台中聚餐首選！獨特岩盤煎烤肉品饗宴 澎派精緻套餐必嘗

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活


【凱恩斯岩燒牛排-台中公益店】就位在台中美食雲集的公益路上，店家憑藉著高級的食材選用與自然的烹飪手法，所打造出來的誘人美味脫穎而出，成為了許多在地饕客的聚餐、約會首選。


店家偌大的招牌在路邊顯得相當顯眼，店外整題的裝潢使用深色與些許金色打造出質感滿滿的風格，店內的環境則相當寬敞，簡約卻又不知奢華質感，輕奢的氛圍讓顧客們能夠放鬆享用美食，而不會有太大的壓力。

▲一樓用餐區。
▲一樓用餐區。

▲二樓用餐區。
▲二樓用餐區。


店內的餐點以各種排餐套餐為主，並分成了單人套餐、雙人套餐等組合，食量較大的朋友也可以另外加點，以西餐的上菜模式將前菜、沙拉、主菜、湯品、甜點等逐道端上桌，打造最完整的料理體驗。


夠滿足海陸雙人套餐


│主餐


雙人套餐肉品種類相當多元，美國玉米雞、伊比利沙朗豬、美國板腱牛排、美國頂級安格斯牛肋脊蓋肉、紐西蘭PS頂級牛菲力、美國PR頂級安格斯牛霜降、阿根廷海紅蝦、北洋大干貝等食材，牛、豬、雞、海鮮等海陸美食一次到位，將嚴選的原肉放置在岩板上煎烤，讓肉釋放出不同於鐵板烹飪的自然香氣，熟度隨個人喜好做調整，盡情享受特選食材的原汁原味！每一口更是讓人難以忘懷。


▲紐西蘭PS頂級牛菲力。選用牛肉中最軟嫩的部位，肉質鮮嫩甜美，煎烤後肉汁更是飽滿！令人念念不忘的好滋味，值得再來一份份！
▲紐西蘭PS頂級牛菲力。選用牛肉中最軟嫩的部位，肉質鮮嫩甜美，煎烤後肉汁更是飽滿！令人念念不忘的好滋味，值得再來一份份！

▲覺得還吃不夠過癮，那就加點一份美國PR頂級安格是牛丹佛。取自牛隻第5根肋骨肉，富含油脂且肉質細嫩多汁，局部帶點嫩筋增添另一種口感，一次享用兩種牛排風味，是店家大力推薦的單點肉品。
▲覺得還吃不夠過癮，那就加點一份美國PR頂級安格是牛丹佛。取自牛隻第5根肋骨肉，富含油脂且肉質細嫩多汁，局部帶點嫩筋增添另一種口感，一次享用兩種牛排風味，是店家大力推薦的單點肉品。


│副餐


品牌對於食材的用心與調味相當講究，不僅提供主餐品質滿分，副餐也毫不含糊，可從普羅旺斯烤雞凱薩沙拉、法式紅酒燉牛肉烤餅、蟹肉塔塔華爾道夫沙拉、酥炸溏心蛋沙拉四款品項中挑選，想要清爽開胃或是濃郁美味都能滿足你對於美食的渴望。


▲深受許多人喜愛的普羅旺斯烤雞凱薩沙拉，結合了烤雞、生菜、番茄、麵包丁等，打造出層次十足的口感，各種食材相互搭配卻不搶戲，讓人一吃就愛上。
▲深受許多人喜愛的普羅旺斯烤雞凱薩沙拉，結合了烤雞、生菜、番茄、麵包丁等，打造出層次十足的口感，各種食材相互搭配卻不搶戲，讓人一吃就愛上。

▲法式紅酒燉牛肉烤餅將生菜與紅酒燉牛肉結合，生菜的脆、牛肉的嫩在烤餅的包裹下完美融合，微酸的番茄增添一絲清爽。
▲法式紅酒燉牛肉烤餅將生菜與紅酒燉牛肉結合，生菜的脆、牛肉的嫩在烤餅的包裹下完美融合，微酸的番茄增添一絲清爽。

▲蟹肉塔塔華爾道夫沙拉是將經典的美式沙拉與醬料、蟹肉調和，大海鮮味與田園生菜共譜成和諧樂章，既濃郁又爽口。
▲蟹肉塔塔華爾道夫沙拉是將經典的美式沙拉與醬料、蟹肉調和，大海鮮味與田園生菜共譜成和諧樂章，既濃郁又爽口。

▲酥炸溏心蛋沙拉也是品牌人氣附餐之一，宛如藝術品般擺盤超吸睛！表層酥脆、內裡絲滑的溏心蛋與各式時令蔬果，打造出口感、味道豐富的特色沙拉。
▲酥炸溏心蛋沙拉也是品牌人氣附餐之一，宛如藝術品般擺盤超吸睛！表層酥脆、內裡絲滑的溏心蛋與各式時令蔬果，打造出口感、味道豐富的特色沙拉。


│甜點／飲品


甜點提供了香濃的巴斯克蛋糕，那迷人的切面光是視覺就讓人能感受到其中的濃郁；飲品則有酸甜爽口的百香果氣泡飲與果香濃厚的紅心芭樂氣泡飲，解膩清爽的口感堪稱套餐的完美ending。


【凱恩斯岩燒牛排】以各種誘人的頂級肉品與質感獨具的環境，成為了許多在地人的聚餐與約會的首選，高品質的用餐體驗更是深受許多饕客的喜愛，想找地方聚餐的話，就趕緊來預約吧！


【凱恩斯岩燒牛排-台中公益店】

店家地址：台中市南屯區公益路二段536號

店家電話：0422543838

營業時間：11:30–22:00(供餐時間:11:30-20:30)

粉絲專頁：https://bit.ly/3HCudjP


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