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下班後的秘密基地！彰化平價烤物、生啤 隱身巷弄60年老屋
位於彰化南瑤宮後巷的【妍・烤物】於六十幾年的老宅之中，喜愛復古風情的老闆保留老屋原有的舊風貌，希望走進巷子的顧客能像是發現一處秘密基地般，在推開舊式花窗旁的木門時，眼角瞥見的店招牌才映入眼簾，彷彿與老屋的靈魂相互融合般，從小細節中都可感受老闆想帶給顧客的溫馨懷舊感。
菜單上的品項相當豐富，有主食、各式烤物、開胃菜、湯品以及Asahi生啤酒等等，其中食材的調味也是老闆相當注重的，希望能透過簡單的調味提升食材原始的鮮甜，跳脫以往對於重口味燒烤的印象。
店名「妍」的由來取自老闆女兒的名字，當年回鄉開業的老闆，希望找一處能將自己所想、所愛全都投入其中的地方，不謀而合地，巷弄裡六十年的老屋為老闆完成了夢想的第一步，在加入了許多巧思與整理後，此處溫馨又懷舊的氣息配上晚間午夜的串烤香，也漸漸成為許多人客們下班後休憩的放鬆所在。
為此【妍・烤物】即使沒有顯著的招牌，卻也透過許多老顧客的好口碑與介紹，讓這處秘密基地能讓更多人發現並品味。目前有提供包場的服務，也建議多人聚餐可提前訂位，好讓老闆先為你準備好舒適的座位區喔。
店家地址：彰化縣彰化市南瑤路61巷1號
店家電話：0933-738815
營業時間：17:30-23:00
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