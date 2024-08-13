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騎單車享綠意 全新啟用！台中東豐綠廊萬興社區休憩點

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涼亭及東豐綠廊道。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
涼亭及東豐綠廊道。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為提供東豐自行車綠廊騎士及在地民眾休憩及親近自然的據點，台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）於2023年度向中央積極爭取行政院地方創生計畫經費，獲得核定經費新台幣800萬元（包含中央補助504萬元、市府自籌296萬元），針對東豐自行車綠廊6.2K萬興社區休憩點進行整體休憩空間綠美化及設施優化，並配置步道及遊憩區，近日已完工啟用，提供市民與遊客多元的遊憩空間與高品質觀光體驗。

▲林間步道。　圖：台中市政府觀光旅遊局／來源
▲林間步道。　圖：台中市政府觀光旅遊局／來源

觀旅局長陳美秀指出，萬興社區休憩點由萬興社區發展協會認養管理，其內設有座椅、花架等設施，但因長期使用已老舊、破損，且內部植栽生長茂盛，造成整體視覺較雜亂、封閉，導致遊客途經時不易發現此休憩點。觀旅局結合在地社區意見，針對該區域進行綠美化，種植複層植栽，包括藍月立鶴、斑葉海桐、海岸擬茀蕨等，並增設林間步道以及兒童遊具翹翹板、搖搖馬、兒童攀爬架與體健設施等，不僅提供遊客親近自然的機會，也提供友善的親子休憩空間；同時工程也優化舊有澆灌系統，引入半自動澆灌設備，除可配合當地植栽生態進行週期澆灌外，也可節省後續維護人力。

▲食水嵙休閒農業園區。　圖：台中市政府觀光旅遊局／來源
▲食水嵙休閒農業園區。　圖：台中市政府觀光旅遊局／來源

建議遊客可規劃台中東豐自行車綠廊樂活之旅，東豐自行車綠廊全長13.6公里，除了途經前述的萬興社區休憩點外，沿途還有石岡水壩、鵲橋、情人木橋、食水嵙休閒農業園區及東勢客家文化園區等自然生態及景觀建築等熱門景點，景觀相當豐富，平緩好騎，並設有休憩區、解說牌及指示牌等設施，非常適合好友騎乘或親子同遊。

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