超人氣甜蜜「冰淇淋可頌」開賣啦！ 台中第一家圓可頌推薦 香甜冰淇淋搭配酥脆可頌體超邪惡

台中甜點界必吃的圓可頌天花板▸獻．烘焙 iminding◂最近推出了新品冰淇淋可頌，那天看到獻烘焙在IG上發的新品照整個讓人發芬耶！

挑了個週末直接殺來獻‧烘焙門市來吃這款冰淇淋可頌，沒想到正中午來台中門市人也是很多。

獻‧烘焙│門市空間與商品

門市院子裡還有提供茶水給客人喝耶！眼尖的朋朋有沒有發現旁邊就是冰淇淋機。

到店內後是滿滿的可頌。

季節限定的芒果可頌和新品圓可頌感覺都很正點！後來也有領一盒新品可頌回家享用。

當然還有獻‧烘焙最熱賣的人氣No.1商品-千層捲捲酥也是必買伴手禮啦！

有包內餡的蛋捲有好多口味，感覺也是值得吃起來。

來門市的客人幾乎都是夾了好多款！獻烘焙的可頌口味多到真的會讓人失心瘋耶。

獻‧烘焙│夏日新品-冰淇淋可頌

是說看到這裡沒忘記我們這天來是要吃冰淇淋可頌的吼！直接點了二個口味來吃看看。

冰淇淋加上可頌體和千層捲捲酥，這組合也太棒了吧！

這次獻烘焙推出了推出牛奶、抹茶和綜合口味，我們點了後面二款，因為沒加什麼添加物所以溶化的很快，到手之後還要記得相機先吃也是很挑戰手速；抹茶口味的抹茶香氣很足卻不帶苦味，如果有喜歡奶味的話蠻推點綜合可以二種口味一次滿足！

在正中午烈陽底下融化的很快呀！要趁冰吃而且份量還蠻多的捏。

快速把千層捲捲酥吃掉後，再把可頌體沾著冰淇淋搭配著吃，可頌本身自帶甜度，和相對起來比較沒那麼甜的抹茶很match耶。

天氣好熱之火速吃完冰淇淋可頌後，直接拎了二袋回家開箱啦！

獻‧烘焙│四款新口味圓可頌禮盒

TA-DA！先來開箱四款新口味的圓可頌，而且是可以冷凍宅配的禮盒哦。

包含滿滿內餡的圓可頌宅配禮盒共有藍莓、開心果、檸檬、莓果四種口味，每種口味兩入，共八入一盒。

禮盒側邊還有告知保存期限是冷藏3天or冷凍14天。

如果沒有當天吃完，裡頭的DM也有提供回溫與回烤等食用方式。

四個口味光看外型就讓人太想吃了吧！

開心果圓可頌

內餡的開心果醬口味很濃郁，搭配鹹香又酥脆的可頌體以及外層白巧克力，吃起來完全不違和！整體是甜甜鹹鹹的風味哦～

藍莓圓可頌

藍莓口味內餡好像有搭配優格，整體吃起來不會太甜膩，偏酸的風味很適合在炎熱的夏天享用呢！

檸檬圓可頌

檸檬口味很清爽耶！外層也搭配了摻有檸檬皮的巧克力，內餡酸中帶甜還有柑橘的風味，這款也好吃無誤～

莓果圓可頌

莓果口味的酸甜香氣很足耶！莓果風味吃起來比例偏重，真的是帶有少女心的滋味～外層搭配了米香&玫瑰巧克力讓口感更有層次變化！

獻‧烘焙│人氣NO.1千層捲捲酥

如果有朋友來台中的話，千層捲捲酥真的是推薦必買一盒拎走的伴手禮！

先前就有吃過這款經過減糖處理甜而不膩的千層捲捲酥，這回再次吃到依然涮嘴到會一口接一口停不下來耶！

捲捲千層酥製作時有減糖30%，甜度比較適中是友善非螞蟻人的好吃千層酥！

近看可以看到在扭轉處的部份有千層酥的狀態，上方看的到糖粒增加口感，咬下去口感非常脆口，甜度配茶或咖啡算是剛好的狀態，真的好好吃哦！

沒想到獻烘焙最近多了新品冰淇淋可頌之外又推出可以冷凍宅配的夾餡圓可頌，喜歡他們家可頌即使沒空親自到店購買，也可以在官網訂起來囉～四款新品口味都很到位好吃，外型也好美哦買來送禮也是很大方，和強生小吠一樣喜歡吃圓可頌的朋朋們推薦趕快吃起來啦。

獻．烘焙 iminding

地址：台中市西區五權一街57號

電話：04-2378 3202

營業時間：10:30-18:00

官網：https://www.i-minding.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/iminding/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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