軟綿的蜜花豆，好吃耶！一口接一口，不一會兒功夫就吃完了~

豐仁冰，一份50元。一樣是加了蜜花豆的鳳梨冰沙，換搭配”抹茶冰淇淋”瞬間有種在吃日式冰品的錯覺，不同口味氛圍就完全不同了。

抹茶冰淇淋的味道很實在，不是香精的那種，而是日式微帶點海苔味的綠茶，濃厚香甜，糅合了水果清香的鳳梨冰與蜜花豆，風味更有層次變化。

冰淇淋禮盒，6球300元。喜歡成美的手工冰淇淋可以直接買禮盒回家冰，天然爽口的好味道，想吃免出門隨手拿非常方便；盒裝送禮也很大方呀～

成美手工冰淇淋 評價

記得多年前第一次來的時候，就對它們家手工冰淇淋印象特別好，有著水果天然香甜、綿密細緻很好吃！全新改裝後，不但環境變得有質感，多了冷氣室內座位很舒適，手工冰淇淋口味又更豐富了，還有可愛好拍照的「冰淇淋浴缸」，以及自用送禮兩相宜的「冰淇淋禮盒」，買回家吃一樣很方便。

而且成美保留了招牌的豐仁冰，增添季節性冰沙可以變化，每次來都能選不同口味，常吃也不怕膩，會讓人想常回訪啊

成美手工冰淇淋 常見問題

Q1. 成美手工冰淇淋的豐仁冰與一般的豐仁冰有什麼不同？

A1. 「一般豐仁冰」基底的冰沙最常見是梅子冰沙，或是鳳梨冰沙、紅茶冰沙。而「成美手工冰淇淋」除了梅子、鳳梨、紅茶冰沙之外，還會提供季節性水果冰沙，例如：百香果冰沙、芒果冰沙。上面的冰淇淋球也可以挑選口味，變化非常豐富。

Q2. 成美手工冰淇淋特色？

A2. 成美手工冰淇淋採用天然水果和牛奶製作，不加任何人工色素、調味料，有著水果天然的香甜美味。

Q3. 成美手工冰淇淋有禮盒嗎？適合外帶送禮嗎？

A3. 成美手工冰淇淋有提供6種口味的冰淇淋禮盒，外帶回家自己吃或送禮都適合。

成美手工冰淇淋

電話：04 2360 3907

地址：401台中市東區力行路239號

營業時間：中午12:00-晚上20:00

公休日：週三、週四

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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