台中森林系景觀餐廳！輕食餐、飽食瓶健康營養一站搞定





【屾沐Sunmood】位於忠明南路上的「大安國王大樓」的36樓，店內不僅有著絕佳的景緻與森林系的溫馨裝潢外，豐富多樣的健康養生餐點更是深受許多饕客追捧，不僅是周邊上班族的正餐熱門選擇，也成功吸引許多熱愛健康飲食、景觀餐廳的饕客前來。





店內空間寬敞舒適，使用大片綠色植栽作為擺設，搭配淡木紋的傢俱、磨石子風的餐桌，在昏黃燈光的照耀下使得用餐環境充滿溫度，大片落地窗不僅提供明亮的採光，還能一覽南屯市區的景色，讓用餐體驗更加分。





店內還有提供投影機跟投影幕的租借，歡迎有求婚、派對、會議、課程等各類包場服務，有需求的民眾前來諮詢場域租賃的詳細資訊。

▲用餐可別忘了拍下美照，森林風的鞦韆是店內超人氣的打卡熱點！

▲在窗邊享用健康滿分的餐點實在是太滿足了！

▲窗邊景色。

▲窗邊景色。

▲高樓層特有百萬夜景。





沐光吐司





吃吐司也能很健康，獨門配方純手工製作的醬料，搭配厚實飽滿的吐司，推出研磨花生、台式青蔥、椰香奶酥、黃金香蒜、焗烤燻雞、法芙娜榛果6種口味，真材實料的餐點不論是作為早餐或點心皆合適。

▲圖片來源：屾沐Sunmood。





輕食餐─泰式酸辣蝦





品牌精心製作的輕食餐深受上班族青睞，這道週日限定「泰式酸辣蝦」用料相當實在，嚴選當日時蔬，搭配軟糯香甜的十穀飯，主食新鮮大蝦搭配特調泰式酸辣醬，蝦肉不用親自手撥還多到滿出來，酸辣開胃特別適合炎熱的天氣點上一份，讓人一吃就愛上！

▲泰式椒麻雞胸。經過真空低溫烹調，不僅鎖住肉汁還能留住營養，完美提升味蕾的層次，內裡帶點些許粉色，肉質細嫩爽口，享受美食也能輕鬆控制卡路里。





燕麥盆─戀戀風情





不想吃澱粉或米飯，那就來份營養均衡、健康滿分燕麥盆吧！以火龍果與草莓奶昔為基底，加入蘋果、蔓越莓、燕麥、堅果等配料，酸甜滋味又具有飽足感，深受女性消費者喜愛！





綺麗飽食瓶─藍眼淚





輕卡、豐富蛋白質、膳食纖維的「綺麗飽食瓶」，不僅有顏有料又好吃！不論長輩小孩皆能放心享用，適合正在控制體態、沒時間吃飯、趕時間上班上課的人最適合來上一杯作為代餐！冷凍過後的藍莓打成冰沙般的口感，也能打成果汁全看個人喜好，莓果酸甜感完美融入飲品中，天然穀物的滋味增添飽足感，可謂營養均衡代餐選擇！





每日限定特調果昔





每日口味會依據現場食材為主，以當季天然食材與營養的完美結合，每次搭配都有所不同，充滿新鮮感的果昔廣受好評。

▲是地瓜葉與地瓜的低熱量、高纖組合，不會有嚴重的「青菜味」，反而味道很溫和順口。





瀰漫花園（熱飲）





香蜂草、洋甘菊、薰衣草、西番蓮調配的草本配方茶，有助睡眠且不含咖啡因，任何時段都能放心喝，茶韻順喉，入喉散發薄荷香氣，尾韻則是洋甘菊、薰衣草氣息，給人身心放鬆之感。





紅綠饗宴─覆盆子





店家招牌機能性飲品之一，將紅茶、綠茶依黃金比例調配出誘人茶湯，添加覆盆子萃取液，讓茶品滋味更加昇華，入喉便能感受到茶葉芬芳與宜人果香，不額外加糖，享受低卡無負擔的茶飲體驗！





閒暇之餘想要大啖美食、又維持營養均衡，那就來【屾沐Sunmood】用餐準沒錯！高樓層景色、森林系裝潢、高質感輕食餐，都讓人感到放鬆療癒，均衡的飲食搭配讓顧客能夠放開吃！





【屾沐Sunmood】

店家地址：台中市南區忠明南路787號36F

店家電話：0422650465

營業時間：週一10:30-15:00、週二至週日10:30-21:00

※公休日依粉絲專頁公告

停車資訊：周邊停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/3WakvMs





延伸閱讀//台中必吃台式早餐！炭烤饅頭、高麗菜蛋餅百吃不厭！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」