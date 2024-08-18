鹿港小鎮美食巡禮！在地小吃、茶飲甜品、伴手禮全收錄





鹿港美食名聞遐邇，麵線糊、蝦丸、水晶餃、蚵仔煎等在地美食總能吸引大批饕客專程前來嚐鮮，參訪各個古蹟景點、各大廟宇的同時，一邊品嚐在地特色美食，讓旅程更加精采，因此特別精選在地人推薦的美食、伴手禮，作為民眾前來鹿港旅遊的依據。









美食：

｜圓環頂麵食館

鹿港超人氣麵館【圓環頂麵食館】，店家以傳統麵食小吃為主，滷肉飯、乾意麵、紅油抄手、餛飩更是來店必點招牌，純手工製作的餐點搭配獨家醬料，呈現出令人念念不忘的經典口味，每一口都在挑逗饕客的味蕾！





▲招牌乾意麵。意麵蒜香濃厚超帶勁，店家獨創新吃法，按照步驟一步步調整口味，加入油潑辣籽後帶點焦香，使辣香在尾韻，再加入「孟婆辣椒湯」後鹹香辣度更上層樓，香醇可口外不死鹹，多步驟慢慢調整層次，讓這古早味變得更加貼合客人的喜好。





【圓環頂麵食館】

店家地址：彰化縣鹿港鎮博愛路42號

詳細資訊：https://bit.ly/4dmfFDv





｜津津民俗小吃





以手工蝦丸起家的【津津民俗小吃】，至今傳承至第四代，在地經營超過70年光陰，餐點遵循古法手工製作，蝦丸、肉丸、香腸、排骨酥更是店家代表菜色，不僅能在現場享用，還有外帶冷凍精美禮盒，讓你在家也能享用古樸美食的獨到之處，傳香一甲子的好味道，已然成為當地居民的餐桌日常。





▲綜合丸湯。純手工製作的蝦丸與肉丸搭配而成的湯品，咬下蝦丸時除了能吃到蝦肉的鮮美，整體口感也十分Q彈扎實，肉丸也與坊間的貢丸不同，純肉製作不僅肉香十足，口感也更為順口，搭配每日燉煮的鮮美湯頭，每一口都是幸福滋味，與主食搭配既清爽又解膩。





【津津民俗小吃（古早味蝦丸）】

店家地址：彰化縣鹿港鎮介壽路三段116號

詳細資訊：https://bit.ly/3LPn3Lb





｜亞永師蝦丸-麵担永





鹿港中午時段限定的人氣美食【亞永師蝦丸-麵担永】，魯飯、湯招牌麵、蝦仁湯、排骨酥湯是許多饕客的最愛，手工製作香腸、炸捲人氣也居高不下，為了提供最好的滋味，每個環節都毫不含糊，讓這樣的古早味能一代傳過一代永留存，更是成為鹿港人家鄉味。





▲湯招牌麵。選用細扁的黃麵，湯中配料相當豐富，魯炸豬皮、時蔬以及手工製的蝦丸跟肉丸，湯頭散發蔬菜清甜味，溫潤順口，即便是冷掉後也很好喝，搭配各式配料，實在滿足！





【亞永師蝦丸-麵担永】

店家地址：彰化縣鹿港鎮彰鹿路八段69號

詳細資訊：https://bit.ly/4fxkJX5





｜王記芋丸





傳承至第四代經營的【王記芋丸】，是鹿港天后宮附近的老字號美食，目前推出原味、干貝、鹹蛋黃、櫻花蝦四種口味，每日堅持手工現做，採用新鮮的大甲芋頭刨製芋籤，並包入當日現宰的後腿豬肉餡放入蒸籠等待，出爐後的芋丸混合了肉香與芋香的濃郁，顆顆扎實飽滿、價格實惠，是鹿港最具代表性的小吃之一。





