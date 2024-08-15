吃掉你的戀愛腦！朝聖全台第一杯 爆紅手搖七夕特調「戀愛腦系列」，草莓味「戀愛腦奶酪」逼真到嚇壞網友

把戀愛腦吃掉！七夕好有梗，曾推出爆紅小茶壺手搖飲的「喜道」特別為七夕打造「戀愛腦」系列飲品，粉紅腦造型奶酪逼真有創意，網友看了都直呼「太真了啦」、「怪可愛的」。

喜道七夕限定「戀愛腦系列」飲品超逼真。圖／IG@52_foodie授權

走在話題前線的台中人氣手搖「喜道」，繼被瘋搶的「冒煙小茶壺」後，再度出新招於七夕推出限定特調「戀愛腦」系列，有「解暈草莓乳酸綠茶」和「痴迷草莓可可鮮乳」兩款飲品，由草莓製成腦形狀的奶酪，顏色與造型都十分擬真，不少人看到都驚「這個造型有點太寫實了」、「嚇爆」。

圖／IG@52_foodie授權

除了兩款特調都喝得到綿滑戀愛腦草莓奶酪外，清爽系「解暈草莓乳酸綠茶」微酸微甜，還有滑順的茉莉茶凍，喝起來很順口；而「痴迷草莓可可鮮乳」則有多層次，還吃得到可可餅乾脆，可可風味結合草莓香氣，這個組合怎麼可能不好喝！

圖／摘自喜道粉絲專頁

圖／喜道粉絲專頁

值得注意的是，戀愛腦奶酪於七夕推出，數量有限、售完為止（完售將另行公告，詳情可參考喜道粉專），想喝走腳要快喔！

冒煙小茶壺爆紅曾引發瘋搶潮。圖／摘自喜道粉絲專頁

喜道 Start Tea

地址：台中市西區中美街337號

營業時間：10:00-20:00