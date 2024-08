老靈魂注入新口味！台中必吃手工冰淇淋：古早味「 豐仁冰」、超好拍「冰淇淋浴缸」

「成美手工冰淇淋」改裝重新開幕啦!

許多年前介紹過的「成美手工冰淇淋」(原成美豐仁冰),前陣子經過發現在施工中,終於在今年夏天嶄新出發啦!由第三代接手,除了經典的台中古早味「豐仁冰」之外,店家招牌的手工冰淇淋與水果冰也相當受歡迎。全新店面不但多了有冷氣,室內座位更舒適,菜單同樣升級了~

「成美手工冰淇淋」主打新鮮水果製作的「手工冰淇淋」,堅持用各種當季水果和牛奶的天然原料,不添加任何色素與人工調味劑,吃得到新鮮水果的香甜風味,還有造型可愛的冰淇淋浴缸,好吃又好拍。

這裡的的「豐仁冰」一樣吃得到傳統的好味道,而且老靈魂注入新口味,基底的綿綿冰增加季節水果的冰沙可選擇,例如:百香果冰沙、芒果冰沙;上面那球手工冰淇淋球提供多種口味能試吃挑選,搭配變化非常豐富,常吃也不怕膩~

成美手工冰淇淋 地址位置

成美手工冰淇淋地址「台中市東區力行路239號」,左側是「台體體育場」、對面是「雙十國中」,距離「力行國小、孔廟、臺中一中、中友百貨」步行都在 15 分鐘內很近,逛街逛累了可以來吃碗冰。

成美手工冰淇淋 用餐環境

成美手工冰淇淋改裝後的店面,除了騎樓座位外,更多了有冷氣的室內座位,可以愜意地吃冰吹冷氣很舒適~

全新「成美商行」 Logo 是正在打招呼的冰淇淋究古椎a。「成美手工冰淇淋」創始於 1981 年至今,已經有 40 多年歷史了。

「成美手工冰淇淋」店內,左側是櫃檯與當日冰淇淋,右側則是內用座位。我喜歡牆上的標語「LIFE IS BETTER WITH ICE CREAM」,炎炎夏日的高溫,只要來碗冰淇淋,生活瞬間變得更美好呀~

內用座位約有十多個,為長形的靠牆座位,一個人吃冰一樣很自在。

角落可以看到成美手工冰淇淋舊店面照片,以前滿滿水果的模樣,就是小時候常買的現打果汁冰店好懷念~

成美手工冰淇淋 試吃

成美手工冰淇淋的手工冰淇淋有 11 種口味很豐富,水果都是採用當季水果新鮮製作,所以每次來口味不一定相同。跟我一樣選擇障礙的話,可以請店員推薦,或是選想吃的口味請店員提供試吃。我試了芭樂、草莓,都吃得到新鮮水果的自然香甜。

「亞麻仁籽」這個口味平常太少見了,所以也特地試吃了一下,入口瞬間有種擂茶的 feel ,就是種…濃郁堅果香氣,蠻好吃的耶!

成美手工冰淇淋 菜單

成美手工冰淇淋的全新菜單如下,除了冰淇淋、豐仁冰、冰沙、飲品之外,也有「蛋菜泡麵、手工水餃」與「吃飽套餐(蛋菜泡麵+手工水餃)」的點心系列,據說因為附近學生來吃冰的時候,都會跟老闆說肚子餓可以幫忙煮個泡麵、水餃嗎?!久而久之就變店內的固定菜單了XD 吃飽後再來碗冰很幸福呀~

