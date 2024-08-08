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賀奧運奪金牌！ 姓名有「麟、洋」 中部最美「成美文化園」同慶免費入園、指定買2送1

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
慶祝羽球男雙「麟洋配」巴黎奧運再度摘金優惠。圖／成美文化園提供
慶祝羽球男雙「麟洋配」巴黎奧運再度摘金優惠。圖／成美文化園提供

暑假期間除了欣賞奧運賽事，快來規畫出遊中部最美景點「成美文化園」！上百棵的紫薇花，搭配園區內百年日本黑松珍貴樹種等你逛，即日起至8月底，凡是名字裡有「麟、洋」任一個字的民眾，憑證件可享有「免費入園優惠」！

「禪風庭園」遍植稀有百年古樹。圖／成美文化園提供
「禪風庭園」遍植稀有百年古樹。圖／成美文化園提供

成美文化園成為彰化地區的文化標竿，擁有彰化縣定百年歷史建築「成美公堂」，歷經百年歲月風霜，在邀請集台灣國寶級大師團隊，以保存舊有磚瓦，再輔以現代科技，前後共耗時7年時間才重現古厝百年風華。

園區內遍植稀有百年古樹的「禪風庭園」，一次飽覽像是220歲的日本黑松、550歲紫檀、柏庭、百日紅等，除了有禪風庭院美景和豐富生態，更提供各種深度體驗課程，如非遺文化漂漆扇、彩繪羅黏香、植感手作體驗等，讓遊客親身體驗園區的文化魅力。

「成美公堂」算是成美園發展最重要的基石。圖／成美文化園提供
「成美公堂」算是成美園發展最重要的基石。圖／成美文化園提供

除了賞景與文化體驗，園區內的「松柏軒景觀餐廳」擁有270度環景落地窗，能坐著享受窗外的珍樹與悠閒的寧靜空間，再加上頂級商宴會館「松緣會館」，逐步將園區打造成中部地區文化、藝術、美食和親子必遊的旅遊景點。

媲美美術館等級的景觀餐廳「松柏軒」與頂級商宴宴會廳「松緣會館」。圖／成美文化園提供
媲美美術館等級的景觀餐廳「松柏軒」與頂級商宴宴會廳「松緣會館」。圖／成美文化園提供

成美文化園為了慶祝羽球男雙「麟洋配」巴黎奧運再度摘金，即日起至8/31止，名字裡有「麟、洋」任一個字的民眾，於期間內都能享免費入園優惠（原價300元），此外還有園區指定商品享買2送1優惠，邀遊客們一同為中華隊奪金慶賀！

慶祝羽球男雙「麟洋配」巴黎奧運再度摘金，圖／成美文化園官網
慶祝羽球男雙「麟洋配」巴黎奧運再度摘金，圖／成美文化園官網

成美文化園

電話：園區04-822-1166，餐廳04-822-1199

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

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成美文化園

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