▲包裹著濃郁蛋黃與鮮嫩香菇的「鹹蛋黃」口味，目前僅供提前預約或從線上管道購入，店家也有販售冷凍包裝喔！





【王記芋丸】

店家地址：彰化縣鹿港鎮民生路50號

詳細資訊：https://bit.ly/3Wu3QDR





｜漢彬水晶餃





【漢彬水晶餃】從清光緒十年開業至今，口味為了更貼近現代人生活方式而有做些許調整外，幾乎維持古法製作。內用餐點只有綜合湯，四種丸類通通都有，而且湯味超香濃，這湯頭是用大骨熬湯，並且是每天凌晨三點就開始熬，把大骨精華通通熬進湯頭裡，早晨來一碗這香濃的湯頭，幸福感頓時滿點！





▲外皮Q彈、內餡飽滿的水晶餃，瘦肉肥肉9比1的比例，更符合現代人的飲食習慣，不添加防腐劑只能冷藏5天，依舊每日被搶購一空！





【漢彬水晶餃】

店家地址：彰化縣鹿港鎮民族路189號

詳細資訊：https://bit.ly/3WxB6Kk





｜阿南師民俗小吃





鄰近海邊的鹿港怎能錯過當地海鮮呢？各式各樣的鮮蚵料理更是吸引民眾的目光，以蝦猴酥、蚵仔料理為主打的【阿南師民俗小吃】更是其中翹楚，多樣化的海鮮料理等你來品嚐，店家「蚵仔煎」用料相當實在，蚵仔、青菜都加好加滿，搭配Q彈粉皮與配上醬料，每一口都是大大滿足。

▲海陸蚵仔蓋飯。滿滿的蚵仔鋪滿飯上，完全看不到白飯，底下還淋著滷肉汁，撒上油蔥酥、蔥花點綴其中，光看就讓人直流口水，一口下去，滿滿的海味從口中散開來，搭配店家特製的滷肉簡直完美！





【阿南師民俗小吃】

店家地址：彰化縣鹿港鎮中山路401號

詳細資訊：https://bit.ly/3WxsLGI





｜功夫傳奇鍋燒x滷味





【功夫傳奇鍋燒x滷味】以獨家涮嘴傳奇豆乾不僅風靡鹿港老街，更是轟動整個團購市場，憑藉著主打的健康手工豆干與招牌的麻辣燙系列、鍋燒系列餐點，獨有的鹹香風味被譽為「吃過一次就回不去」的特色美味，短短幾年的在地推廣，不僅成為彰化人經常光顧的店家，也日漸吸引到不少觀光客們慕名而至！





▲選用數十種辛香料與中藥材精心滷製而成的傳奇豆干，一共推出原味、小辣、麻辣三種口味，嚴選非基改的手工豆干放入滾燙的鍋中，待到其充分吸附滷汁的風味後再起鍋，入口瞬間，滷汁從豆干縫隙中噴濺而出，不僅鹹度、辣勁拿捏得宜，扎實彈牙的口感與飽滿汁水，讓人越吃越涮嘴！





【功夫傳奇鍋燒x滷味】

店家地址：彰化縣鹿港鎮中山路343號

詳細資訊：https://bit.ly/3A5VKtJ





｜輕輕的 Softly 蔬食簡餐咖啡廳

【輕輕的 Softly 蔬食簡餐咖啡廳】以各式無素料味的無肉蔬食餐點為主打，涵蓋了特色定食、輕食、拉麵、甜品和飲品等，沒有使用二次加工素料、高湯粉、調理包，取而代之的是純手工菜品、自家水果酵母烘焙點心等天然食材香氣，絲毫沒有任何素料味，令人驚艷於蔬食餐點也能如此美味。





▲醬烤酥鰻魚。鰻魚也能做成蔬食？店家以燒烤的豆皮包裹素鰻魚，透過原型食材仿製出炸鰻魚的口感，外皮酥脆、內裡綿密的滋味與特製燒烤醬十分契合，精緻的套餐組合讓人跳脫了以往對於素食的印象！





