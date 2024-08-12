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清境必訪咖啡廳！風味飲品暖心獻映 「星座巧克力」伴手禮首選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


【Cona's妮娜巧克力－小瑞士門市】藏身在前往南投清境農場路上必經的小瑞士花園內，從原先以純販售巧克力為主的店舖，到如今成為品牌首間結合咖啡飲品的巧克力複合式咖啡廳，更是一舉成為到南投遊玩必訪的甜點美食！廣受巧克力控們的喜愛。

「Cona's」品牌的取名相當有深意，Co表示著品牌的可可原料有著聯盟的認證標章，N為品牌會不斷顛覆既有思維、持續創新，A則象徵著與在地食材完美結合，S代表品牌始終秉持著以客為尊、真心對待每位喜愛巧克力的客人們。

店內環境的處處充滿驚喜，富有設計感的裝潢點綴其中，室內的暖色系燈光將整體質感裝潢渲染出溫馨感，大片落地窗則是提供絕佳採光，更帶出一份優雅氣息的格調。

▲一踏進店內便會看到的禮盒商品櫃。
▲一踏進店內便會看到的禮盒商品櫃。

▲品牌周邊商品。
▲品牌周邊商品。

▲櫃台處擺放著許多生巧克力與單品巧克力。
▲櫃台處擺放著許多生巧克力與單品巧克力。

▲廣受好評的星座巧克力與薄片夾心巧克力。
▲廣受好評的星座巧克力與薄片夾心巧克力。

店家販售的餐點品項多元，除了陳列在櫃檯處的巧克力與手工餅乾商品外，品牌首間的巧克力複合式咖啡廳，則額外設計的飲品菜單，包含義大利咖啡系列、產地精選手沖咖啡系列、德國有機花茶系列、台灣茶可可系列、極濃可可歐蕾系列、台灣茶拿鐵系列等，另外還有優雅的下午茶套餐系列，超豐富的選擇讓客人來幾次都不會膩！


│雙人下午茶套餐

深受情侶與閨蜜們喜愛的雙人下午茶套餐，內含與在地商家合作的五種口味手工餅乾和4個單品星座巧克力，以及2片薄片夾心巧克力和2杯風味飲品。


星座巧克力

散發著迷人色彩的星座巧克力，可稱作是下午茶套餐的靈魂人物，為品牌旗下的巧克力師傅特地到法國學習，將法式甜點獨有的製作工法融合奇幻的星空元素，並與十二星座為設計，打造出口味豐富、味道驚艷的特色巧克力。

▲今日份的星座巧克力分別為熱帶水果製成的水瓶座、顛覆既定印象的可樂水蜜桃口味獅子座、散發著玫瑰香檳氣息的巨蟹座及櫻花莓果洛神花口味的天蠍座。
▲今日份的星座巧克力分別為熱帶水果製成的水瓶座、顛覆既定印象的可樂水蜜桃口味獅子座、散發著玫瑰香檳氣息的巨蟹座及櫻花莓果洛神花口味的天蠍座。

▲經典的薄片夾心巧克力與巧克力豆。
▲經典的薄片夾心巧克力與巧克力豆。


拿鐵咖啡

由於老闆娘本身喜歡品味咖啡，對於咖啡豆的選用與工法製作上都有著獨到的見解，除了精心拉製的心型圖樣散發出的暖心氛圍之外，淺嘗一口後能感受到獨特的咖啡風韻在舌尖蔓延的滋味，濃郁的咖啡香和奶香交織出的美妙氣息，是許多客人們來店必點的品項之一。


歐風水果茶

歐風水果茶為門市限定的花果茶飲品，自推出以來便有著高居不下的好人氣，由玫瑰花瓣、黑醋粒和水果乾沖泡而成，喝起來會有著清爽淡雅的微酸微甜的茶香風味，是不分男女老少都喜歡的特調茶飲。


品牌自2011年以「妮娜巧克力」從南投清境起家，歷經了多年的風雨茁壯，成功收穫一票忠實粉絲與巧克力控們，到了2018年更正式整合品牌，將名稱更改為「Cona's」的全新形象，將從夢想城堡觀光工廠出產的巧克力更加發揚光大，選用優質原料以專業、健康、安全、用心的製作工法，不僅打造出上百種的巧克力口味，更是榮獲巧克力世界大賽的百面獎牌，是熱愛品嘗巧克力風味的人絕不容錯過的世界級甜點！


【Cona's妮娜巧克力－小瑞士門市】

營業地址：南投縣仁愛鄉定遠新村28號

營業時間：09:00–21:00

店家電話：0492802777

官方網站：bit.ly/3RqYHtA


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下午茶 咖啡廳 巧克力

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