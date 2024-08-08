賀奧運奪金牌！ 姓名有「麟、洋」 中部最美「成美文化園」同慶免費入園、指定買2送1
暑假期間除了欣賞奧運賽事，快來規畫出遊中部最美景點「成美文化園」！上百棵的紫薇花，搭配園區內百年日本黑松珍貴樹種等你逛，即日起至8月底，凡是名字裡有「麟、洋」任一個字的民眾，憑證件可享有「免費入園優惠」！
成美文化園成為彰化地區的文化標竿，擁有彰化縣定百年歷史建築「成美公堂」，歷經百年歲月風霜，在邀請集台灣國寶級大師團隊，以保存舊有磚瓦，再輔以現代科技，前後共耗時7年時間才重現古厝百年風華。
園區內遍植稀有百年古樹的「禪風庭園」，一次飽覽像是220歲的日本黑松、550歲紫檀、柏庭、百日紅等，除了有禪風庭院美景和豐富生態，更提供各種深度體驗課程，如非遺文化漂漆扇、彩繪羅黏香、植感手作體驗等，讓遊客親身體驗園區的文化魅力。
除了賞景與文化體驗，園區內的「松柏軒景觀餐廳」擁有270度環景落地窗，能坐著享受窗外的珍樹與悠閒的寧靜空間，再加上頂級商宴會館「松緣會館」，逐步將園區打造成中部地區文化、藝術、美食和親子必遊的旅遊景點。
成美文化園為了慶祝羽球男雙「麟洋配」巴黎奧運再度摘金，即日起至8/31止，名字裡有「麟、洋」任一個字的民眾，於期間內都能享免費入園優惠（原價300元），此外還有園區指定商品享買2送1優惠，邀遊客們一同為中華隊奪金慶賀！
成美文化園
電話：園區04-822-1166，餐廳04-822-1199
地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號
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