【輕輕的 Softly 蔬食簡餐咖啡廳】

店家地址：彰化縣鹿港鎮龍山里金門巷62號

詳細資訊：https://bit.ly/4emKokz





茶飲、甜品：





｜阿舍茶樓





老房改裝而成【阿舍茶樓】，處處充滿懷舊氣息，就連甜品也是走懷舊路線，日治時期的甜點片栗粉、古早味杏仁茶都是這邊的招牌項目，偶爾也會在門口擺上新鮮水果做成古早味零食，補足來鹿港想找的舊時代情懷。





▲冰麵茶。古早味麵茶做成冰沙後加上冰淇淋再加爆米香就是夏日消暑利器，傳統食物做成新時代產品，不突兀而且還改良得更上一層樓，但又不失傳統風味，所見之處都可以看見老闆的用心。





【阿舍茶樓】

店家地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街32號

詳細資訊：https://bit.ly/4dnigMO





｜怡古齋人文茶館





【怡古齋人文茶館】將百年民房與中式風格的裝潢完美結合，保留了原本的結構裝潢，呈現出百年老房的幽靜感。餐點也遵循古早味，提供杏仁茶、麵茶等餐點，並融入創意思維，研發出麵茶剉冰，在古色古香的環境裡享受新舊融合的冰品，別有一番風味。

▲麵茶挫冰。以麵茶作為基底，一入口有種像花生粉的甜味襲來，旁邊搭上當季配料，有仙草、粉粿、綠豆隨著季節會做些調整，淡淡的堅果香加奶水拌勻後，呈現出意想不到的新奇滋味。





【怡古齋人文茶館】

店家地址：彰化縣鹿港鎮洛津里埔頭街6號

詳細資訊：https://bit.ly/4fxnd7R





｜達可茶郊中山旗艦店





在地經營20年茶飲品牌【達可茶郊-中山旗艦店】，店內的菜單大致分為純茶、奶霜、水果茶、奶茶與懷舊風味的仙草干甘露、鳳梨冰茶與麵茶系列等，而在品項上不斷創新的店家更另外研發了現點現做的香港雞蛋仔，擁有多種口味和鹹甜食兼具的雞蛋仔搭配茶飲，成為訪客必點的下午茶組合。





▲浪漫水果茶。以酸甜百香果結合檸檬汁呈現清新口感，其中加入的新鮮水果片更增添了層次的豐富度，飲品內容物會根據季節變化做調整，使每一次享用都能帶來不同驚喜。





【達可茶郊-中山旗艦店】

店家地址：彰化縣鹿港鎮中山路360號

詳細資訊：https://bit.ly/3WhqrTY





｜好茶饌手作茶舖





【好茶饌手作茶舖】主打口感系奶類跟嚼感輕盈茶飲，使用大甲芋頭製作的芋頭系列更是推薦必點，此外，店內的鮮果類飲品也是每天新鮮現榨、無任何人工添加，天然的鮮美滋味讓人一試成主顧，以匠心手作、精選食材、以及對每一位客人的誠摯服務著稱，在開業10年以來成為當地居民和上班族心中的首選。





▲芋霸不能。店內人氣No.1的飲品，店家使用口感綿密、香氣濃郁的大甲芋頭，搭配上Q彈珍珠以及香甜紅豆製作，喝下去的每一口都帶有濃厚的芋頭香氣，飲品的冰沙感更加凸顯了整體的清爽與綿密，讓人不禁一試再試，無法自拔。





【好茶饌手作茶舖】

店家地址：彰化縣鹿港鎮中山路378號

詳細資訊：https://bit.ly/3SxUnu8





｜蔗室





【蔗室sweet n chill天后宮店】是鹿港在地自創茶飲品牌，以100%純原汁、現榨甘蔗系列茶飲為主打透過傳統的方法榨取白甘蔗原汁，並不再額外加工或調味，保留了飲品的天然風味和營養價值，另外還有販售多樣健康純茶、特色果汁等你來品嘗！





▲海鹽甘蔗青。選用紐西蘭鮮奶油與鮮奶製成奶蓋，並以法國天然海鹽作為點綴，搭配上清爽的甘蔗青茶成就了此款特殊茶飲，一口喝下，濃郁的奶香、滑順的質感以及海鹽的微妙鹹味都讓人感到新奇無比。