成美手工冰淇淋 餐點

冰淇淋浴缸,一份130元。超級可愛的浴缸一直讓我想到波妞,彷彿魚尾變成冰淇淋甜筒餅乾相當俏皮,呆萌的眼神很討喜呀。

浴缸可以選兩個口味,店家會隨機贈送一個口味。因應冰淇淋不同口味,還會灑上不同配料。每次來都能換不同口味變化~

冰淇淋我們選「草莓」與「芒果」兩種口味,隨機贈送了一球「養樂多」,灑上爆米花與薄脆的米脆片口感更有層次。

▸ 「草莓冰淇淋」除了有加草莓之外,另加了火龍果果肉,所以看起來特別粉嫩,但其實並沒有加色素,而是水果的天然顏色。吃得到草莓淡雅果香與牛奶的濃醇,香甜好吃。

▸ 「芒果冰淇淋」冰淇淋的乳脂融合了芒果的果肉果汁,香濃不膩口,

▸ 「養樂多冰淇淋」冰淇淋質地細膩綿密,增添了養樂多的酸甜更消暑爽口。

吃了兩口驚喜地發現,浴缸裡竟然還有透明的寒天晶球,有我喜歡的 QQ 口感且低卡少負擔。

水果冰,一份120元。水果冰不同於其他冰店以”挫冰”為基底,成美手工冰淇淋是以”鳳梨冰沙”為基底,所以不怕吃到後面冰沒味道或太甜太淡,每一口都是清爽的鳳梨酸甜,甜而不膩,下次要來買杯「鳳梨冰沙」,一定也很好喝~

上面跌倒的甜筒冰淇淋口味一樣可以任選,我們選了「檸檬冰淇淋」,冰淇淋口感綿密、入口即化,綜合了檸檬的清香酸爽,以及冰淇淋乳香濃郁,冰甜順口。

水果都是當季的新鮮水果,切成一口大小,真材實料也很大方,搭配鳳梨冰沙脆甜好吃!

豐仁冰,一份50元。成美手工冰淇淋基底選擇特別多,除了梅子、鳳梨、紅茶冰沙之外,還有期間限定的季節性水果冰沙,所以聽老闆說,常客來的第一件事就是問:「老闆基底冰沙今天有什麼?」。我們這次都是選鳳梨冰沙,下次想來換換梅子或季節性的百香果冰沙。

冰淇淋口味我們選了「西瓜」,剛入口是真材實料的西瓜香甜,尾韻有著牛奶的香濃提味,搭配清甜的鳳梨冰沙與入味軟綿的蜜花豆,好吃耶!一口接一口,不一會兒功夫就吃完了~

豐仁冰,一份50元。一樣是加了蜜花豆的鳳梨冰沙,換搭配”抹茶冰淇淋”瞬間有種在吃日式冰品的錯覺,不同口味氛圍就完全不同了。

抹茶冰淇淋的味道很實在,不是香精的那種,而是日式微帶點海苔味的綠茶,濃厚香甜,糅合了水果清香的鳳梨冰與蜜花豆,風味更有層次變化。

冰淇淋禮盒,6球300元。喜歡成美的手工冰淇淋可以直接買禮盒回家冰,天然爽口的好味道,想吃免出門隨手拿非常方便;盒裝送禮也很大方呀~

成美手工冰淇淋 評價

記得多年前第一次來的時候,就對它們家手工冰淇淋印象特別好,有著水果天然香甜、綿密細緻很好吃!全新改裝後,不但環境變得有質感,多了冷氣室內座位很舒適,手工冰淇淋口味又更豐富了,還有可愛好拍照的「冰淇淋浴缸」,以及自用送禮兩相宜的「冰淇淋禮盒」,買回家吃一樣很方便。

而且成美保留了招牌的豐仁冰,增添季節性冰沙可以變化,每次來都能選不同口味,常吃也不怕膩,會讓人想常回訪啊

成美手工冰淇淋 常見問題

Q1. 成美手工冰淇淋的豐仁冰與一般的豐仁冰有什麼不同?

A1. 「一般豐仁冰」基底的冰沙最常見是梅子冰沙,或是鳳梨冰沙、紅茶冰沙。而「成美手工冰淇淋」除了梅子、鳳梨、紅茶冰沙之外,還會提供季節性水果冰沙,例如:百香果冰沙、芒果冰沙。上面的冰淇淋球也可以挑選口味,變化非常豐富。

Q2. 成美手工冰淇淋特色?

A2. 成美手工冰淇淋採用天然水果和牛奶製作,不加任何人工色素、調味料,有著水果天然的香甜美味。

Q3. 成美手工冰淇淋有禮盒嗎?適合外帶送禮嗎?

A3. 成美手工冰淇淋有提供6種口味的冰淇淋禮盒,外帶回家自己吃或送禮都適合。

成美手工冰淇淋

電話:04 2360 3907

地址:401台中市東區力行路239號

營業時間:中午12:00-晚上20:00

公休日:週三、週四

成美手工冰淇淋 FB 粉絲頁

文章來源:涼子是也 FB:涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊,請追蹤按讚「udn走跳世界」