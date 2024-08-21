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台中觀光新亮點！台灣好行「889大雪山線」主題公車 沉浸式體驗上路

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台灣好行「889 大雪山線」打造白天及黑夜大雪山生態的2部主題車輛-內外都精彩。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
台灣好行「889 大雪山線」打造白天及黑夜大雪山生態的2部主題車輛-內外都精彩。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台第一條結合視覺、聽覺、觸覺、知覺、嗅覺五感體驗的森林系台灣好行「889 大雪山線」正式上路！精心打造2部兼具生態特色及設計美學的台灣好行觀光主題公車，搭乘採電話預約，邀請民眾輕鬆暢遊大雪山自然悠活之旅。

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，大雪山線自8/1開始上路，行駛路線從豐原轉運中心出發，主要行經東豐自行車綠廊、石岡、東勢、橫嶺山步道、鳶嘴山登山口、大雪山國家森林遊樂區、小雪山旅遊資訊站等，全線共23個站點，站站皆精彩，每天提供4個班次往返，去程最早07:15發車，回程最晚16:45，車程約2.5小時，規劃1日遊程或是2-3天的過夜行程都非常適合。

▲台灣好行「889 大雪山線」的車體內裝設計充滿森林氛圍。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲台灣好行「889 大雪山線」的車體內裝設計充滿森林氛圍。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

陳局長表示，台灣好行「889 大雪山線」是全台首次產官學跨域合作的創新之作，特別感謝交通部觀光署補助經費，及農業部林業及自然保育署臺中分署協助分攤車體內裝經費，並提供生態自然方面的專業意見，這次還結合了國立臺中科技大學的美學設計、在地台灣好行特約店家木匠兄妹的木工技藝，從視覺、聽覺、觸覺、知覺、嗅覺打造沉浸式五感體驗的車體內裝，與中台灣客運業者將攜手帶給旅客「旅行從好行開始」的台灣好行2.0升級服務，輕鬆暢遊大雪山自然悠活的山林美景及豐富的動植物生態，從公車到旅遊景點，都將成為台中觀光的新亮點。

林業及自然保育署台中分署長張弘毅表示，大雪山的豐富生態，不論是林相、動物、鳥類、植物等，堪稱為世界級珍寶，更是極佳的大自然教材，有原始的森林浴場和步道，登高可觀雲海，黃昏可賞晚霞，層巒山峰疊嶂，在雲霧繚繞之中如詩如畫般的美景，在海拔2000公尺以上的大雪山裡，遠眺心曠神怡，近觀生態目不暇給，置身其中萬般陶醉，推薦民眾搭乘台灣好行大雪山線前往體驗。

▲車頂的白面鼯鼠可愛迎賓及以紅檜結合手拉桿－充滿巧思。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲車頂的白面鼯鼠可愛迎賓及以紅檜結合手拉桿－充滿巧思。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

台中科大副教授侯純純表示，本次新上路的大雪山線共有2部主題公車，與沈有騰及曾婉郁二位老師合作設計，其中1部車強調白天大雪山的豐富生態，以大雪山特有的物種，像是帝雉、藍腹鷴、冠羽畫眉、赤腹山雀等珍貴鳥類融入全車佈置；另1部車則突顯夜晚大雪山的特色生態，包含獨特白面鼯鼠、山羌、台灣野山羊等動物，都精彩地呈現在車體內裝上。乘客還可發現許多設計巧思，例如上車迎賓的紅檜意象直式拉桿、鳥群意象車頂橫桿、國產材應用之木質手拉環、鳥鳴聲的報站引導等，寓教於樂地傳達大雪山森林意象及低碳旅遊概念，讓旅客一上車就有森林系多感官的沉浸式體驗。

觀旅局補充，台灣好行「889 大雪山線」因法規規定採9人座中型巴士，為確保旅遊服務品質及搭乘舒適度，從「大雪山後門」至「小雪山旅遊資訊站」等路段站點，旅客如欲搭乘須先洽「中台灣客運」以電話預約，更多台灣好行及臺中觀光公車相關資訊，請上「台中觀光旅遊網」查詢。自即日起至2025/8/31，推出台灣好行乘車活動，只要以「電子票證」或「行動支付」搭乘，即可享半價5折優惠，乘車票價直接省一半。

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