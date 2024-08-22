南投隱藏版玻璃屋咖啡館！一週只營業4天，甜點配咖啡Chill一下午

IG滑滑真的可以看見好多南投埔里美食，南投埔里金悅玻璃屋咖啡很隱藏，很偏僻，沒人介紹真的很容易錯過，平常我們都有喝咖啡、泡咖啡的習慣，所以假日就會想要找咖啡廳窩著，埔里咖啡金悅玻璃屋很多格友也都很推薦這家，這日就一起來這遊玩啦！喝咖啡～放空放空。

金悅玻璃屋咖啡在哪？

天氣熱呼呼找家咖啡館休憩片刻也都很不錯，金悅玻璃屋咖啡館，位在南投縣埔里鎮隆生路130-1號，隱藏在南投埔里半山腰，美美的環境旁邊有停車處，挺不錯。

金悅玻璃屋以牛棚改造成咖啡館，隱密空間看著車來來往往的～我們也停好車來走走啦！

金悅玻璃屋外觀很像別人家的庭園，美美的環境～內用座位很少，大概10個差不多吧～

這裡則是金悅玻璃屋最夯的網美景點啦！

金悅玻璃屋門口處也有迷你版的座位區域，露天的座位。

金悅玻璃屋裡面環境很別緻，大量的木造加上手做鑲嵌玻璃來佈置，美美的風格很舒適。

環境好，再加上不會讓人有壓迫感，我自己也挺喜歡的呢！

這回就直接點起單品，哥倫比亞低因咖啡，風味上上頭都會寫的清楚呦！

坐在小小的窗邊，看著窗外也是不同美的情境，大量的鑲嵌玻璃讓人喜愛不已。

瓜地馬拉的花神做冰品，我自己也挺喜歡的。

別人家的美美甜點，真的太好拍了啦！

趁著四下無人開啟一扇窗，拍拍照很寫意吧～文青風來囉！

南投埔里金悅玻璃屋咖啡很隱藏，到南投埔里也不要錯過這家咖啡館，小巧玲瓏卻很別出心裁，我很喜歡這樣的環境，喝上一杯單品，無論是熱或是冰，風味絕倫～搭上一塊甜點，午茶時光好享受啊！

金悅玻璃屋咖啡

住址：南投縣埔里鎮隆生路130-1號

營業時間：12:00–18:00週五到週一、週二到週四休

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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