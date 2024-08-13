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公主請入住！全台絕美民宿隱身山城 南投「典雅城堡莊園」秒飛歐洲，「多座風格城堡」拍到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／歐莉葉荷城堡粉絲專頁
圖／歐莉葉荷城堡粉絲專頁

住進城堡裡！曾被美國CNN網路票選為全台10大絕美民宿的「歐莉葉荷olliere」坐落南投埔里，結合洛可可貴族風十分浪漫典雅，城堡內更種植了超過千棵的落羽松與多座歐式建築，網友探訪後留下「城堡很驚豔」、「很夢幻的歐風公主城堡住一晚體驗」等評價。

圖／歐莉葉荷城堡粉絲專頁
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省下萬把塊旅遊金！位於埔里山城的度假莊園「歐莉葉荷olliere」以美出名，洛可可貴族風建物與各式裝置令人有置身歐洲之感，甚至有跨越時空進到文藝復興時期的錯覺。莊園內擁有多座古典城堡，像是維多利亞城堡、伊莎貝拉城堡、伊莉莎白II城堡，分別展現英倫風情、巴洛克式風格、華麗宮廷等異國氛圍，而國王與皇后的家暫無對外開放，但建築本身也散發濃濃歐式氣息。

圖／歐莉葉荷城堡官網
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圖／歐莉葉荷城堡粉絲專頁
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圖／歐莉葉荷城堡粉絲專頁
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其中，維多利亞城堡前院有馬賽克拼貼噴水池，是不少人到訪必拍的熱門打卡點，城堡裡設有顧客休息室和禮品中心；伊莎貝拉城堡一、二樓打造奢華的用餐空間，提供五星級餐點與英式上、下午茶，除了視覺饗宴外，同時還能飽飽口福，用餐建議提前電話預訂。

圖／歐莉葉荷城堡官網
圖／歐莉葉荷城堡官網

圖／歐莉葉荷城堡官網
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圖／歐莉葉荷城堡粉絲專頁
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客房部分，每間客房都取名為中古世紀皇后公主貴族芳名，讓到訪者更能沉浸到王宮貴族的情境中，並留下深刻浪漫的度假回憶。值得注意的是，「歐莉葉荷olliere」無對外開放參觀，有住宿和用餐則可免費參觀戶外莊園喔。

圖／歐莉葉荷城堡粉絲專頁
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實際查詢網友評價，「彷彿置身歐洲城堡中」、「住一晚直接化身貴族，體驗宮廷生活」、「除了驚豔還是驚豔」，變身王子公主當貴族，值得一訪再訪。

圖／歐莉葉荷城堡粉絲專頁
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歐莉葉荷城堡

地址：南投縣埔里鎮鯉魚一巷27號

電話：049-2993636

官方網站：https://www.olliere.com.tw/

注意事項：只提供住宿和用餐顧客入園，無對外開放參觀

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