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下班後的秘密基地！彰化平價烤物、生啤 隱身巷弄60年老屋

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


位於彰化南瑤宮後巷的【妍・烤物】於六十幾年的老宅之中，喜愛復古風情的老闆保留老屋原有的舊風貌，希望走進巷子的顧客能像是發現一處秘密基地般，在推開舊式花窗旁的木門時，眼角瞥見的店招牌才映入眼簾，彷彿與老屋的靈魂相互融合般，從小細節中都可感受老闆想帶給顧客的溫馨懷舊感。

▲解憂信箱，若某些心情抒發、困擾不適合告訴身旁的朋友，可以來找「溫度基」尋暖喔。
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▲一樓用餐空間，貼心的老闆也於吧台處設立充電插座，讓剛下班的客人能讓手機也一起充飽電力。
▲一樓用餐空間，貼心的老闆也於吧台處設立充電插座，讓剛下班的客人能讓手機也一起充飽電力。

▲二樓內用空間，可見電視機、木式櫥櫃等舊物件，來自老闆自家的老物，讓整個空間更有年代感。
▲二樓內用空間，可見電視機、木式櫥櫃等舊物件，來自老闆自家的老物，讓整個空間更有年代感。

▲竹簡書風格菜單，不故步自封的老闆每每都會不定期地更新菜單，讓食客有更多風味料理的選擇。
▲竹簡書風格菜單，不故步自封的老闆每每都會不定期地更新菜單，讓食客有更多風味料理的選擇。

菜單上的品項相當豐富，有主食、各式烤物、開胃菜、湯品以及Asahi生啤酒等等，其中食材的調味也是老闆相當注重的，希望能透過簡單的調味提升食材原始的鮮甜，跳脫以往對於重口味燒烤的印象。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。


▲許多食材都是老闆自菜市場挑選，再進行處理、手工製成烤串，其烤串的材質也選擇較健康且環保的鐵串，能感受老闆對於細節的講究。
▲許多食材都是老闆自菜市場挑選，再進行處理、手工製成烤串，其烤串的材質也選擇較健康且環保的鐵串，能感受老闆對於細節的講究。

▲雞里肌，入口香嫩多汁鮮甜，口感極佳不柴，搭配哇沙米也能吃出不同層次風味。
▲雞里肌，入口香嫩多汁鮮甜，口感極佳不柴，搭配哇沙米也能吃出不同層次風味。

▲豚五花，肥瘦比剛好的豚五花鹹香滋味令人欲罷不能，感受烤出的肉汁與豐富的口感，搭配蔥鹽更能平衡油感。
▲豚五花，肥瘦比剛好的豚五花鹹香滋味令人欲罷不能，感受烤出的肉汁與豐富的口感，搭配蔥鹽更能平衡油感。

▲雞二節翅，光是處理食材就相當費工夫，而帶骨的雞肉透過烤製過程讓肉汁與肉香香氣更盛，且每口都能吃到食材的新鮮。
▲雞二節翅，光是處理食材就相當費工夫，而帶骨的雞肉透過烤製過程讓肉汁與肉香香氣更盛，且每口都能吃到食材的新鮮。

▲櫛瓜，烤時蔬最不能漏點的品項非此莫屬，剛好的烤製時程讓櫛瓜的水分能剛剛好地保留，咬一口感受外層的脆與內裡的軟甜滋味，讓人吃完想再點一盤！
▲櫛瓜，烤時蔬最不能漏點的品項非此莫屬，剛好的烤製時程讓櫛瓜的水分能剛剛好地保留，咬一口感受外層的脆與內裡的軟甜滋味，讓人吃完想再點一盤！

▲鹹蜆，這道開胃菜老闆特別選用「蛤蜊」以蒜頭、梅子與獨家醬料醃製，鹹甜的風味與蒜頭帶出的微微刺辣感，超適合作為下酒菜！
▲鹹蜆，這道開胃菜老闆特別選用「蛤蜊」以蒜頭、梅子與獨家醬料醃製，鹹甜的風味與蒜頭帶出的微微刺辣感，超適合作為下酒菜！

▲Asahi生啤酒，綿密的啤酒泡沫抿一口就能陶醉其中，清爽的麥子香讓其極為順口，配著滿桌的烤串更是幸福。
▲Asahi生啤酒，綿密的啤酒泡沫抿一口就能陶醉其中，清爽的麥子香讓其極為順口，配著滿桌的烤串更是幸福。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

▲法式小羊排，炒製的香氣一上桌便撲鼻而來，保留原食材的風味與口感，咬一口有著淡淡蒜頭與黑胡椒香氣，且也是一道一般烤物店少見的料理。
▲法式小羊排，炒製的香氣一上桌便撲鼻而來，保留原食材的風味與口感，咬一口有著淡淡蒜頭與黑胡椒香氣，且也是一道一般烤物店少見的料理。


店名「妍」的由來取自老闆女兒的名字，當年回鄉開業的老闆，希望找一處能將自己所想、所愛全都投入其中的地方，不謀而合地，巷弄裡六十年的老屋為老闆完成了夢想的第一步，在加入了許多巧思與整理後，此處溫馨又懷舊的氣息配上晚間午夜的串烤香，也漸漸成為許多人客們下班後休憩的放鬆所在。


為此【妍・烤物】即使沒有顯著的招牌，卻也透過許多老顧客的好口碑與介紹，讓這處秘密基地能讓更多人發現並品味。目前有提供包場的服務，也建議多人聚餐可提前訂位，好讓老闆先為你準備好舒適的座位區喔。


妍・烤物

店家地址：彰化縣彰化市南瑤路61巷1號

店家電話：0933-738815

營業時間：17:30-23:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3RZRPoz

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。


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懷舊 炸物 老屋

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