【蔗室sweet n chill天后宮店】

店家地址：彰化縣鹿港鎮民生路36號

詳細資訊：https://bit.ly/3Yxu8HV





｜叁之犬蛋塔專賣店





【叁之犬蛋塔專賣店】不只有多達11種口味的蛋塔選擇，店內更販售了奶酪、泡芙、乳酪塔、布丁、雪媚娘以及需提前預訂的巴斯克、岩燒蜂蜜蛋糕、生乳捲等甜點品項，在食材挑選方面十分嚴格的店家堅持使用本土優質雞蛋且不添加任何人工添加物，以自製餡料搭配上季節性水果變換出多元風味，不只是將產品甜度拿捏地恰當好處，也讓客人們都能放心享用。





▲蛋塔為店家的主打招牌，不只是選擇多元，還可以吃得到如土鳳梨、鹹蛋黃、珍珠泰奶、蜂蜜芝士等獨家口味，此款「蜂蜜芝士蛋塔」為老闆的極力推薦，蛋塔的酥脆外皮下蘊含著綿密細緻、入口即化的內餡，濃郁的芝士與淡淡蜂蜜香在嘴中交融，每一口都充滿豐富的口感層次，讓人愛不釋手。





【叁之犬蛋塔專賣店】

店家地址：彰化縣鹿港鎮中山路249號

詳細資訊：https://bit.ly/3Wrq1KZ





伴手禮：





｜簡單美味工坊





【簡單美味工坊】主打創意、好吃又好玩的禮品，以其獨特的創意和趣味性十足的商品，古味蚊香、火柴棒、小護士藥膏都製作成零食，讓店家更像是一個充滿著童趣的寶盒，讓人無法預測下一個驚喜會是什麼，跳脫人們對於傳統伴手禮的印象，成為鹿港不可或缺的特色地標之一。









【簡單美味工坊】

店家地址：彰化縣鹿港鎮親民路188號

詳細資訊：https://bit.ly/4bxZiTj





｜謝碧珍食品行





【謝碧珍食品行】從製作紅龜粿起家，慢慢走進傳統餅藝的世界中，到如今更研發出多種糕點，無論是滿月蛋糕、壽桃、喜餅，祭祀供品等品項一應俱全，並製作成年節禮盒、特色伴手禮，好滋味不僅深受在地人喜愛，也廣受觀光客追捧，成為鹿港別具代表性的伴手禮選擇。









【謝碧珍食品行】

店家地址：彰化縣鹿港鎮民生路130號

詳細資訊：https://bit.ly/3LN1ew3





｜朝和餅舖





【朝和餅舖】開業至今已走過百個年頭，如今傳承至第三代，不僅延續創辦人的口味與手藝，早已成為鹿港人心中久久不散的滋味，不僅如此，品牌也融入時下年輕人喜好，推出一系列創新糕餅口味，還有多款餅乾、麻粩，滿足一家大小對於糕點的喜愛。









【朝和餅舖】

店家地址：彰化縣鹿港鎮民族路167號

詳細資訊：https://bit.ly/4dpmlQG





｜松本坊彩頭酥創始店





【松本坊彩頭酥創始店】的鹿港老字號伴手禮店，歷經百年歲月的洗禮，至今仍保持著其獨特的風采！

店家本身為素食酥點專門店， 除了廣受好評的彩頭酥、龍睛酥之外，還有提供桂花糕綠豆糕、松子酥、綠茶酥、鳳凰酥、鳳梨酥等多樣化的美食選項，其中最具盛名的便是口味獨特的彩頭酥，只要嘗過的人都覺得相當驚豔！









【松本坊彩頭酥創始店】

店家地址：彰化縣鹿港鎮中山路417號

詳細資訊：https://bit.ly/4cacXiV





鹿港美食百百間，難免會有遺珠之憾，那你心中最推薦的鹿港美食又是哪間呢？





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