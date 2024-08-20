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迎接8月《台灣米其林指南2024》 推薦台中新入選4家餐廳

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台中市2024米其林新入選餐廳－繡球。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
台中市2024米其林新入選餐廳－繡球。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所矚目的《台灣米其林指南2024》於8/20公布「必比登推介」名單，以及8/27將揭曉星級餐廳及完整入選餐廳名單。在米其林官方每月「新入選」餐廳名單中，台中一如預期又有多家好料理被發掘及肯定，台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）指出，分別是位在西區的「發愣吃」、「繡球」、「小樂沐」及西屯區的「裡小樓」，觀旅局將持續整合美食料理及觀光景點，讓大家獲得最完善的旅遊資訊。

▲台中市2024米其林新入選餐廳－小樂沐。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲台中市2024米其林新入選餐廳－小樂沐。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，今年度台中已有8家米其林新入選餐廳，迄今共計有72家餐廳列入米其林官方網站，是僅次於台北擁有最多米其林餐廳的城市，也讓致力於為客戶提供精心料理的主廚們獲得榮耀肯定。相信日後這些新入選餐廳都有潛力進入年度米其林指南當中，台中絕對是最閃耀的觀光美食之都。

▲台中市2024米其林新入選餐廳－裡小樓。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲台中市2024米其林新入選餐廳－裡小樓。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，位在西區的「發愣吃」典雅的用餐環境透露出溫暖感，以椒麻口味為特點，滿足喜歡重口味的味蕾，份量充足的餐點值得細細品嘗。以江浙與川味為主的「繡球」口口辛香，每日現做的小菜讓客戶流連忘返，其中冰糖㸆苦瓜更受許多饕客推薦。而「小樂沐」法式餐廳主廚以時令蔬食與香料巧妙結合，入口感受巧思，開放式的廚房也讓料理過程提供饕客視覺上的饗宴。隱藏於西屯區巷弄內的「裡小樓」讓家常菜盡顯不凡，滷肉飯、高粱香腸、鹽焗玉米雞腿搭配親切的服務，各家新入選餐廳都等待遊客納入美食口袋名單。

觀旅局說明，台中的美食多元豐富，無論是海鮮、燒烤、粥品、麵食、歐陸風味及亞洲料理等皆受國際專業機構肯定。《米其林指南》餐廳值得國內外旅客探訪品嚐，歡迎大家盡情吃喝玩樂、暢遊台中，放鬆心靈並一探舌尖感動與美味，台中市相關旅遊情報可至「台中觀光旅遊網」查詢。

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