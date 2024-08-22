快訊

林宜瑾涉詐助理費案 法院晚間裁定服務處主任羈押禁見

直播／要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

南投隱藏版玻璃屋咖啡館！一週只營業4天，甜點配咖啡Chill一下午

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi

IG滑滑真的可以看見好多南投埔里美食，南投埔里金悅玻璃屋咖啡很隱藏，很偏僻，沒人介紹真的很容易錯過，平常我們都有喝咖啡、泡咖啡的習慣，所以假日就會想要找咖啡廳窩著，埔里咖啡金悅玻璃屋很多格友也都很推薦這家，這日就一起來這遊玩啦！喝咖啡～放空放空。

金悅玻璃屋咖啡在哪？

天氣熱呼呼找家咖啡館休憩片刻也都很不錯，金悅玻璃屋咖啡館，位在南投縣埔里鎮隆生路130-1號，隱藏在南投埔里半山腰，美美的環境旁邊有停車處，挺不錯。

金悅玻璃屋以牛棚改造成咖啡館，隱密空間看著車來來往往的～我們也停好車來走走啦！

金悅玻璃屋外觀很像別人家的庭園，美美的環境～內用座位很少，大概10個差不多吧～

這裡則是金悅玻璃屋最夯的網美景點啦！

金悅玻璃屋門口處也有迷你版的座位區域，露天的座位。

金悅玻璃屋裡面環境很別緻，大量的木造加上手做鑲嵌玻璃來佈置，美美的風格很舒適。

環境好，再加上不會讓人有壓迫感，我自己也挺喜歡的呢！

這回就直接點起單品，哥倫比亞低因咖啡，風味上上頭都會寫的清楚呦！

坐在小小的窗邊，看著窗外也是不同美的情境，大量的鑲嵌玻璃讓人喜愛不已。

瓜地馬拉的花神做冰品，我自己也挺喜歡的。

別人家的美美甜點，真的太好拍了啦！

趁著四下無人開啟一扇窗，拍拍照很寫意吧～文青風來囉！

南投埔里金悅玻璃屋咖啡很隱藏，到南投埔里也不要錯過這家咖啡館，小巧玲瓏卻很別出心裁，我很喜歡這樣的環境，喝上一杯單品，無論是熱或是冰，風味絕倫～搭上一塊甜點，午茶時光好享受啊！

金悅玻璃屋咖啡

住址：南投縣埔里鎮隆生路130-1號

營業時間：12:00–18:00週五到週一、週二到週四休

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰品 南投美食 咖啡廳 文青 甜點 美景

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

南投隱藏版玻璃屋咖啡館！一週只營業4天，甜點配咖啡Chill一下午

udn走跳美食／Kiwi IG滑滑真的可以看見好多南投埔里美食，南投埔里金悅玻璃屋咖啡很隱藏，很偏僻，沒人介紹真的很容易錯過，平常我們都有喝咖啡、泡咖啡的習慣，所以假日就會想要找咖啡廳窩著，埔里

台中聚餐首選！獨特岩盤煎烤肉品饗宴 澎派精緻套餐必嘗

位於台中的【凱恩斯岩燒牛排】提供了多種肉品及海鮮，特選原塊澳洲、美國肉品，使用獨特的岩盤煎熟，搭配豐富的附餐組合成套餐，給你最不一樣的頂級饗宴！

台中觀光新亮點！台灣好行「889大雪山線」主題公車 沉浸式體驗上路

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台第一條結合視覺、聽覺、觸覺、知覺、嗅覺五感體驗的森林系台灣好行「889 大雪山線」正式上路！精心打造2部兼具生態特色及設計美學的台灣好行觀光主題公車，搭乘採電話預約，邀請民

迎接8月《台灣米其林指南2024》 推薦台中新入選4家餐廳

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所矚目的《台灣米其林指南2024》於8/20公布「必比登推介」名單，以及8/27將揭曉星級餐廳及完整入選餐廳名單。在米其林官方每月「新入選」餐廳名單中，台中一如預期又有多家好

鹿港小鎮美食巡禮！在地小吃、茶飲甜品、伴手禮全收錄

走訪古色古香鹿港小鎮，當然不能錯過在地美食啦，從天后宮、城隍廟，再從老街到市場，處處藏有美食的蹤跡，不僅有著許多充滿在地特色的銅板美食與伴手禮，新興的創意美食也廣受民眾喜愛，等著你前來一探究竟！

恐龍迷哭了…彰化百果山探索樂園9月1日起停業 園方致歉曝原因

彰化縣百果山探索樂園號稱全台第一個恐龍主題樂園，今宣布9月1日停止對外開放；園方表示，近期受颱風、連續降雨和地震的影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。