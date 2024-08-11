咖啡館竟然有賣牛肉麵和豬肋排麵！餐點都無雷 喜愛「手沖咖啡」探店必衝

前陣子要來捷運文心中清站附近辦事想說找個咖啡店坐坐順便吃點東西，搜尋到這家有賣牛肉麵的咖啡館▸青燕焙煎所◂感覺還不賴耶！重點是搭捷運來也很方便，距離文心中清站步行只要6分鐘的距離很OK啦。

青燕焙煎所的外觀很清爽系耶！開車前來的話對面有個貴貴的收費停車場，不然就是要在文心路上碰碰運氣看有沒有路邊停車格。

青燕焙煎所│內用環境

青燕焙煎所的內用座位有1樓和B1，木質調的清新氛圍蠻舒服的。

有看到青燕使用的咖啡豆都是自家烘培的，門口處就有烘焙機，還有生豆放在機器旁邊＆控制濕度。

後方保留老宅的磨石子地板，和裝潢也沒有違和感。

B1座位搭配沙發，感覺可以窩個一下午。

青燕焙煎所門口處有販售店家自烘的咖啡豆還有一些周邊商品。

茶水餐具自助區。

接下來先來看看我們這天的餐點表現！因菜單頁數較多放最後面，想先參考的請 點此看菜單哦，也有平日商午套餐可以選擇還不錯！

青燕焙煎所│餐點內容

左／冰拿鐵；右／桂花冰美式

冰拿鐵比例剛剛好，焙度不會太苦順口好喝；桂花冰美式帶著淡淡的桂花香氣，美式喝起來也不會太酸，喜歡他們家的咖啡比例。

何家人不是美語是牛肉麵

菜名好長之同時透露老闆姓何哦，牛肉麵還可以免費加麵也太棒（限個人食用），點餐時老闆還很貼心的詢問是否要分食碗～

湯頭不會太厚重且帶一點點甜味，算是好喝的湯頭。麵條軟硬度適中不是會彈牙的那種～

牛肉部份都是用牛腩，稍稍帶點咬勁。

敢吃辣的推薦加一下店家的辣椒，但是加一點點就有夠辣！酌量使用嘿～

紅燒豬肋排麵

趁二訪的時候來吃看看這道！給了四塊肋排～

肉排燉的蠻透，筷子一夾就可以把肉弄下來囉，口味上也不會太重鹹。

湯頭比牛肉麵的再濃郁感一些～

厚切生吐司（金沙鹹蛋黃口味）

金沙鹹蛋黃口味吃起來很像奶酥醬欵，但帶點微微的鹹度還不錯！

吐司口感鬆軟，是道不會很餓時可以點的鹹點。

提拉米蘇

口感偏溼潤，淡淡咖啡酒氣味搭配可可粉還蠻好入口，底下也是偏溼潤的餅乾。

這天在青燕焙煎所渡過了一個Chill的午後，咖啡表現讓我們很喜歡，餐點部份也無雷可試試唷！手沖選擇很多，如果熱愛手沖咖啡的可以給個機會來品嚐看看啦。

青燕焙煎所 AOIWA Coffee

地址：台中市北屯區文心路三段403巷4號

電話：04-2291 3113

營業時間：09:00-17:00（週六公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」