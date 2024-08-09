一甲子美味肉圓！ 彰化花壇公有市場「安昌肉圓碗粿」太晚來撲空吃不到

安昌肉圓 | 位於花壇公有零售市場裡的安昌肉圓，是一攤在地經營超過一甲子的肉圓店， 從早上販售早餐時段到中午，但是太晚來會買不到，建議10:30之前就要抵達，為了拍安昌肉圓我還撲空了兩次，旁邊則是阿來羊肉跟阿蛋蚵嗲，許多外地人會專程來市場裡吃這幾攤特色小吃。

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真心佩服在炎熱天氣裡工作的勞動者，傳統市場裡沒有冷氣放送，每個攤販每天盡心盡力開店營業，這回趁著要搭火車前的時段，趁早來花壇公有市場裡拍攝安昌肉圓，一個小灶台販售油泡肉圓，湯品還有小巧思，每天新鮮製作的肉圓賣完就沒有了。

安昌肉圓碗粿就在阿來羊肉旁邊，為了拍這攤肉圓，我還撲空了兩次，其實是自己來的太晚。

這裡的肉圓一顆是35元，現在這種價格比較少見了吧，我看大多都是45起跳了，另外還有販售碗粿跟湯品，我怕選擇困難直接點了綜合湯。

看老闆娘將肉圓剪開後淋上米醬跟醬油，那醬油看起來很好吃。

肉圓 35。沒有灑香菜。

綜合湯 25。貢丸、脆丸、豆腐、豆皮、蘿蔔都有了。

晶瑩剔透的肉圓皮，我以為是嫩的那種，沒想到吃起來很Q很扎實，雖然是35元，但這一顆也不小顆。

桌上還有辣豆瓣醬、番姜醬跟胡椒粉，可自行添加。

肉圓裡包著是瘦肉塊、筍丁，醬油很甘甜醇厚，特別加分！肉餡醃料味不會很重，剛剛好。

厚實的外皮吃起來很Q彈，醬汁很好吃。

湯有加上一點油蔥、芹菜末，第一口喝的時候，有一股很淡的中藥味，淡淡的喝不太出來，上網看是加了山當歸，真的很用心，喝起來回甘，跟其他肉圓店的湯做出區隔。

隱藏在菜市場裡美味肉圓，只販售早上到中午時段，太晚來很容易撲空，建議11點之前就要抵達。

安昌肉圓

營業時間：07:30～賣完（通常中午前就收攤）

電話：04-786-7763

地址：彰化縣花壇鄉中正路203號攤位2.3（花壇公有零售市場裡）

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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